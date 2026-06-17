Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Ruini a San Pietro

Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno domani, 18 giugno, alle 16.30 all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Alla liturgia funebre, presieduta dal Pontefice, prenderanno parte cardinali, arcivescovi e vescovi. Lo ha reso noto la Sala stampa della Santa Sede.
Dopo la celebrazione in Vaticano, il feretro sarà trasferito nella diocesi natale del porporato.Una seconda cerimonia esequiale è prevista venerdì 19 giugno alle 16 nella Cattedrale di Reggio Emilia, presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi. Intanto, questa sera alle 20.30, la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si riunirà in preghiera con la recita del Rosario in suffragio del cardinale Ruini, sempre nella Cattedrale cittadina.