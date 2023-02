Gli Elfi? In Toscana esistono davvero

In un sondaggio che avevamo condotto qualche tempo fa sul nostro profilo Twitter ci siamo resi conto di quanto una delle cose che i "foresti" vorrebbero sapere a proposito della nostra incredibile Toscana sono i posti più strani, curiosi, quelli che non trovi sulle guide turistiche e che conosciamo solo noi del posto. Pensa e ripensa, ci è venuto in mente un luogo talmente particolare da sembrare preso da un romanzo fantasy, nascosto tra le foreste sulle colline sopra Pistoia. Il nome non potrebbe essere più strano: la valle degli Elfi.

Penseresti che si stia davvero parlando di creature soprannaturali, magari parenti di quelle che hanno resa unica la saga del Signore degli Anelli. Assolutamente no, ma questo non vuol dire che gli Elfi dei boschi sopra a Sambuca Pistoiese siano del tutto normali. Sono esseri umani, certo, ma all'inizio degli anni '80 hanno deciso di lasciarsi dietro le comodità della civiltà moderna e recuperare alcuni casolari antichi abbandonati come tanti altri negli anni del boom economico per creare dal nulla una comunità all'insegna della sostenibilità e dello spirito comunitaristico.

In questi 40 anni un numero variabile da 150 a 300 persone si è stabilito nei boschi sopra Pistoia, affidandosi quasi completamente ad energie rinnovabili,. ASCOLTA LA STORIA





Nell'episodio intero, che potrete ascoltare premendo il triangolino bianco nel player qui sopra, scoprirete cosa voglia dire vivere in una comunità così particolare, come non tutti i loro vicini siano entusiasti dei loro metodi e di come, nonostante tutto, questo esperimento continui ancora oggi, in un mondo decisamente più complicato.

Nell'ultima parte, poi, vi descriveremo alcuni degli altri "ecovillaggi" sparsi in tutta la Toscana, esperimenti di vita in comune, oltre al capitalismo e al materialismo spicciolo, eredi delle comuni degli anni '60 e '70, dove si cerca un modo alternativo di vivere in armonia con la natura, in maniera più sostenibile. Una cosa è certa: questo aspetto della nostra Toscana è davvero sorprendente, prova provata che la nostra piccola patria è capace proprio di tutto.

Se vi piace quel che facciamo, perché non premete il pulsante qui sotto e ci seguite sulla vostra piattaforma di podcast preferita? Questo è il modo migliore per non perdersi neanche una puntata ed aiutarci a crescere. Se poi passate da Twitter, veniteci a trovare: siamo su @whatsuptuscany e postiamo piuttosto spesso quel che ci passa in mente, piccoli consigli di viaggio, curiosità e chi più ne ha più ne metta. Fateci un saluto: saremmo davvero felici di conoscervi meglio.

Ascolta la storia sulla tua piattaforma preferita



Clicca qui per seguirci su Spotify

Clicca qui per seguirci su Apple Podcasts

Clicca qui per seguirci su Google Podcasts

Clicca qui per seguirci su Spreaker

Email: podcast@larno.it

Facebook: https://www.facebook.com/larno.it

Twitter: @arno_it / @WhatsupTuscany





Foto: dolcevitaonline.it