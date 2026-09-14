Gli auguri del governo a Papa Leone. Meloni: “Grazie Santo Padre”

Dalla premier Meloni, a La Russa, fino a Valditara. Il governo italiano augura i migliori auguri a Papa leone per il suo 71esimo compleanno. Il presidente del consiglio scrive sui social: “Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: «Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi riaccende sogni e visioni». Uno sprone potente, per tutti noi. Davanti alla complessità delle sfide di questo tempo è facile cedere alla stanchezza, alla rassegnazione, alla convinzione che i problemi siano troppo grandi per poterli risolvere. Ma arrendersi è la strada più facile, non quella che genera frutti. Ognuno di noi è chiamato, invece, a disarmare la rassegnazione e a diventare custode e interprete di una speranza operosa, capace di riaccendere i sogni e di tradurre le visioni in azioni concrete. Che il suo cammino al servizio della Chiesa, del popolo di Dio e dell’intera umanità possa continuare ancora a lungo. Grazie, Santo Padre" e infine lo tagga.

Auguri, Papa Leone!

Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: «Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 14, 2026

Anche il il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: “Gli sono grato per il suo costante impegno a favore della pace e a tutela dei cristiani nel mondo. In un tempo particolarmente complesso, la sua guida spirituale è un punto di riferimento fondamentale e un costante richiamo ai valori che devono orientare le nostre scelte”.