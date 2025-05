Lusso a cinque stelle: viaggio negli hotel più prestigiosi del mondo

Dalle suite affacciate sulla Tour Eiffel ai luoghi iconici e paradisiaci di Mauritius, dai riad del Marocco ai grattacieli di Londra. Gli hotel più prestigiosi del mondo offrono molto più di un semplice soggiorno: rappresentano esperienze indimenticabili. Tra architetture esemplari, servizi esclusivi e ambientazioni da sogno, questi templi dell’ospitalità sono diventati sinonimo di eccellenza. In questo articolo esploreremo le mete più ambite dai jet-setter, celebrità ma anche da semplici viaggiatori esigenti svelando curiosità, storie e dettagli che rendono ogni struttura unica.

MARADIVA VILLAS RESORT & SPA- MAURITIUS

Nell’incantevole cornice dell’isola di Mauritius, immerso tra giardini tropicali e affacciato su una delle spiagge più suggestive dell’Oceano Indiano, il Maradiva Villas Resort & Spa incarna il lusso e l’esclusività. Situato a Flic-en-Flac, una delle località più rinomate dell’isola, è parte del prestigioso gruppo Leading Hotels of the World e incarna un perfetto equilibrio tra eleganza, comfort e un servizio d’eccellenza. Leading Hotels of the World possiede una prestigiosa collezione di oltre 400 hotel di lusso indipendenti in più di 80 paesi. Fondata nel 1928, seleziona strutture esclusive che offrono esperienze autentiche e servizi di altissimo livello. Ogni hotel membro deve rispettare rigorosi standard di qualità per garantire un’ospitalità eccezionale. La collezione include iconici resort, boutique hotel e dimore storiche in destinazioni uniche.

Maradiva Villas Resort offre 65 ville indipendenti con piscina privata e vista mare, immerse in una lussureggiante vegetazione. Ogni villa, ispirata allo stile coloniale mauriziano, utilizza materiali naturali e tessuti pregiati, offrendo spazi ampi, bagni in stile spa e gazebo per cene romantiche.

L’offerta gastronomica è un viaggio sensoriale attraverso diverse culture. Il ristorante Haiku propone una doppia esperienza: da un lato, autentica cucina giapponese firmata dal maestro Kawaguchi; dall’altro, show cooking in stile Teppanyaki, con sapori influenzati da Cina e Thailandia. L’ambiente elegante, con soffitti in legno a doppia altezza, unisce cucina mauriziana e mediterranea.

Cassina, il ristorante gourmet, serve pesce fresco e carni selezionate, arricchiti con erbe aromatiche e verdure dell’orto. Immerso nella natura, è perfetto per chi cerca gusto e tranquillità. Cilantro, ristorante e lounge fusion, celebra la tradizione gastronomica indiana in un ambiente elegante, con spettacoli dal vivo e design autentico.

Al Beach House Grill, situato all’ombra di un grande albero autoctono, si gustano piatti alla griglia con ingredienti locali e vista sull’oceano. Il Lounge Bar Lantana, informale ma vivace, propone cocktail con frutta locale, rum e liquori pregiati, accompagnati da musica dal vivo e DJ set serali. Durante il giorno, offre drink a bordo piscina e dimostrazioni di mixology.

Per un’esperienza più intima, il resort organizza cene private in spiaggia, con servizio personalizzato sotto il cielo stellato. Il benessere è centrale nella filosofia del Maradiva: la Spa, ispirata all’ayurveda, propone trattamenti con oli essenziali ed erbe medicinali, aromaterapia, sauna, bagno turco, talassoterapia, oltre a yoga e meditazione con istruttori qualificati.

Gli ospiti possono scegliere tra numerose attività sportive e avventurose: immersioni, snorkeling, kayak, paddleboard, vela, sci d’acqua, windsurf e uscite in barca per vedere i delfini di Tamarin Bay. Anche trekking, visite a piantagioni di tè e distillerie di rum arricchiscono l’offerta. Per i golfisti, l’accesso ai migliori campi da golf dell’isola è garantito.

