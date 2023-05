6 grotte da visitare in Puglia

Il tipo di costa presente in Puglia fa sì che sia numerosa la presenza di grotte, spesso di diverso tipo e con diversa funzione. Per esempio nella zona di Porto Badisco si trova la Grotta dei Cervi, che purtroppo non è visitabile, ma rappresenta un luogo in cui sono visibili delle testimonianze preistoriche soprattutto attraverso particolari pittogrammi: uno di essi è il cosiddetto Dio che balla, tanto famoso da essere diventato oggetto di riproduzioni pop. Ma a parte la Grotta dei Cervi in Puglia ci sono varie grotte che invece si possono visitare.

Grotte di Castellana

Una caratteristica di molte zone dei terreni pugliesi è la composizione carsica. Questo fenomeno ha dato vita in alcune grotte a formazioni di stalattiti e stalagmiti molto interessanti: per esempio nelle Grotte di Castellana, che arrivano a una profondità di 122 metri. Queste grotte possono essere visitate da molti tipi di persone per via dell'itinerario particolarmente agevole.

Grotte di Polignano a Mare

Nella città in cui una statua di Domenico Modugno allarga le braccia come per “ volare ”, ci sono varie grotte costiere che sono visitabili attraverso prenotazione. Per esempio a Polignano a Mare una di queste grotte e la Grotta Ripagnola che però è particolarmente consigliata solo a chi abbia conoscenze speleologiche, poi ci sono le grotte di Santa Caterina a cui si accede via mare, oppure il Grottarco, un arco che il mare e il vento hanno scolpito nello scoglio, o ancora la Grotticelle dell'Acqua di Cristo, che un tempo era considerata una fonte d'acqua curativa.

Grotte di Santa Maria di Leuca

Più agevoli sono invece le grotte che punteggiano il litorale di Santa Maria di Leuca, interamente accessibili in barca. Una di queste è la Grotta del Diavolo, in cui esistono testimonianze di nuclei sociali preistorici. Il nome è molto particolare ed è legato agli strani suoni che il vento - grazie anche all'effetto Venturi - emette, suoni tanto sinistri da apparire, nell'immaginario collettivo, demoniaci e spaventosi.

Grotte di Vieste

Le grotte di Vieste sono molto suggestive soprattutto per via della loro formazione calcarea e dei colori che vengono accostati dalla natura come il bianco della roccia contro l'azzurro profondo di un mare incantevolmente pulito. A Vieste ci sono circa 20 grotte marine e hanno anche esse dei nomi bizzarri come la Grotta dei Contrabbandieri, la Grotta Sfondata, la Grotta Due Occhi, la Grotta dei Pomodori. E ce n'è anche una chiamata Grotta delle Sirene poiché anticamente si riteneva abitata da queste creature leggendarie.

Grotta della Poesia

A Roca Vecchia in provincia di Lecce esiste la cosiddetta Grotta della Poesia. In realtà si tratta di una piscina naturale fruibile anche se con doverose accortezze: per esempio non ci si deve tuffare anche per non deteriorare ulteriormente la roccia che a questa suggestiva forma.

Grotta Zinzulusa

Un altro luogo della provincia di Lecce in cui visitare una grotta suggestiva è Castro Marina con la sua Grotta Zinzulusa. Il nome proviene dalle piccole stalattiti (“zinzuli”, che sono la trasposizione del latino “zyziphu(m)”, giuggiola) presenti sul soffitto della grotta. Qui si incontra un mare davvero incantato e la grotta che vi ricade è immaginata quasi come un luogo spirituale. Interessante qui e anche la sua biodiversità.