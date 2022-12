"Il Natale che vorrei": l'intervista esclusiva al Papa su Canale5

Appuntamento speciale domenica 18 dicembre su Canale5, dove alle 20.35 andrà in onda “Il Natale che vorrei”, l’intervista esclusiva a Papa Francesco, evento Mediaset che andrà in onda subito dopo il telegiornale della sera. Il vaticanista Fabio Marchese Ragona ha incontrato il Santo Padre a casa Santa Marta, la residenza del Pontefice, per parlare con lui dell'anno che sta volgendo al termine e di tutti gli avvenimenti, anche tragici, che l'hanno segnato, primo fra tutti la guerra in Ucraina. L’intervista a Papa Francesco è prodotta da Officina della Comunicazione in collaborazione con RTI.

In occasione del Santo Natale, Fabio Marchese Ragona porgerà al Santo Padre alcune domande su argomenti come la guerra, il caro energia, la denatalità, lo sport, i poveri e la politica. Un'intervista a 360 gradi per Papa Francesco, che da quando è salito al trono pontificio ha dimostrato grande capacità di dialogo e di apertura su moltissimi argomenti. Ci sarà spazio per riflessioni profonde e più leggere, in una piacevole intervista che verrà trasmessa esclusivamente su Canale5.

Fabio Marchese Ragona, che è uno dei vaticanisti più esperti del nostro Paese, ha dialogato col Papa anche su temi più legati alla sua sfera privata, quella che solitamente i pontefici mantengono lontana dal clamore pubblico. Ma non solo, perché tra pochi mesi, nel marzo del 2023, il pontificato di Papa Francesco taglierà il traguardo del primo decennale, un argomento del quale il Pontefice ha parlato nel corso dell'intervista. Il tono della conversazione è quello tipico del Papa: di grande spiritualità, caldo e informale, per raggiungere nelle proprie case tutti i fedeli che attendono il Santo Natale, soprattutto in un anno che è stato così complesso.