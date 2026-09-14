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Vaticano

Gli auguri del governo a Papa Leone. Meloni: “Grazie Santo Padre”

Il governo Meloni e la politica italiana rivolgono parole di gioia nei confronti del pontefice, Leone XIV. Le congratulazioni di tutti si soffermano soprattutto sui messaggi di pace lanciati durante questi mesi di guerra

Redazione web
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Dalla premier Meloni, a La Russa, fino a Valditara. Il governo italiano augura i migliori auguri a Papa leone per il suo 71esimo compleanno. Il presidente del consiglio scrive sui social: “Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: «Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi riaccende sogni e visioni». Uno sprone potente, per tutti noi. Davanti alla complessità delle sfide di questo tempo è facile cedere alla stanchezza, alla rassegnazione, alla convinzione che i problemi siano troppo grandi per poterli risolvere. Ma arrendersi è la strada più facile, non quella che genera frutti. Ognuno di noi è chiamato, invece, a disarmare la rassegnazione e a diventare custode e interprete di una speranza operosa, capace di riaccendere i sogni e di tradurre le visioni in azioni concrete. Che il suo cammino al servizio della Chiesa, del popolo di Dio e dell’intera umanità possa continuare ancora a lungo. Grazie, Santo Padre" e infine lo tagga.

Anche il il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: “Gli sono grato per il suo costante impegno a favore della pace e a tutela dei cristiani nel mondo. In un tempo particolarmente complesso, la sua guida spirituale è un punto di riferimento fondamentale e un costante richiamo ai valori che devono orientare le nostre scelte”.

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