Conclave, ecco quale sarà il menu per i cardinali in clausura: tante verdure e centrifughe

Mancano pochi giorni all'inizio del Conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa. In vista della data del 7 maggio, quando si apriranno le porte della Cappella Sistina, squadre di tecnici e professionisti sono al lavoro per garantire il miglior servizio e assistenza possibili ai religiosi. Fra questi, rientra anche l'alimentazione.

A quanto pare è già stato approvato il menu con le pietanze che verranno servite ai 133 cardinali riuniti per eleggere il 267° pontefice. Si tratta di un menu bilanciato e molto leggero, che non vada ad appesantire troppo i porporati. Stando a quanto trapelato sino ad ora, a Casa Santa Marta le pietanze sarebbero già state decise. Non saranno serviti piatti grassi o troppo ricchi. Le cucine si occuperanno di elaborare pasti sani e nutrienti, ma anche molto energetici, che possano sostenere gli uomini di Chiesa fino al fatidico Habemus Papam.

Ecco dunque il menu ideale, riferito all'AdnKronos dal nutrizionista Giorgio Calabrese. Ai cardinali saranno serviti tanta frutta e centrifughe saporite, minestre e molti piatti liquidi, che possano garantire un importante apporto di sali minerali e vitamine. Non saranno proposti superalcolici, al massimo qualche bicchiere di vino. La maggior parte della frutta e della verdura sarà di stagione, anche se sono stati banditi gli asparagi.

" Servono carboidrati perché i cardinali dovranno discutere, ragionare, confrontarsi. Meglio allora pane tostato, fette biscottate con miele o marmellata a colazione, e pasti che assicurino energia senza scatenare picchi glicemici ", spiega Giorgio Calabrese. "Una condizione molto stanziale, con molta tensione e poco movimento, richiede cibi leggeri, poco grassi e ricchi di nutrienti" , insiste.

Niente grassi, dunque, neppure uova e pancetta, tanto apprezzati dai cardinali provenienti dal Nord Europa. La parola d'ordine, dunque, sarà essenzialmente "semplicità e leggerezza".

Stando a quanto riferito da Men's Health, il menu prevede unacon te, caffè e marmellata, per poi passare al pranzo, quando saranno serviti pasta, riso, minestre carne bianca, pesce e pane.

A preparare le pientanze saranno cuochi laici di fiducia.