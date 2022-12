Cei: "Sì al segno della pace e alle acquasantiere". Anche la Chiesa torna alla normalità

A quasi tre anni dallo scoppio della pandemia di Covid in Italia e nel mondo, anche la Chiesa esce con cautela dalle restrizioni, come ha comunicato la Cei con alcuni consigli e suggerimenti relativi alle misure di prevenzione della pandemia contenuti in una lettera inviata ieri dalla presidenza ai vescovi italiani. Un ulteriore passo in avanti per i fedeli, che si possono mettere alle spalle i mesi in bui in cui le chiese erano chiuse a qualsiasi tipo di culto.

" È possibile tornare nuovamente a ripristinare l'uso delle acquasantiere, si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace ", si legge nella comunicazione. È giusto sottolineare che si tratta di suggerimenti e consigli e non di imposizioni da parte della Cei, che comunque fa una doverosa precisazione. Tra le raccomandazioni, infatti, c'è anche quella che " non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al Sars-CoV-2 ". Ma c'è di più, perché anche in considerazione dell'arrivo della stagione più fredda, dell'arrivo dell'influenza stagionale e della ripresa dei contagi da coronavirus, la Cei consiglia ai vescovi che " si valuti, in ragione delle specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, l'opportunità di raccomandare l'uso della mascherina ".