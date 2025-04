A Roma scatta l'IT-Alert: cosa è successo

Il messaggio ricevuto dai cittadini romani con l'it Alert dalla Protezione Civile

Ascolta ora 00:00 00:00

È forse la prima volta che scatta l'Alert, tranne i precedenti test di prova, sui cellulari per dare alla popolazione un'importante avvertimento. Lo hanno ricevuto non senza un momento di spaesamento, i telefoni cellulari all'interno del Grande Raccordo Anulare di Roma che hanno suonato tutti all'unisono in contemporanea alle 13.11.

La protezione civile

Si è trattato dell' It -Alert inviato dal Dipartimento della Protezione Civile nel quale si comunica: " Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17.00 del 25 aprile" . Il messaggio è stato inviato sui telefonini in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Cambiamento degli orari

Ci sono stati quindi dei cambiamenti sugli orari precedentemente comunicati, per poter poi organizzare i preparativi dei funerali di domani mattina 26 aprile alle ore 10.00. Alle ore 17.00 come avvertito chiuderà Piazza San Pietro e da quel momento le persone defluiranno all'esterno dell'anello di protezione. Alle ore 18.00, non si potrà più rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Alle 19.00 chiuderanno le porte della Basilica di San Pietro e alle 20.00 inizierà la procedura per la chiusura della bara.

Che cosa è l'IT Alert

In caso di emergenza, il sistema di allertamento pubblico IT-Alert invia messaggi di allarme a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area, attraverso la rete mobile. Questo servizio, gestito dalla Protezione Civile, è gratuito e non richiede registrazione o installazione di app.

Come funziona:

• I messaggi vengono accompagnati da un suono distintivo e da una notifica in primo piano sul display.

• IT-Alert utilizza la tecnologia cell-broadcast, che consente di inviare messaggi a un gruppo di celle telefoniche vicine, coprendo l'area interessata dall'emergenza.

Il messaggio di allarme viene ricevuto da tutti i cellulari accesi e con connessione alla rete, che si trovano nell'area interessata.

Chi riceve il messaggio:

• Qualsiasi persona che si trovi nell'area interessata dall'emergenza e abbia un telefono cellulare acceso e con connessione alla rete, riceve il messaggio.