Sebbene ideale per coppie, il resort accoglie anche famiglie: il Mini Club intrattiene bambini dai 4 ai 12 anni con attività creative e sportive. Le coppie possono vivere esperienze come crociere private, cene romantiche o trattamenti spa di coppia. Il Maradiva è attento alla sostenibilità ambientale, adottando pratiche eco-friendly, energia rinnovabile, progetti per la fauna marina e supporto alle comunità locali.

Ogni dettaglio è pensato per offrire un soggiorno indimenticabile, dove eleganza, discrezione e autenticità mauriziana si fondono per creare un’esperienza esclusiva e senza pari.

www.maradiva.com

www.lhw.com

Villa Maroc Essaouira Marocco

LES JARDINS DE VILLA MAROC- ESSAOUIRA- MAROCCO

Nel cuore della tranquilla campagna di Essaouira, a soli 30 minuti dalla vivace città marocchina, si trova Les Jardins de Villa Maroc, un rifugio esclusivo che fonde tradizione, modernità e sostenibilità. Questo hotel boutique, nato dall'evoluzione di un'antica residenza familiare, si distingue per il suo design unico e per l'atmosfera rilassante che offre ai suoi ospiti. L'idea di Les Jardins de Villa Maroc ha preso vita grazie a Mounia Ezzaher, figlia dei fondatori, che ha trasformato una semplice proprietà agricola in un'accogliente casa per gli ospiti nel 2009. Nel 2012, con l'aggiunta di una piscina e di un ristorante, il luogo ha aperto le sue porte anche a chi desiderava trascorrere una giornata immerso nella tranquillità della natura marocchina. Il design e l'arredamento sono frutto della creatività della madre, Cornelia Hendry, che ha saputo creare un ambiente accogliente e sofisticato. L'architettura di Les Jardins de Villa Maroc è un tributo alla tradizione marocchina e alla sostenibilità. Le 14 sistemazioni, tra cui 3 suite e 11 cupole, sono realizzate con materiali locali e tecniche eco-compatibili. Le cupole, costruite impilando sacchi di terra e ricoprendoli con una miscela di sabbia, argilla e calce, garantiscono un'eccezionale regolazione termica, mantenendo gli interni freschi d'estate e caldi d'inverno. Questo metodo costruttivo non solo rispetta l'ambiente, ma offre anche un'elevata resistenza sismica. Ogni cupola è decorata con fotografie di Thor Arne Hauer, un fotografo norvegese residente a Essaouira da oltre 30 anni, che ha catturato l'essenza del paesaggio e della cultura locale. Inoltre, il design è arricchito da oggetti d'arte marocchini, raccolti negli anni dalla famiglia Ezzaher, conferendo un tocco autentico e personale agli interni. Oltre all'ospitalità unica, Les Jardins de Villa Maroc offre numerose esperienze per i suoi ospiti. Il resort dispone di due piscine, un centro yoga e un ristorante che propone una cucina marocchina tradizionale con influenze mediterranee. Qui, i piatti vengono preparati con ingredienti freschi e locali, e il barbecue dal vivo rappresenta un'esperienza coinvolgente che rende ogni pasto un evento speciale. Gli ospiti possono inoltre immergersi nella natura con escursioni a piedi, birdwatching o gite a cavallo sulla spiaggia. Per gli amanti del golf, il Golf de Mogador, progettato da Gary Player, si trova a pochi minuti di distanza. Infine, per chi ama gli sport acquatici, Essaouira offre numerose opportunità, dal paddleboarding al kitesurfing. La sostenibilità è un valore fondamentale per Les Jardins de Villa Maroc. L'acqua proviene da un pozzo locale, e l'hotel adotta pratiche eco-compatibili per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Questo approccio consente di offrire un'esperienza di lusso autentica e rispettosa dell'ambiente. Con il suo perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, Les Jardins de Villa Maroc rappresenta un'oasi di pace per chi desidera scoprire il vero spirito di Essaouira. Che si tratti di una fuga romantica, di una vacanza all'insegna del benessere o di un'avventura nella natura, questo hotel boutique promette un soggiorno indimenticabile.

