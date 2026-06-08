Il Papa in Spagna, l'incontro privato con Sanchez e poi il discorso al Congresso dei Deputati: è la prima volta per un pontefice

Prosegue il viaggio apostolico di papa Leone in Spagna. La terza giornata della visita, la quarta compiuta dal Pontefice nel Paese iberico, si apre con un incontro privato con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. Dopo il colloquio a porte chiuse, il Papa è atteso per un intervento al Congresso dei Deputati, la Camera bassa del Parlamento spagnolo, composta da 350 membri eletti con sistema proporzionale. Si tratta di un momento storico: è infatti la prima volta che un Pontefice prende la parola davanti all'assemblea parlamentare spagnola.

Il Congresso dei Deputati, insieme al Senato, costituisce le Cortes Generales, l'organo legislativo della Spagna, e ha sede nel Palacio de las Cortes di Madrid.

La mattinata del Santo Padre proseguirà alle 11.30 con l'incontro con i vescovi della Conferenza episcopale spagnola, uno degli appuntamenti centrali della visita pastorale nel Paese.

L'incontro tra Leone XIV e Sanchez: in dono un bonsai di olivo

Ha sido un honor mantener este nuevo encuentro con el Papa León XIV antes de su intervención histórica ante las Cortes.



Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas.



España seguirá apostando por el diálogo, el… pic.twitter.com/tqoi1onLMH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 8, 2026

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV presso la Nunziatura Apostolica. Il leader socialista ha donato al Pontefice un bonsai di olivo spagnolo di 13 anni. Ne dà notizia la presidenza del governo in una nota, spiegando che questa specie è profondamente radicata nella storia, nella cultura e nell'economia spagnola da secoli e "rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra rispetto per le radici storiche e adozione di tecnologie all'avanguardia". L'olivo è un simbolo universale di pace, dialogo e comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, sottolinea la presidenza spagnola.

"È stato un onore avere questo nuovo incontro con Papa Leone XIV prima del suo storico discorso alle Cortes.

Condividiamo l'impegno a difendere il valore della migrazione e i diritti di tutte le persone. La Spagna continuerà a promuovere il dialogo, il multilateralismo e la comprensione tra le nazioni", le parole di Sanchez su X.