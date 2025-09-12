Migranti, Papa Leone XIV a Lampedusa: "Baluardo contro i provvedimenti ingiusti".

Con un video messaggio, Papa Leone XIV ha annunciato tra le righe che vorrebbe effettuare una visita a Lampedusa per la presentazione della candidatura a Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco del progetto "Gesti di accoglienza". Il Santo Padre ha ricordato la visita del suo predecessore Francesco, che come prima visita pastorale scelse proprio l'isola siciliana, e ha voluto annunciare che il suo saluto è " oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona ". Il video del Papa è stato presentato da Filippo Mannino, sindaco delle Pelagie, come "una sorpresa", perché si legge tra le righe l'annuncio, o almeno il desiderio, di una possibile visita nell'isola siciliana.

" Il mio grazie, che è il grazie di tutta la Chiesa per la vostra testimonianza, prolunga e rinnova quello di Papa Francesco. Grazie ad associazioni, volontari, sindaci, amministrazioni che nel tempo si sono succeduti; sacerdoti, medici, forze di sicurezza e tutti coloro che, spesso invisibilmente, hanno mostrato e mostrano il sorriso e l'attenzione di un volto umano a persone sopravvissute nel loro viaggio disperato di speranza ", ha dichiarato il Papa. Prevost ha poi aggiunto, rivolgendosi agli abitanti di Lampedusa, che sono " un baluardo di quell'umanità che le ragioni gridate, le paure ataviche e i provvedimenti ingiusti tendono a incrinare. Non c'è giustizia senza compassione, non c'è legittimità senza ascolto del dolore altrui ".

Il Santo Padre ha voluto anche ricordare le " tante vittime - e fra loro quante madri, e quanti bambini! - che dalle profondità del Mare nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Parecchi fratelli e sorelle migranti sono stati sepolti a Lampedusa, e riposano nella terra come semi da cui vuole germogliare un mondo nuovo ". Il Pontefice ha poi aggiunto che " non mancano, grazie a Dio, migliaia di volti e di nomi di persone che vivono oggi una vita migliore e non dimenticheranno mai la vostra carità. Molti di loro sono diventati a loro volta operatori di giustizia e di pace, perché il bene è contagioso ".

alla globalizzazione dell'indifferenza

dell'incontro

E restando fedele al pontificato di Papa Francesco, Prevost ha concluso chiedendo di opporre "" la cultura "". Ha quindi salutato i lampedusani con una parola nel dialetto siciliano, "O'scià", "fiato mio", diventato emblema stesso dell'isola.