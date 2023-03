Firenze, la storia segreta degli Uffizi

Una delle caratteristiche che rendono i toscani più antipatici è il fatto che sembriamo non stancarci mai di parlare del glorioso passato della nostra terra e di quanto sia più bella, più ricca di arte e cultura di ogni altra regione. Eppure, nonostante ne parliamo a non finire, questo non vuol affatto dire che siamo degli esperti sulla storia della nostra terra. Non mi credete? Provate a chiedere ad uno di noi, ad esempio, qualcosa sulla storia del museo più famoso di Toscana, quello visitato da milioni di turisti ogni anno. A parte qualche notizia di seconda mano, probabile che non vi saprà dire granché di questo tempio della cultura e dell'arte. C'è chi dice che il fatto di essere cresciuti circondati da una moltitudine di capolavori ci rende meno capaci di apprezzare quanto siano straordinari.

In passato ho raccontato come, pur essendo nato a pochi chilometri di distanza, sia salito una sola volta in cima alla Torre Pendente di Pisa, durante una gita scolastica alle elementari. Lo stesso vale per il museo più famoso di Toscana, che ho visitato una volta forse alle medie senza tornarci più per decenni. La cosa, francamente, è oltraggiosa, visto che questo museo ha una storia incredibile, tanti segreti e moltissime cose da scoprire. Ecco perché questa settimana, per celebrare il 482° compleanno del suo creatore, "What's Up Tuscany", il podcast nel quale vi racconto la mia Toscana attraverso le sue storie, vi porterà di nuovo a Firenze per scoprire tutto quel che c'è da sapere sulla Galleria degli Uffizi. Ascolta la storia

Se ascolterete la puntata intera, premendo il pulsante bianco sul player qui sopra, vi racconterò di come il Granduca di Toscana decise di trasformare parte del grandioso palazzo ordinato dal padre in un posto dove esibire i tesori che aveva comprato in giro per il mondo. Vi spiegherò come nel tempo la famiglia Medici abbia usato questo palazzo per accrescere il proprio prestigio, per trasformarlo alla fine in uno dei primi musei al mondo.

All'interno della puntata scoprirete come, una volta, all'interno degli Uffizi ci fossero cose davvero curiose, da un vero teatro ad una fonderia, da laboratori scientifici ad una stanza delle meraviglie dove potevi trovare ogni sorta di curiosità da mezzo mondo. Nell'ultima parte, poi, cercherò di spiegarvi l'enormità dei capolavori nascosti nei magazzini degli Uffizi, inclusa una delle più grandi collezioni di ritratti al mondo che non viene esposta da decenni per mancanza di spazio.

Questo museo straordinario è l'immagine perfetta della nostra terra: potete tornarci 10 volte e scoprire sempre qualcosa di nuovo. E questo è quello che rende la Toscana davvero unica al mondo.