https://lesjardinsdevillamaroc.com/

Clinique La Prairie, Montreux Svizzera

CLINIQUE LA PRAIRIE - MONTREUX- SVIZZERA

Fondata nel 1931 a Montreux, in Svizzera, Clinique La Prairie è il tempio mondiale della longevità riconosciuta a livello internazionale per i suoi programmi all'avanguardia per una vita più lunga e sana. Con oltre 90 anni di esperienza, la clinica unisce competenze mediche all'avanguardia con un approccio olistico al benessere, offrendo ai clienti programmi personalizzati che integrano medicina, nutrizione, movimento e benessere. La clinica offre una vasta gamma di servizi medici che coprono 25 specialità, tra cui anestesiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia, ginecologia, neurologia, oftalmologia, psichiatria e reumatologia. Questa ampia gamma di competenze consente alla clinica di fornire cure complete e personalizzate a ciascun paziente. Uno dei programmi distintivi della clinica è il "Revitalisation", progettato per stimolare il sistema immunitario, attivare la rigenerazione cellulare e rallentare i segni dell'invecchiamento. Questo programma mira anche a migliorare le capacità fisiche e mentali, la qualità del sonno e a ridurre lo stress, contribuendo a costruire una resilienza contro le malattie croniche e le reazioni infiammatorie. Vi è Master Detox, progettato per disintossicare il corpo, eliminare le tossine e promuovere un senso generale di benessere in cui l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. "I prodotti fermentati possono rafforzare la nostra salute intestinale", afferma Giorgia Grisotto nutrizionista ed Health Sciences specialist di Clinique La Prairie, "mentre, alimenti vegetali ricchi di fitoestrogeni - estrogeni vegetali - come la soia o i legumi potrebbero aiutare a ridurre i sintomi caratteristici della menopausa. L’idratazione, poi, è fondamentale e se si sceglie un infuso di erbe come il trifoglio rosso, potremmo beneficiare dei suoi effetti nel contrastare alcuni sintomi della menopausa, come il ristagno dei liquidi che si ripercuote sulla bellezza della nostra pelle". Un altro importante programma è Healthy Weight, che si concentra sulla gestione del peso attraverso un approccio personalizzato che combina nutrizione, esercizio fisico e supporto medico. Il programma Brain Potential mira invece a ottimizzare le funzioni cognitive, migliorare la memoria e aumentare la chiarezza mentale. "Questo programma è il risultato di tre anni di studi" afferma Simone Gibertoni CEO di Clinique La Prairie "un rivoluzionario protocollo scientifico che si fonda sui quattro pilastri alla base di ogni percorso benessere di Clinique La Prairie: medicina, benessere, alimentazione e movimento. Mai prima d’ora una medical spa aveva sviluppato un percorso così avanzato per il potenziamento cognitivo: un’esperienza di 7 giorni per rallentare l’invecchiamento cerebrale e migliorare memoria, concentrazione e agilità mentale, grazie a valutazioni personalizzate e tecniche d’avanguardia". Vi è poi Advanced Aesthetic Beauty che offre trattamenti estetici avanzati per migliorare l'aspetto fisico e promuovere la fiducia in se stessi. Oltre ai programmi principali, Clinique La Prairie offre anche programmi più brevi, come il Beauty Stem Cells che forniscono valutazioni diagnostiche complete e trattamenti mirati per esigenze specifiche. Oltre ai servizi medici, Clinique La Prairie ha sviluppato una linea di integratori di longevità chiamata "Holistic Health". Questi integratori, basati su anni di ricerca e innovazione, sono prodotti interamente in Svizzera e mirano a sostenere una vita più lunga e sana, affrontando aspetti come l'immunità, lo stress, l'infiammazione, il ringiovanimento e la longevità cellulare. Negli ultimi anni, la clinica ha ampliato la sua presenza internazionale con l'apertura di Longevity Hubs in diverse città, tra cui Bangkok, Doha, Dubai, Madrid e Taipei. Inoltre, è prevista l'apertura di un nuovo resort sanitario ad Amaala, in Arabia Saudita, nel 2025. Queste espansioni riflettono l'impegno della clinica nel portare la sua esperienza in longevità e benessere a una clientela globale. Clinique La Prairie continua a essere un pioniere nel campo della longevità e del benessere, combinando scienza innovativa, cure mediche di alta qualità e un approccio olistico per offrire ai clienti percorsi personalizzati verso una vita più lunga e sana.

