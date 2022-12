Cacciucco, la zuppa più buona al mondo (per i toscani)

Tra le tante critiche che vengono spesso rivolte a noi toscani da chi non è nato e cresciuto a pane, Chianti e ribollita c'è il fatto che siamo troppo attaccati alle nostre tradizioni e che, in fondo, pensiamo che i nostri prodotti siano i migliori al mondo. Ci sarebbe anche l'essere litigiosi, volgari, bastian contrari e parecchie altre accuse più o meno fondate, ma quello che ci fa andare su tutte le furie è quando un non-toscano si azzarda a dire che le eccellenze della nostra tradizione non sono poi 'sto granché. Quello che i "foresti" non capiscono è che i prodotti tipici della nostra terra sono parte integrante della nostra identità, così importanti da aver definito il nostro carattere "nazionale". Vi serve un esempio? Pensate al rapporto speciale tra Livorno e il piatto che l'ha resa famosa in tutto il mondo, il famoso "cacciucco". Senza questa zuppa di pesce, la città dei Quattro Mori semplicemente non sarebbe la stessa.

E pensare che questo piatto dal nome strano, che non vuol dire assolutamente niente né in italiano né in vernacolo, non sembra nemmeno toscano. La spiegazione c'è e porta molto lontano dalla Terrazza Mascagni, da qualche parte sulla costa turca. Secondo una leggenda che sta guadagnando popolarità in città, questa zuppa che ha il profumo e il gusto del nostro mare sarebbe arrivata in Toscana assieme ai tanti mercanti stranieri che, a cavallo del Settecento, scelsero di stabilirsi a Livorno per approfittare delle libertà concesse dai Medici. Come tutte le leggende, questa storia non è del tutto vera ma neanche del tutto falsa, il che la rende davvero interessante.

Questa settimana What's Up Tuscany, il podcast che vi racconta la Toscana attraverso le storie della gente, dei posti e dei prodotti che la rendono unica al mondo, vi porta a Livorno per parlarvi del cacciucco, il mare in un piatto.

Se ascolterete l'episodio intero, premendo il triangolino giallo nel player qui sopra, non solo ascolterete le varie storie sulla sua nascita ma scoprirete le regole un po' cervellotiche perché un piatto qualsiasi possa fregiarsi delle famose "cinque C", quelle che secondo i livornesi sono fondamentali per un vero cacciucco. Alla fine, vi spiegherò nel dettaglio come cucinare a casa vostra questo piatto davvero speciale. Per noi toscani è semplicemente il migliore al mondo ma non credeteci sulla fiducia. Provate a cucinarlo o venite a Livorno, magari a Luglio, quando c'è il "Cacciucco Pride", la festa dedicata al piatto che è l'orgoglio di questa città cosmopolita e un po' strana. Non ve ne pentirete di sicuro.

Se vi piace quel che facciamo, perché non seguite il nostro podcast sulla vostra app preferita? Portateci con voi sul vostro smartphone, mentre provate a buttar giù qualche chilo, mentre cucinate la cena o, che ne so, quando volete solo rilassarvi in pace? Se poi ci faceste conoscere ad un vostro amico, qualcuno che ha la Toscana nel cuore come noi, ve ne saremmo davvero grati: è il modo migliore per aiutarci a crescere. Grazie e buon appetito!

Foto in alto: cacciuccopridelivorno.it

Foto in basso: flickr.com / creativecommons.org