"Se sento aria di elezione fuggo dal Conclave". Chi è il cardinale che non vuole diventare Papa

A pochi giorni dall'inizio del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, i movimenti di Palazzo per trovare alleanze e accordi sono già cominciati. E se da una parte ci sono i prelati che non vedono l'ora di indossare l'abito bianco per affacciarsi al balcone centrale del Palazzo Apostolico, dall'altra ci sono quelli che pare non ne vogliano sapere di salire al Soglio Pontificio. Tra loro sembra esserci Cristóbal López Romero, cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo nato nel 1952, che dal 2017 è l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. È stato ordinato Cardinale da Papa Francesco nel 2019 e il suo nome è emerso tra i papabili negli ultimi giorni.

" Si intravedo il pericolo di essere eletto nel Conclave, inizio a scappare e mi ritrovano in Sicilia ", ha dichiarato scherzosamente nelle ore precedenti. Secondo López Romero, inoltre, " desiderare di governare la Chiesa come Pontefice è segnale "di un problema nella testa, psicologico, o di un malessere nel cuore ", perché avere quel desiderio " dimostra di non capire cosa comporti o di essere spinti da una sete di potere ". Ovviamente, come spiegato da lui stesso, la promessa di scappare dal Conclave nel caso di possibile elezione era una boutade, però spesso in queste affermazioni si cela un fondo verità. " Non potrei dire di no ", ha precisato, aggiungendo però che " è un atteggiamento diverso, è un servizio che si compie solo se viene richiesto. Ma desiderarlo, cercarlo... No. Questo non esiste tra noi, anche se molti si rifiutano di crederci. In politica gli aspiranti dirigenti si dichiarano candidati. Qui nella Chiesa nessuno lo fa ".

In un'intervista concessa alla televisione spagnola Rtve, il Cardinale ha anche scherzato sul fatto che le quotazioni degli scommettitori lo danno tra i papabili più probabili di questo Conclave: " Chi entra nel Conclave come Papa, ne esce come cardinale. Non ho assolutamente alcuna ambizione. Non potrei mai immaginarmi in quel ruolo.

Quindi il fatto che facciano il mio nome fin dall'inizio è in realtà un buon segno:". Certo, se dovessero eleggerlo non si tirerebbe indietro, ma López Romero sta lanciando messaggi molto chiari alla congregazione e la percezione è che non voglia essere eletto. Ma se fosse solamente scaramanzia?