www.cliniquelaprairie.com

Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio

GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI- BELLAGIO

Immaginate di trovarvi nel cuore di Bellagio, la perla del Lago di Como, in un luogo dove il tempo sembra sospendersi tra il lusso discreto e l’eleganza senza tempo. Qui, tra affreschi d’epoca e giardini rigogliosi, troviamo il Grand Hotel Villa Serbelloni, dimora storica che ospita uno dei ristoranti più affascinanti d’Italia: il Mistral. Sotto la guida dell’Executive Chef Ettore Bocchia, pioniere della cucina molecolare in Italia, il Mistral offre un’esperienza gastronomica che è molto più di un semplice pasto: è un viaggio sensoriale, un’esplorazione di sapori e consistenze che sfidano le aspettative. La cucina di Bocchia è una celebrazione dell’innovazione nel rispetto della materia prima. L’uso dell’azoto liquido per gelati dalla consistenza impareggiabile e la frittura negli zuccheri fusi sono solo alcuni degli strumenti che esaltano gli ingredienti senza mai snaturarli. Ogni piatto è frutto di ricerca e passione, un equilibrio tra tecnica e creatività. Ciò che distingue il Mistral è la capacità di coniugare la sperimentazione con il rispetto delle radici gastronomiche italiane. Qui la cucina molecolare non è un esercizio di stile fine a sé stesso, ma un mezzo per esaltare i sapori, conservare la purezza degli ingredienti e offrire agli ospiti una narrazione gastronomica unica. Il menù degustazione del Mistral è una sinfonia di sapori raffinati. L’esperienza inizia con amuse-bouche sorprendenti, come la spugna al prezzemolo con crema affumicata di capperi e alghe o la mela in osmosi, proseguendo poi con piatti iconici come il foie gras etico, prodotto da oche allevate in libertà, e il calamaretto spillo con ostrica étoile bollita e percebes. Ogni creazione è un’ode all’alta cucina, un perfetto equilibrio tra tradizione e avanguardia. La ricerca della perfezione si riflette nella selezione di ingredienti rari e preziosi: il granchio della Kamchatka, esclusivo del Mistral, il caviale Antonius nelle varianti Oscietra e Siberiano, e l’agnello di Mont St. Michel, proposto in diverse preparazioni che esaltano ogni sfumatura del suo sapore. Tra i primi piatti, gli spaghetti con cèe, pregiatissimi avanotti di anguilla freschi dalla Spagna, e i tortellini di pavone incarnano l’essenza della tradizione reinterpretata con maestria. I secondi, come il rombo preparato con tecniche molecolari e l’agnello servito in un percorso che spazia dal classico abbacchio al cervello fritto alla milanese, rappresentano l’apice dell’arte culinaria dello chef. Ogni portata è frutto di una ricerca incessante, che va ben oltre la tecnica culinaria. Ettore Bocchia seleziona personalmente i suoi fornitori, cercando in ogni angolo del mondo ingredienti che possano garantire non solo l’eccellenza del sapore, ma anche il rispetto per la natura e il benessere degli animali. Il dessert è uno spettacolo a sé: il gelato alla vaniglia preparato al tavolo con azoto liquido regala agli ospiti un’ultima emozione, unendo gusto e scenografia in un perfetto connubio. Ma non è l’unico dolce a conquistare il palato. Tra le proposte più celebri, il cremoso al cioccolato con granella di fave di cacao e gel di lamponi è un tributo all’equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità, mentre la millefoglie scomposta con crema alla vaniglia bourbon e frutta esotica è una reinterpretazione elegante di un classico senza tempo. Il servizio impeccabile, orchestrato dal maître Luca Speroni e dal sommelier Omar, accompagna l’esperienza con eleganza e professionalità. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dal ritmo del servizio alla spiegazione di ogni piatto e vino. Le preparazioni alla lampada o à la presse per l'anatra e gli spaghetti all’astice sono momenti di pura teatralità, che rendono ogni cena al Mistral un’esperienza indimenticabile. La carta dei vini è un vero e proprio viaggio enologico, con una selezione di etichette pregiate provenienti da tutto il mondo. Omar guida gli ospiti con sapienza, suggerendo abbinamenti che esaltano i sapori di ogni piatto. Al Mistral, la cucina brilla di luce propria, indipendentemente dai riconoscimenti ufficiali. Ettore Bocchia continua a scrivere una pagina indelebile nella gastronomia italiana, regalando ai suoi ospiti un’esperienza unica, dove il piacere della tavola si fonde con la magia del Lago di Como. Non importa quanti ristoranti stellati si possano visitare, chiunque abbia provato la cucina del Mistral sa che qui si respira qualcosa di unico: un luogo dove l’arte culinaria diventa pura emozione, e ogni piatto racconta una storia fatta di passione, ricerca e amore per la bellezza. Chi varca la soglia del Mistral, non lo dimentica più.

