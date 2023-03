Giornate Fai di Primavera 2023: 10 mete italiane da visitare

Le Giornate Fai di Primavera rappresentano un appuntamento annuale imperdibile per scoprire la straordinaria bellezza del patrimonio paesaggistico e culturale italiano. Anche nel 2023 non mancano gli eventi e le aperture straordinarie in programma sabato 25 e domenica 26 marzo, da Nord a Sud della penisola e nelle isole maggiori.

La 31esima edizione delle Giornate Fai di Primavera consente di partecipare alle visite e ai percorsi guidati, coinvolgendo 750 siti in 400 città italiane: si tratta di luoghi poco conosciuti e spesso inaccessibili, aperti al pubblico proprio in occasione della manifestazione promossa dal Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano.

Cosa visitare in occasione delle Giornate Fai 2023? Non c’è che l’imbarazzo della scelta, dai castelli ai musei e aree archeologiche, dalle chiese alle ville storiche, dalle biblioteche agli edifici civili e militari fino ai laboratori artigianali. Un viaggio attraverso borghi, parchi, giardini e aree naturalistiche.

Il Castello Estense di Ferrara

Il Castello Estense, situato nel centro storico di Ferrara, si presenta circondato dal fossato e caratterizzato da un'architettura che ha subito non poche trasformazioni nell’arco dei secoli. Le Giornate Fai 2023 permettono di esplorare la costruzione e le sue decorazioni ma anche degli angoli più nascosti e meno noti al pubblico.

L’Osservatorio Astronomico di Monte Mario a Roma

In occasione delle Giornate Fai 2023 apre al pubblico l'Osservatorio Astronomico di Roma, situato sulle pendici di Monte Mario a 139 metri di altitudine. Un punto di vista panoramico privilegiato sulla città eterna, immerso nella Riserva Naturale di Monte Mario all'interno di Villa Mellini. Sarà possibile scoprire il Museo Astronomico e Copernicano e la Torre Solare, che con i suoi 34 metri d'altezza è il punto più alto di Roma.

Il Liberty di Palazzo Edison a Milano

Situato al numero 31 di Foro Bonaparte a Milano, Palazzo Edison è la sede dell’omonima società elettrica. La visita permette di esplorare la Sala Azionisti, dotata di una copertura a vetri colorati in stile liberty, e la Sala del Consiglio chiamata anche Sala Fontana che presenta al suo interno una originale fontana in marmo.

Il Castello Ursino di Catania

Situato a Catania in Piazza Federico II di Svevia, il Castello Ursino è il luogo simbolo della città con il suo mastio che svetta nel quartiere di San Cristoforo. Fondato da Federico II di Svevia nel 1239, nel corso delle Giornate Fai potrà essere visitato ed esplorato anche al fine di approfondirne la storia e l'architettura, attraverso la pinacoteca, la collezione archeologica, la sezione epigrafica e la corte interna con i graffiti dei prigionieri.

Il Tempio di Hera a Matera

A pochi chilometri da Matera sorge il Tempio di Hera, edificato nel VI secolo a.C. dagli Achei ed eretto sui resti di un antico villaggio neolitico. Oggi sono visibili i resti del tempio, con la cella centrale, il pronao, le colonne con i capitelli dorici. L’apertura speciale del tempio permette di ammirare i resti e le antiche decorazioni in terracotta, esposte al Museo di Metaponto.

Villa Rosebery a Napoli

Villa Rosebery, con il suo parco e la Palazzina Borbonica, è situata sulla collina di Posillipo a Napoli e dal 1957 fa parte della dotazione della Presidenza della Repubblica. La visita consente di ammirare la flora mediterranea e la Casina Borbonica con le sue sale di rappresentanza, giungendo fino alla Darsena e alla Grande Foresteria.

I Giardini di Villa Ravizza ad Arcore

I Giardini di Villa Ravizza, nel centro di Arcore, si caratterizzano per lo stile barocchetto voluto intorno al 1920 dall'avvocato Mansueto Ravizza e messo in pratica l'architetto milanese Alberico Barbiano di Belgioioso. Durante la visita è possibile percorrere la scenografica e ammirare le balaustre, le fontane e i mosaici.

Villa Schifanoia-Eui a Firenze

Situata nella collina di Fiesole, Villa Schifanoia-Eui è circondata da un giardino all'italiana disposto su tre livelli. Un complesso di origine quattrocentesca da esplorare e ammirare, visitando i giardini formali, la cappella e molti ambienti solitamente non fruibili al pubblico, tra cui il salone principale e l'ex biblioteca.

Saline Conti Vecchi ad Assemini

Le Saline Conti Vecchi sono un'immensa area naturalistica ad Assemini, nel cagliaritano. Un sito di archeologia industriale che si trova all'interno di un impianto tuttora produttivo che può essere visitato scegliendo tra tre itinerari di visita: il percorso museale all'interno degli edifici storici, la passeggiata naturalistica guidata tra le rovine di Villaggio Macchiareddu e il tour guidato dell'area produttiva da compiere in trenino.

Il convento di Sant'Angelo a L’Aquila

Il convento di Sant'Angelo, che si trova a una quindicina di chilometri dall’Aquila, sorge su uno sperone di roccia sopra la chiesa di Santa Maria ad Cryptas a Fossa. Realizzato nel 1409, è un luogo ricco di storie e caratterizzato da diversi eventi tragici. Si possono ammirare la chiesa, il chiostro e il refettorio.