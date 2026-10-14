Da Paolo VI a Francesco, i giorni in ospedale dei pontefici

La storia della Chiesa è attraversata anche dalle vicende mediche dei suoi pontefici, tra operazioni chirurgiche, infezioni, fratture e problemi respiratori. Diversi di loro, proprio come Papa Leone XIV, sono stati ricoverati al Gemelli. Giovanni Paolo II trascorse nell’ospedale romano complessivamente 147 giorni, mentre Papa Francesco vi rimase per circa 60 giorni, distribuiti in quattro diversi ricoveri. Guardando ancora più indietro, c’è anche chi, come Paolo VI, fu operato direttamente nel Palazzo Apostolico Vaticano, dove venne allestita appositamente una sala operatoria.

FRANCESCO (PONTIFICATO: 2013-2025)

Nel 2021 fu ricoverato al Gemelli per una stenosi diverticolare del colon e sottoposto a un intervento chirurgico. Nel marzo 2023 fu curato per una bronchite infettiva; a giugno dello stesso anno subì un intervento alla parete addominale. Il ricovero più lungo iniziò il 14 febbraio 2025 per un’infezione respiratoria polimicrobica, evoluta in polmonite bilaterale. Fu dimesso dopo 38 giorni. Le quattro degenze al Gemelli durante il pontificato ammontano a circa 60 giorni. E morì il 21 aprile a Casa Santa Marta, in Vaticano, all’età di 88 anni.

BENEDETTO XVI (PONTIFICATO: 2005-2013)

Il 17 luglio 2009 fu ricoverato all’ospedale Umberto Parini di Aosta dopo una caduta nella residenza di Les Combes, che gli provocò una frattura del polso destro. Fu dimesso lo stesso giorno. Papa emerito dal 2013, morì il 31 dicembre 2022 in Vaticano.

GIOVANNI PAOLO II (PONTIFICATO: 1978-2005)

Fu ricoverato al Gemelli nel 1981 dopo l’attentato in piazza San Pietro e tornò in ospedale per un’infezione. Negli anni successivi fu operato per un tumore intestinale benigno, una frattura del femore e un’appendicite. Nel 2005 fu ricoverato due volte per gravi problemi respiratori. Il decimo e ultimo ricovero fu per “una laringo-tracheite acuta e crisi di laringospasmo”, conseguenza di un’influenza. Il bilancio complessivo indicato è di dieci ricoveri e 159 giorni in ospedale. Morì il 2 aprile 2005, nel suo appartamento nel Palazzo Apostolico Vaticano, all’età di 84 anni.

PAOLO VI (PONTIFICATO 1963-1978)

Il 4 novembre 1967 fu operato per un’ipertrofia prostatica benigna, dall’équipe del professor Pietro Valdoni, in una sala operatoria allestita nel Palazzo Apostolico Vaticano. Morì a Castel Gandolfo il 6 agosto 1978, all’età di 80 anni.

GIOVANNI XXIII (PONTIFICATO 1958-1963)

Nel settembre 1962 gli fu diagnosticato un tumore allo stomaco. Morì in Vaticano il 3 giugno 1963, all’età di 81 anni.