www.villaserbelloni.com

ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY - MAURITIUS

Sull’isola di Mauritius, nel cuore pulsante dell’Oceano Indiano, il leggendario Royal Palm Beachcomber Luxury incarna l’essenza più pura dell’ospitalità d’eccellenza. Affacciato sulla spiaggia dorata di Grand Sable, sulla costa nord-occidentale protetta dagli alisei, questo iconico resort — membro di Leading Hotels of the World, è stato insignito, per il secondo anno consecutivo, del prestigioso Five-Star Award 2025 dalla Forbes Travel Guide, a testimonianza della qualità straordinaria dei suoi servizi.

Soprannominato ‘The Palace of Mauritius’, questo prestigioso resort che ha ospitato capi di Stato, teste coronate e personaggi illustri internazionali quest'anno celebra i primi 40 anni.

Non a caso con 68 suite fronte mare, al Royal Palm regna l’intimità, la privacy e il lusso discreto. Gli interni, dallo stile raffinato e senza tempo, uniscono comfort contemporaneo e artigianalità attraverso l’uso di materiali nobili: marmo grigio con venature dorate, legni pregiati come quercia e noce, ottone spazzolato, pietra naturale. I tessuti, firmati da celebri maison francesi come Pierre Frey e Casamance contribuiscono a creare atmosfere ovattate ed eleganti, pensate per un soggiorno sensoriale e rigenerante.

La proposta gastronomica è un vero e proprio viaggio nei sapori del mondo. Il ristorante principale, La Goélette, regala colazioni panoramiche affacciate sulla baia e, la sera, esperienze gourmet che fondono influenze creole e internazionali. La Plage, a ridosso della spiaggia onirica, con vista sul mare turchese e il cielo celeste, propone grigliate leggere e piatti freschi in un contesto informale ma curato. Alla sera si trasforma nelI raffinato Grand Sable che reinterpreta in chiave tropicale i profumi del Mediterraneo, mentre il ristorante Asiya porta in tavola le suggestioni aromatiche dell’Oriente. Il pop-up Royal Grill, pieds dans l’eau, è il luogo ideale per cene intime sotto le stelle, accompagnate dal suono dell’oceano.

Uno dei fiori all’occhiello del resort è la rinomata Spa Beachcomber tra le più apprezzate dell’Oceano Indiano. In un ambiente naturale e rilassante, propone percorsi personalizzati che abbracciano un approccio olistico al benessere. I trattamenti esclusivi sono firmati da brand d’eccellenza come Valmont, offrendo ai visitatori un’esperienza di rigenerazione totale per corpo e mente.

La nuova e sontuosa Royal Villa, immersa nella lussureggiante vegetazione tropicale, rappresenta l’apice del soggiorno esclusivo. Con una superficie di 385 mq, comprende due camere con bagno en suite, un salone elegante, una veranda ombreggiata, una piscina privata riscaldata e un gazebo con vista sull’oceano. Gli arredi, firmati Cassina, Roche Bobois, Ethimo insieme alle opere originali dell’artista Céline Levieux, definiscono un’estetica armonica, sofisticata e poetica. Un butler dedicato è sempre a disposizione, pronto ad anticipare ogni desiderio. Per le escursioni per scoprire ed esplorare l’isola di Mauritius in totale autonomia, l’agenzia Mautourco è il punto di riferimento per ogni turista.

