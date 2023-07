5 cose da vedere a Perugia

Perugia, in Umbria, rappresenta uno dei luoghi più incantevoli d'Italia, con il suo centro storico medievale, la sua arte, la natura nel paesaggio dell'hinterland, e naturalmente il fascino di una città romanticissima, piena di storia e tradizioni, oltre che di spiritualità. Ma cosa si può ammirare a Perugia la prima volta che ci si va? Qui di seguito alcune delle bellezze prodotte dall'uomo o naturali che riassumono, sebbene in minima parte, la città.

Rocca Paolina

Rocca Paolina era una fortezza costruita nel XVI secolo per volontà di Papa Paolo III. Dopo l'Unità d'Italia però fu in gran parte demolita: possedeva un Palazzo Papale, un “Corridore” e una “Tenaglia”, tre parti di cui restano oggi soltanto i sotterranei, ripristinati e ristrutturati, oltre all'ingresso su Porta Marzia, già di per sé compenetrata nella struttura in base al progetto originale di Alessandro Tomassoni da Terni e Antonio da Sangallo il Giovane. È accessibile ogni giorno dalle sette alle 20 con ingresso libero.

Galleria Nazionale dell’Umbria

Un altro luogo da visitare assolutamente è la Galleria Nazionale dell’Umbria. Situata all'interno del Palazzo dei Priori, un edificio di fattura bassomedievale, il museo ospita un immenso percorso espositivo in cui trovare le opere più varie, da Giotto a Gentile da Fabriano, fino a Beato Angelico, Piero della Francesca, Verrocchio, Mantegna, Luca Signorelli, il Perugino, il Pinturicchio, Francesco di Giorgio Martini e molti altri. Gli orari di visita cambiano in base alla stagione, per cui occorre visitare il sito per saperne di più: il biglietto costa 11 euro ma sono presenti riduzioni, agevolazioni e gratuità.

Pozzo etrusco

Il Pozzo etrusco di Perugia è chiamato anche Pozzo Sorbello, dato che si trova all'interno dell’omonimo palazzo gentilizio. Anche in questo caso si tratta di una struttura museale, stavolta di tipo archeologico: queste stanze erano adibite anticamente alla raccolta e all'approvvigionamento dell’acqua per la città. Si può visitare ogni giorno dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18: il biglietto costa 4 euro ma alcune categorie di persone possono beneficiare di riduzioni o gratuità.

Lago Trasimeno

Quando si parla di Perugia non si può ignorare l'hinterland naturale circostante. In particolare si può puntare a una visita sull'Isola Maggiore e le altre isole, che si trovano sul lago Trasimeno. Molto interessante sull'Isola Maggiore è la biodiversità che raccoglie diverse piante tipiche della macchia mediterranea, mentre gli amanti della storia possono invece focalizzarsi su Castello Guglielmi, risalente al XIV secolo: si tratta di un edificio neogotico, molto romantico, sebbene possa essere visitato soltanto all’esterno. Presenti sull’isola anche delle bellissime chiese medievali e barocche.

Chiesa di San Michele Arcangelo

Molto particolare è la chiesa di San Michele Arcangelo, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 16. Si tratta di un luogo di culto paleocristiano, la cui costruzione iniziò nel V secolo. La sua particolarità è nella pianta quasi circolare, delimitata da 16 colonne corinzie e sormontata da una cupola. Molto suggestivi sono anche statue e dipinti al suo interno, ma gran parte del suo fascino è legato al mistero rappresentato dalle colonne, che presentano delle iscrizioni simboliche in greco antico, non ancora completamente tradotte.