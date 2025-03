Tutta la verità sulla mano gonfia di papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

Le condizioni di Papa Francesco sono “stazionarie” ma si registrano lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia. Arrivano buone notizie dalla sala stampa vaticana circa la salute del pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Una precisazione anche su un dettaglio che ha fatto preoccupare molti fedeli, ossia il gonfiore che Bergoglio presentava alla mano nella foto diffusa ieri. La problematica è “frutto della minore mobilità”, la spiegazione degli esperti, e fortunatamente oggi il gonfiore è un po’ rientrato.

Le dimissioni del Papa dal Gemelli "non sono imminenti", ha tenuto a precisare il Vaticano, ma anche oggi il Santo Padre ha proseguito la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale, insieme alla fisioterapia motoria e respiratoria. Per quanto concerne l’ossigenazione, per alcuni brevi momenti il pontefice può restare senza. In particolare, nei piccoli spostamenti, quando dalla stanza il Pontefice si trasferisce nella cappellina per pregare. Per questo, ieri, nella foto, non si sono viste le cannule.

Per il momento il Papa sta utilizzando anche una ossigenazione per così dire più soft, non con alti flussi, alternata alla ossigenazione ad alti flussi e alla ventilazione meccanica non invasiva (la maschera) di notte. Il prossimo appuntamento con gli aggiornamenti sulle condizioni di Bergoglio è in programma mercoledì sera, ma la sala stampa del Vaticano ha tenuto a precisare che anche domani sera fornirà informazioni sulla sua giornata.

Nuovo aggiornamento anche sulle udienze papali: queste sono

"naturalmente sospese fino a quando il Pontefice non potrà farle". Inoltre, "non c'è ancora una data sul" annunciato dal Gemelli lo scorso 25 febbraio per canonizzare due beati.