Al Royal Palm, il lusso non segue le mode: le anticipa. Le nuove linee guida Forbes per il 2025 — benessere totale, personalizzazione estrema, collaborazioni con marchi d’élite — trovano perfetta espressione nel DNA del resort. Il gruppo Beachcomber Resorts & Hotels , pioniere del turismo d’alta gamma a Mauritius, fonda la sua identità su tre pilastri: eleganza, sostenibilità e forte legame con il territorio. È stato il primo dell’isola a ottenere la certificazione Earth Check Gold con oltre 50 iniziative ambientali attive. Con uno staff di 300 "artigiani dell’ospitalità", il Royal Palm non è solo un luogo dove soggiornare: è una parentesi sospesa nel tempo, dove ogni esperienza si trasforma in arte, bellezza e autentica emozione.

www.mautourco.com

www.beachcomber-hotels.com

www.lhw.com

ALEPH ROME HOTEL- ROMA

Roma si risveglia con la primavera e tra i vicoli eleganti del centro sboccia un’esperienza di benessere che unisce charme, cura di sé e sapori ricercati. Siamo all’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, a pochi passi da luoghi iconici come Via Veneto, Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi. Qui, in un angolo riservato e silenzioso dell’hotel, ha preso vita Le Caveau by Narducci Hair & Spa, uno spazio dedicato al relax dove un tempo venivano custoditi i tesori di una banca. Ora è il corpo a essere al centro dell’attenzione, attraverso trattamenti che promettono di sciogliere tensioni e restituire equilibrio. Fiore all’occhiello dell’offerta primaverile è il Back, Face & Scalp Treatment, un rituale da 90 minuti che si apre con la detersione e l’esfoliazione della schiena, per poi proseguire con un massaggio profondo e rigenerante su schiena, collo e spalle. Segue un trattamento viso tailor-made, impreziosito dai prodotti clean beauty INSÌUM, per dare luce e tono alla pelle, prima di concludere con un massaggio rilassante al cuoio capelluto, pensato per sciogliere ogni residuo di stress. A completare questa esperienza sensoriale arriva il tocco creativo del bartender Lorenzo Politano, che ha ideato per l’occasione il cocktail Spring Fizz: gin dalle note floreali, succo di limone, miele alla camomilla, acqua di cocco e una bollicina finale di prosecco, oppure acqua tonica per chi preferisce la versione analcolica. Una bevanda pensata per evocare la freschezza e l’energia della stagione, perfetta da sorseggiare dopo un trattamento o semplicemente per godersi un momento di leggerezza. Tutto, dagli arredi sofisticati agli aromi che si diffondono negli ambienti della spa, è studiato per trasportare gli ospiti in un'altra dimensione, lontana dalla frenesia urbana. L’obiettivo? Far sentire ogni visitatore accolto, rigenerato, in armonia con il proprio corpo e la stagione. Non si tratta solo di estetica, ma di un viaggio interiore che passa per il tocco esperto degli operatori e l’efficacia di principi attivi pensati per agire in profondità. Il risultato è una pelle più distesa, uno sguardo più luminoso, una mente alleggerita. Le Caveau non è semplicemente una spa: è un rifugio in cui il tempo rallenta, dove ogni dettaglio invita alla cura e alla bellezza. L’arrivo della primavera diventa così il pretesto per concedersi una pausa, per riscoprire il piacere del prendersi cura di sé, per lasciarsi avvolgere da un’atmosfera in cui tutto è pensato per il benessere. Aleph Rome Hotel si conferma quindi non solo una meta per viaggiatori di gusto, ma anche un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche e raffinate. L’incontro tra design, ospitalità e benessere crea una formula vincente, capace di attrarre chi desidera ritrovare se stesso anche solo per qualche ora. Una proposta che racconta Roma in chiave contemporanea, dove la tradizione incontra l’innovazione, il relax si fonde con l’eleganza e ogni momento si trasforma in un piccolo lusso da ricordare.

