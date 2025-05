Conclave, quanto costerà? Viaggi, alloggi e "minibar" della discordia

Ascolta ora 00:00 00:00

L’attenzione mondiale si concentra su Roma, dove mercoledì 7 maggio prenderà il via il Conclave che eleggerà il nuovo Papa. Tra le tante curiosità, una riguarda i costi complessivi dell’evento.

Quanto costerà

Tra vitto, alloggio, abiti e spese accessorie, è difficile stimare una cifra precisa. I cardinali elettori, infatti, saranno ospitati obbligatoriamente presso Casa Santa Marta, edificio di proprietà vaticana. Una struttura ben nota, non solo perché scelta da Papa Francesco come propria residenza, ma anche per alcuni episodi che inel recente passato l’hanno portata all’attenzione della stampa.

È successo a uno dei numerosi cardinali arrivati dall’estero, convinto che ogni servizio offerto a Casa Santa Marta fosse coperto dal Vaticano, compresi gli alcolici del minibar. In un clima di cordialità pre-Conclave, ha pensato bene di accogliere alcuni confratelli per un momento di convivialità, condividendo generosamente i liquori trovati nel frigo della stanza. La sorpresa è arrivata solo dopo, quando ha scoperto che tutte le consumazioni gli erano state addebitate.

Un soggiorno "sobrio"

In fondo, Casa Santa Marta resta pur sempre una struttura ricettiva, sebbene riservata abitualmente a prelati, ospiti della Santa Sede e a pochi selezionati visitatori autorizzati a soggiornare all’interno della Città del Vaticano. Le stanze, essenziali ma curate, offrono il necessario per un soggiorno sobrio: un letto singolo in legno, un armadio, due comodini, e un piccolo salottino con scrivania, poltrona, sedie e una libreria.

Ogni camera dispone di un bagno privato, anch’esso all’insegna della semplicità e della funzionalità, senza alcun lusso superfluo. Il costo del soggiorno varia sensibilmente: si va da una base di circa 20-30 euro fino a un massimo di 200 euro a notte. Una spesa da moltiplicare per ciascuno dei 133 cardinali attesi a Roma per il Conclave, dopo che due porporati hanno rinunciato a partecipare per motivi di salute.

Le spese di viaggio

Un’altra voce significativa nel bilancio del Conclave riguarda le spese di viaggio sostenute dai cardinali per raggiungere Roma. Per ciascuno di loro, i costi sembrano superare facilmente i 2.000 euro, anche se non è chiaro se questa cifra comprenda anche eventuali assistenti o personale al seguito.

Considerando che la durata del Conclave resta incerta, cresce la sensazione che i costi totali potrebbero superare con facilità quelli del 2013, anno in cui l’elezione di Papa Francesco comportò una spesa complessiva di circa 4,5 milioni di euro.

Allora, la cifra comprendeva non solo i costi logistici interni alla Santa Sede, ma anche quelliper rafforzare sicurezza, trasporto pubblico, igiene urbana, protezione civile e servizi di supporto.