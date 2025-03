Nuovo bollettino sul Papa: "Buona risposta alla terapia, lieve miglioramento"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Condizioni stabili testimoniano buona risposta alla terapia ": è questo l'incipit del nuovo bollettino dell'equipe del Gemelli che sta curando Papa Francesco. " Le condizioni cliniche del Santo Padre negli ultimi giorni sono rimaste stabili e, di conseguenza, testimoniano una buona risposta alla terapia. Si registra pertanto un graduale, lieve miglioramento ".

Le altre novità

L'equipe medica fa sapere che Bergoglio " è sempre rimasto apiretico " (ossia senza febbre) e "sono migliorati gli scambi gassosi. Buone notizie anche dal fronte degli esami del sangue " ematochimici ed emocrocitometrici " che si confermano stabili. I medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente mantengono la prognosi ancora riservata ". A confermare il quadro clinico che seppur complesso fa ben sperare, il Papa anche quest'oggi si è riposato alternando attività lavorative nel pomeriggio mentre durante la mattina, dopo aver ricevuto l'Eucarestia, si è raccolto in preghiera all'interno della Cappellina dell'appartamento privato. Non è detto, invece, che domenica 9 marzo l'equipe medica invii un altro bollettino, potrebbero arrivare soltanto notizie dalla sala stampa vaticana con un aggiornamento complessivo sulla sua giornata.

"Per ora accontentiamoci"

Le notizie giunte in mattinata con il pontefice che ha continuato le terapie per curare la polmonite bilaterale e la fisioterapia motoria sono viste di buon grado anche dal professor Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali). " È un momento delicato ma la stabilità del quadro clinico dà speranza in una situazione di grave criticità. Però il tempo guadagnato proprio in stabilità permette di avere una prospettiva positiva sull'evoluzione della malattia ". Poi è arrivato un pensiero sulla polmonite la cui guarigione " è l'unica speranza per far tornare il Santo Padre ai suoi uffici. In questo momento accontentiamoci di questa situazione, sappiamo che in qualsiasi momento potrebbero esserci eventi negativi, vediamo quindi questi giorni di stabilità continuativi in senso positivo ".

Il rosario in Piazza San Pietro

Il Vaticano ha fatto sapere che il rosario il rosario in Piazza San Pietro questa sera sarà guidato dal cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale. Sempre Czerny, domattina alle 10.

30 presiederà come delegato del Pontefice la messa in Piazza San Pietro per il Giubileo del Mondo del Volontariato e leggerà l'omelia preparata dal pontefice che anche domani non leggerà il testo dell'Angelus come confermato in serata dalla sala stampa Vaticana ma lo invierà in forma scritta come è già avvenuto nelle ultime tre domeniche.