www.hilton.com

Jumeirah Carlton Tower, Londra

JUMEIRAH CARLTON TOWER - LONDRA

Nel cuore di Londra, nel prestigioso quartiere di Knightsbridge, sorge Jumeirah CarltonTower, un'icona dell'ospitalità di lusso che unisce eleganza senza tempo e servizi all'avanguardia. Questo hotel a cinque stelle è un punto di riferimento per chi cerca un soggiorno esclusivo nella capitale britannica, grazie alla sua posizione strategica, al design sofisticato e a un’attenzione impeccabile ai dettagli. Recentemente rinnovato, Jumeriah Carlton Tower offre camere e suite dallo stile contemporaneo, arricchite da materiali pregiati e tonalità rilassanti che creano un’atmosfera accogliente e raffinata. Molte di esse vantano una vista panoramica su Londra, con scorci unici su Hyde Park e sui giardini privati di Cadogan. Gli ospiti possono inoltre usufruire di servizi personalizzati che rendono ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile. Il ristorante The Chinoiserie presenta un menu all day dining che unisce eleganza e sapori internazionali con un’attenzione particolare agli ingredienti sostenibili e di qualità. Tra gli antipasti spiccano i calamari fritti con peperoncino verde e salsa piccante, le patatine di halloumi servite con salsa harissa e i mini cheeseburger con wagyu beef, lattuga, pomodoro e maionese. Gli amanti della cucina mediterranea possono optare per la burrata con pomodori heirloom, rucola, pinoli e glassa di aceto balsamico o per hummus e moutabal accompagnati da pane pita. Tra le zuppe si distinguono il vellutato di lenticchie rosse speziate, la crema di funghi selvatici con olio di dragoncello e crostini all’aglio e la zuppa cremosa di pollo. Deliziosi piatti di pasta per tutti i gusti. Le insalate offrono combinazioni fresche e nutrienti come l’insalata di quinoa ed erbe aromatiche con lattuga, avocado,semi di zucca e mirtilli rossi, la classica insalata greca con feta stagionata sei mesi e la Caesar salad con crostini di pane a lievitazione naturale e acciughe. Tra i piatti principali spicca il Carlton Tower Biryani disponibile in versione con gamberi, pollo, agnello o vegetariana, il filetto di salmone scozzese con bok choy e salsa alla crème fraîche e il filetto di spigola con fagiolini e salsa alle erbe. Gli amanti della carne possono scegliere tra il butter chicken masala servito con riso al vapore e pane paratha, la bistecca di controfiletto con patatas bravas e salsa a scelta, il classico shepherd’s pie con ragù d’agnello e purè di patate o la grigliata mista araba con kofta di agnello, shish taouk e shish kebab. Per un pasto informale si possono scegliere panini e pizze, tra cui il Chinoiserie Club con pollo grigliato, uovo, pomodoro e bacon, il burger di wagyu con maionese al tartufo nero e formaggio Comté. Le pizze spaziano dalla classica Regina Margherita con mozzarella di bufala alla Pepperoni con salame di manzo fino alla raffinata pizza al tartufo con mozzarella di bufala e scaglie di tartufo. The Peak Fitness Club & Spa, una delle più esclusive di Londra, situata ai piani superiori dell’hotel, offre trattamenti rigeneranti, una piscina coperta con vista sulla città e un centro fitness all’avanguardia. Un’oasi di benessere perfetta per rilassarsi dopo una giornata tra le vie dello shopping o gli impegni lavorativi. Il gruppo alberghiero di lusso Jumeirah ha annunciato una collaborazione strategica con GROUND Wellbeing, un marchio innovativo specializzato in soluzioni per il benessere naturale. Questa partnership mira a ridefinire l’esperienza wellness all’interno delle strutture Jumeirah, offrendo ai suoi ospiti trattamenti esclusivi basati su ingredienti naturali e tecniche olistiche.L’iniziativa prenderà il via in alcune delle location più iconiche della catena, tra cui Jumeriah Carlton Tower a Londra e il nuovo Jumeirah Marsa Al Arab a Dubai, dove i rinomati centri benessere Talise Spa introdurranno i trattamenti firmati GROUND Wellbeing. Grazie a questa collaborazione, gli ospiti potranno sperimentare percorsi di rilassamento e rigenerazione personalizzati, studiati per favorire il riequilibrio fisico e mentale attraverso metodi naturali e sostenibili. Jumeriah Carlton Tower non è solo un hotel, ma un simbolo di stile e raffinatezza che continua a essere una scelta privilegiata per viaggiatori internazionali e londinesi alla ricerca di un’esperienza di lusso senza compromessi.

