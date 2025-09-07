Il santo del "web", la malattia, i miracoli: chi era Carlo Acutis

Carlo Acutis è diventato Santo dopo la proclamazione di Papa Leone XIV a Piazza San Pietro che ha pronunciato la fatidica formula: subito dopo, nella città di Assisi i fedeli si sono lasciati andare a un lungo applauso di gioia e le campane hanno suonato a festa. Nel Santuario della Spogliazione, dove è custodita l'urna con il corpo del giovane, centinaia di fedeli hanno seguito la cerimonia attraverso gli schermi allestiti per l'occasione.

Le parole del Papa

Carlo Acutis " ha incontrato Gesù in famiglia, grazie ai suoi genitori, Andrea e Antonia – presenti qui oggi con i due fratelli, Francesca e Michele – e poi a scuola, anche lui, e soprattutto nei Sacramenti, celebrati nella comunità parrocchiale. È cresciuto, così, integrando naturalmente nelle sue giornate di bambino e di ragazzo preghiera, sport, studio e carità": sono state queste le parole pronunciate da Papa Leone XIV nel corso dell’omelia della cerimonia di canonizzazione dei santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati in Piazza San Pietro in Vaticano.

La vita di Carlo Acutis

Un santo morto giovanissimo, a soli 15 anni a causa di una leucemia mieloide acuta è considerato a tutti gli effetti il primo che rientra nella categoria dei "Millennials": non a caso può essere considerato anche il santo di "Internet" perché è il primo a essersi creato un profilo su Facebook e a diffondere la parola del Vangelo su canali che ormai, dagli anni Duemila, sono molto più congeniali ai ragazzi. Nato il 3 maggio 1991, è il più grande di tre fratelli. I minori, i gemelli Michele e Francesca, sono nati nel 2010.

A scuola (ha fatto il liceo classico), Curtis non era uno studente modello come ha spiegato al Corriere la sua maestra etichettandolo con " difficilmente incasellabile ": già da piccolo si vedeva la sua predisposizione ad aiutare gli altri (senzatetto) con il volontariato. Il giovane santo proveniva da una famiglia di non credenti ma lui lo era e lo dimostra anche la Prima Comunione ricevuta un po' prima rispetto all'età prevista. Tra i suoi scritti, ricordiamo una frase densa di significato: " Ciò che veramente ci renderà belli agli occhi di Dio sarà solo il modo in cui lo avremo amato e come avremo amato i nostri fratelli".

La malattia lo ha portato via in soli tre giorni dopo l'impietosa diagnosi, il 13 ottobre 2006, ma la sua reazione la dice lunga sulla sua grandezza e forza d'animo vista la compostezza con la quale apprese la notizia. " Il Signore mi ha dato una bella sveglia" . Poco prima di tornare a Dio, domandò a sua madre cosa ne pensasse se lui fosse diventato un sacerdote salutando i genitori con una grande e significativa carezza. " Muoio felice perché non ho mai sprecato un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio" .

Per consentire il processo di canonizzazione, ecco due miracoli: un bimbo brasiliano guarito

inspiegabilmente da una malformazione al pancreas che si portava dietro dalla nascita e nel 2022 una giovane costaricana rimessa in salute dopo un gravissimo incidente in bicicletta per il quale tutti avevano perso le speranze.