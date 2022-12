Capodanno 2023: dove festeggiare in Italia

Dove festeggiare in Italia l'ormai imminente Capodanno 2023, magari approfittando di qualche idea last minute? La notte di San Silvestro può essere celebrata in molti modi: c'è chi preferisce la cena casalinga in compagnia di amici e parenti, chi progetta con grande anticipo un viaggio verso una meta lontana, ma non mancano nemmeno le classiche feste danzanti, i concerti in piazza oppure attività immersi nella natura, come il soggiorno in una baita di montagna. Ma quali sono le destinazioni più interessanti sullo Stivale, per accogliere il nuovo anno in compagnia degli amici e delle persone care?

Capodanno 2023 in piazza

Un rituale senza tempo è il Capodanno da trascorrere in piazza della propria zona. Come sempre, quasi tutti i comuni organizzano feste, concerti e appuntamenti tematici dedicati ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Ma quali sono i più interessanti?

Roma : si terrà presso i Fori imperiali il concerto di fine anno, sul palco si alterneranno Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni, il tutto con la conduzione, a partire dalle 21:30, di Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro di RDS.

: si terrà presso i Fori imperiali il concerto di fine anno, sul palco si alterneranno Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni, il tutto con la conduzione, a partire dalle 21:30, di Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro di RDS. Torino : piazza Castello si animerà di luci e musica con l'evento "TOLOVESYOU", che vedrà la partecipazione dei Subsonica, seguiti da Willie Peyote, Beba e Ginevra, i Cantafinoadieci e gli Eugenio in via di gioia. A condurre la serata è Sara D'Amario;

: piazza Castello si animerà di luci e musica con l'evento "TOLOVESYOU", che vedrà la partecipazione dei Subsonica, seguiti da Willie Peyote, Beba e Ginevra, i Cantafinoadieci e gli Eugenio in via di gioia. A condurre la serata è Sara D'Amario; Bari : l'evento si svolgerà in piazza della Libertà e vedrà la presenza di Rkomi, Boomdabash, La Rappresentante di Lista, con la conduzione di Federica Panicucci e la musica di Dj Radio Norba e Radio 105;

: l'evento si svolgerà in piazza della Libertà e vedrà la presenza di Rkomi, Boomdabash, La Rappresentante di Lista, con la conduzione di Federica Panicucci e la musica di Dj Radio Norba e Radio 105; Napoli : una tradizione, quella del Capodanno in piazza del Plebiscito, che quest'anno sarà condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra gli ospiti Peppe Iodice, Lina Sastri, Francesco Paoloantoni, Peppino di Capri, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Sempre in Campania avranno luogo altri due eventi in piazza: a Pozzuoli si esibirà Clementino e a Salerno i Negramaro;

: una tradizione, quella del Capodanno in piazza del Plebiscito, che quest'anno sarà condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra gli ospiti Peppe Iodice, Lina Sastri, Francesco Paoloantoni, Peppino di Capri, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Sempre in Campania avranno luogo altri due eventi in piazza: a Pozzuoli si esibirà Clementino e a Salerno i Negramaro; Verona : protagonista sarà piazza Bra con i migliori dj di Radio 102.5 e Radio Zeta. Niveo di amici sarà ospite della serata;

: protagonista sarà piazza Bra con i migliori dj di Radio 102.5 e Radio Zeta. Niveo di amici sarà ospite della serata; Perugia : si festeggia con "L'anno che verrà", la rituale trasmissione di Rai 1 condotta in diretta da Amadeus da Piazza IV Novembre. Il palinsesto sarà molto ricco, ma la scaletta è ancora top secret;

: si festeggia con "L'anno che verrà", la rituale trasmissione di Rai 1 condotta in diretta da Amadeus da Piazza IV Novembre. Il palinsesto sarà molto ricco, ma la scaletta è ancora top secret; Firenze : si terranno diversi eventi, dal concerto gospel in Pizza del Duomo a quello di musica classica in Piazza Santa Maria Novella. Ma non mancano appuntamenti più pop, come il concertone con Baby K e Francesco Renga e molti altri, in Piazzale Michelangelo;

: si terranno diversi eventi, dal concerto gospel in Pizza del Duomo a quello di musica classica in Piazza Santa Maria Novella. Ma non mancano appuntamenti più pop, come il concertone con Baby K e Francesco Renga e molti altri, in Piazzale Michelangelo; Bologna : si rinnova l'appuntamento rituale con il Rogo del Vecchione, un grande fantoccio riempito di petardi;

: si rinnova l'appuntamento rituale con il Rogo del Vecchione, un grande fantoccio riempito di petardi; Altre città: anche altre piazze ospiteranno una serie di appuntamenti live, come Palermo che accoglierà Gabbani, Olbia con Emma Marrone, Achille Lauro ad Agrigento, Sassari con Lazza e Max Pezzali e Matera con Gigi D'Alessio, solo per citarne alcune. Grande assente Milano: il Sindaco Beppe Sala ha annuncianto che probabilmente non ci saranno eventi in piazza.

Capodanno 2023 in montagna

Per gli appassionati di vette, sci e neve, il Capodanno 2023 in montagna è un momento irrinunciabile, che permette di assaporare atmosfere magiche ma anche di respirare aria pura. Tante le mete dove poter usufruire di pacchetti di una o più notti, da dedicare allo svago, allo sci, alle terme ma anche allo shopping. Tra le più gettonate vi sono Sestriere in Piemonte, Livigno in Lombardia - con lo snowpark più grande d'Italia - ma anche Bormio con le sue terme. A queste si aggiungo Selva di Val Gardena, Corvara e Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige: luoghi sciare tra i massicci innevati di zona, degustare i prodotti locali e ammirare paesaggi mozzafiato. Passando per Cervinia con i suoi famosi locali e Courmayeur in Valle d'Aosta, perfetta per lo sci di fondo e le arrampicate sui ghiaccio.



Se invece l'obiettivo è quello di trascorrere tempo e relax alle terme, le più gettonate sono Pré Saint Didier in Val d'Aosta, Gisse, Ortisei, Corvara in Badia in zona Bolzano, seguite da quelle di Rapolano, di Saturnia, di San Filippo, di Papi e di Viterbo.

Capodanno 2023 al mare

Anche molte delle città di mare hanno organizzato eventi e concertiper celebrare l'arrivo dell'anno nuovo, un'idea perfetta per passare una serata in piazza, assaporando l'aria profumata di salsedine. E anche per concedersi lunghe passeggiate sulla spiaggia, rilassando occhi e mente, semplicemente osservando la vastità del mare.



Le mete più interessanti e facilmente raggiungibili sono Rimini e Riccione in Emilia Romagna, perfette per i giovani ma anche per le famiglie, seguite da Alghero, illuminata con lanterne natalizie grazie alla manifestazione di Cap d’Any. Senza dimenticare la Liguria e i suoi piccoli borghi caratteristici, la Puglia, la Campania, le Marche e la Sicilia, dove godere non solo di temperature più gradevoli ma anche di botteghe e attività dedicate alla degustazione dei prodotti tipici locali.