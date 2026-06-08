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Vaticano |Il viaggio apostolico

Il Papa in Spagna, l'incontro privato con Sanchez e poi il discorso al Congresso dei Deputati: è la prima volta per un pontefice

La terza giornata del viaggio apostolico di papa Leone si apre con il colloquio riservato con Pedro Sanchez. Poi il discorso storico alle Cortes, primo Pontefice a intervenire davanti al Congresso dei Deputati, e l'incontro con i vescovi spagnoli

Il Papa in Spagna, l'incontro privato con Sanchez e poi il discorso al Congresso dei Deputati: è la prima volta per un pontefice
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Prosegue il viaggio apostolico di papa Leone in Spagna. La terza giornata della visita, la quarta compiuta dal Pontefice nel Paese iberico, si apre con un incontro privato con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. Dopo il colloquio a porte chiuse, il Papa è atteso per un intervento al Congresso dei Deputati, la Camera bassa del Parlamento spagnolo, composta da 350 membri eletti con sistema proporzionale. Si tratta di un momento storico: è infatti la prima volta che un Pontefice prende la parola davanti all'assemblea parlamentare spagnola.

Un milione e 200mila fedeli alla messa del Papa a Madrid. Leone: "Basta egoismo e indifferenza, costruiamo un mondo nuovo"

Il Congresso dei Deputati, insieme al Senato, costituisce le Cortes Generales, l'organo legislativo della Spagna, e ha sede nel Palacio de las Cortes di Madrid.

La mattinata del Santo Padre proseguirà alle 11.30 con l'incontro con i vescovi della Conferenza episcopale spagnola, uno degli appuntamenti centrali della visita pastorale nel Paese.

Il programma del viaggio apostolico in Spagna

L'incontro tra Leone XIV e Sanchez: in dono un bonsai di olivo

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV presso la Nunziatura Apostolica. Il leader socialista ha donato al Pontefice un bonsai di olivo spagnolo di 13 anni. Ne dà notizia la presidenza del governo in una nota, spiegando che questa specie è profondamente radicata nella storia, nella cultura e nell'economia spagnola da secoli e "rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, tra rispetto per le radici storiche e adozione di tecnologie all'avanguardia". L'olivo è un simbolo universale di pace, dialogo e comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, sottolinea la presidenza spagnola.

"È stato un onore avere questo nuovo incontro con Papa Leone XIV prima del suo storico discorso alle Cortes.

Condividiamo l'impegno a difendere il valore della migrazione e i diritti di tutte le persone. La Spagna continuerà a promuovere il dialogo, il multilateralismo e la comprensione tra le nazioni", le parole di Sanchez su X.

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