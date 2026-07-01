La messa sul lago, Leone sulle orme di Wojtyła

Dopo le fatiche del Concistoro e le amarezze per lo scisma lefevriano, Leone XIV si programma un po’ di ristoro nell’amata cittadina di Castel Gandolfo. Il paese dei Castelli Romani non è più solo la residenza estiva del Papa che vi si reca anche il martedì di ogni settimana. Ma nella seconda parte dell’estate Prevost prenderà un break dal caldo torrido di Roma e si godrà in maniera permanente il fresco dei colli.

La messa sul lago

Uomo attento e rispettoso delle tradizioni e della devozione popolare, a quanto ci risulta il Pontefice sta decidendo di fare un altro regalo ai suoi vicini castellani e nell’ultimo sabato di agosto, in occasione della festa Madonna del Lago, dovrebbe celebrare la messa sulle sponde del lago Albano. Lì dove sorge la chiesa di Maria Santissima del lago Albano che venne consacrata da Paolo VI e dove il 2 settembre del 1979 arrivò anche Giovanni Paolo II che celebrò la messa ed omaggiò il suo predecessore Montini. Wojtyła confessò in quell’occasione il suo affetto che sento per i castellani, dicendo di essere “anch’io parte di questa comunità durante i mesi estivi”. Un’appartenenza che Leone condivide e che ha esteso anche al resto dell’anno, con una presenza discreta ormai diventata quasi “normale”. Quel lago Albano che Prevost si è abituato ormai a sentire anche “suo” e che ha modo di ammirare ogni martedì.

La presenza del Papa renderebbe ancora più suggestiva una cerimonia molto sentita e che vede ogni anno messa e processione. Una grande soddisfazione per la parrocchia e per i commercianti locali che organizzano annualmente la festa. Il 29 agosto di quest’anno potrebbe essere una di quelle date che la comunità castellana non dimenticherà.

Gli impegni

Per la seconda volta, inoltre, il Pontefice dovrebbe essere a Castel Gandolfo anche nella solennità dell’assunzione della beata Vergine Maria e quindi celebrare nella parrocchia pontificia di , la chiesa della piazza centrale. E il comune in provincia di Roma si sentirà di nuovo un Vaticano 2, come lo chiamava Giovanni Paolo II, anche per la recita degli angelus.