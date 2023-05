Dove passare un week end romantico in Italia

Le coppie potrebbero sentire il bisogno di una piccola fuga d’amore, ovvero un weekend romantico fuori porta. Qui di seguito alcuni consigli sulle migliori mete italiane dove trascorrere il tempo con la propria dolce metà tra cene in riva al mare, tramonti da colori insoliti, tranquillità ed effusioni.

Cinque Terre

Prendono il nome di Cinque Terre cinque borghi marinari - Corniglia, Manarola, Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, tutti in provincia di La Spezia - che presentano delle particolarità peculiari. Qui il paesaggio urbano si integra infatti perfettamente con il paesaggio naturale marino: tra calette e vicoli sono presenti scorci mozzafiato e contesti assolutamente romantici da vivere in due, come una cena a base di pesce accompagnata da un buon vino bianco, magari un Cinque Terre Doc.

Pienza

Per le coppie che amano la campagna e la veracità di un luogo antico, Pienza è il borgo ideale. Si trova in provincia di Siena, quindi fidanzati, coniugi e amanti potranno deliziarsi con i piatti tipici della zona, come per esempio la fagiana e il paté di fegato, fino ai cantuccini inzuppati nel vinsanto. Il paesaggio rurale è incantevole: qui i cipressi, che si stagliano in gruppi o in lunghi filari, non sono alberi che simboleggiano la morte, ma la vita che la natura esprime rinnovandosi di continuo.

Santa Maddalena

In provincia di Bolzano c’è il comune di Funes: Santa Maddalena ne è frazione. Si tratta di una località ridente, un piccolo gioiello incastonato in una natura selvaggia, con un campanile che si staglia di fronte alla maestosità dei monti in lontananza. Al tramonto, i colori del borgo, e in generale dell’intero panorama, si addolciscono fino ad assumere le sfumature del rosa e dell’azzurro con contaminazioni violacee. Il luogo perfetto per scambiarsi un bacio appassionato.

Siracusa

Siracusa è una città capoluogo di provincia della Sicilia. È naturalmente un luogo ricco di storia e di cultura, ma anche di profumi e sapori: qui si possono infatti gustare i più noti piatti tipici siciliani, cui vanno aggiunte, in un plus di bontà, le polpette di tonno. Anche Siracusa è un posto che si mostra al visitatore con colori unici e suggestivi: dal verde-azzurro del mare ai mille colori delle fioriture - spontanee e da coltivazione, ovvero nel caso del verde pubblico e privato - fino al bianco e al giallo delle luci che di notte illuminano un centro storico spazioso, arricchito dal “belletto” del Barocco locale.

Ischia