www.jumeirah.com

VILLA MAROC- ESSAOUIRA- MAROCCO

Nella pittoresca città costiera di Essaouira, Villa Maroc rappresenta un'eccellenza dell'ospitalità marocchina, unendo storia, design e sostenibilità in un'esperienza unica. Villa Maroc nasce nel 1988 come rifugio privato del surfista James Waley, che scoprì il fascino di Essaouira grazie alle sue onde perfette e alla sua atmosfera rilassata. Nel 1990 decise di trasformare il suo ritiro privato in un ostello aperto al pubblico, accogliendo viaggiatori da ogni parte del mondo. La svolta avvenne nel 1994, quando i genitori di Mounia, attuali proprietari, si innamorarono del luogo e decisero di acquistarlo. Grazie alla loro visione, Villa Maroc si espanse nel 1997 e nel 2000 con l'acquisizione di altre due case adiacenti, dando vita a un complesso alberghiero unico, caratterizzato da un'armoniosa fusione di architettura tradizionale marocchina e dettagli raffinati. Villa Maroc è molto più di un hotel: è una celebrazione dell'arte e del design. Ogni angolo della struttura è curato nei minimi dettagli per offrire un'atmosfera intima e accogliente. I toni neutri e rilassanti delle pareti si fondono con tessuti pregiati, tappeti berberi e mobili antichi, creando un ambiente che racconta storie di viaggi e culture intrecciate. Le opere d'arte esposte nelle camere e negli spazi comuni sono una fusione di influenze marocchine e internazionali, rispecchiando le origini multiculturali dei proprietari. L'architettura tradizionale delle case marocchine si unisce con un'estetica moderna, dando vita a un luogo che è al contempo autentico e raffinato.

La filosofia di Villa Maroc è profondamente radicata nella sostenibilità e nel rispetto per l'ambiente. L'hotel utilizza energia solare per ridurre l'impatto ambientale e ha eliminato quasi completamente la plastica monouso. Inoltre, l'approccio "buy local" sostiene l'economia della comunità, garantendo che la maggior parte degli ingredienti utilizzati in cucina e dei materiali decorativi provenga da produttori locali. Villa Maroc ha implementato pratiche di gestione dell'acqua per minimizzarne il consumo e ridurre gli sprechi alimentari attraverso una pianificazione attenta dei menù. Questo impegno costante garantisce che il soggiorno degli ospiti non solo sia lussuoso, ma anche rispettoso dell'ambiente. La cucina è uno degli elementi centrali dell'esperienza offerta da Villa Maroc. Ogni pasto è un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni culinarie del Marocco. La giornata inizia con una ricca colazione servita sulla terrazza panoramica, con vista sulla Medina e sull'oceano. A pranzo, gli ospiti possono spostarsi nell'altra struttura della stessa proprietà, Les Jardins de Villa Maroc, per gustare un buffet salutare e vegetariano a bordo piscina. La sera, Villa Maroc si trasforma in un luogo magico con cene a lume di candela servite nei suoi suggestivi saloni. Il menù, che cambia quotidianamente, offre piatti iconici della tradizione marocchina, come il Couscous Royal e il Tajine di pesce, preparati con ingredienti freschi e spezie locali. Per occasioni speciali, l'hotel organizza cene private in ambientazioni esclusive, offrendo un'esperienza su misura per ogni ospite. Villa Maroc non è solo un luogo dove soggiornare, ma un rifugio per il corpo e la mente. Il centro benessere della struttura, situato nella seconda casa del complesso, offre trattamenti di bellezza e rituali marocchini ancestrali. Hammam, massaggi con oli essenziali e trattamenti naturali a base di ingredienti locali regalano momenti di puro relax e rigenerazione. Gli ospiti possono anche partecipare a lezioni di cucina tradizionale guidate dalle chef Hayat e Fatima Zahra. Il percorso inizia con una visita ai mercati locali per selezionare gli ingredienti freschi, seguita da una sessione pratica in cucina, dove si impara a preparare piatti autentici marocchini. Questa esperienza permette di portare a casa un pezzo di Marocco, arricchendo il viaggio con nuovi sapori e conoscenze. Villa Maroc organizza anche escursioni esclusive per far scoprire agli ospiti la bellezza della regione. Dalle visite ai tradizionali souk berberi alle passeggiate tra uliveti e vigneti, fino alle spiagge nascoste dove gustare un picnic con pesce fresco appena pescato, ogni esperienza è pensata per offrire un'immersione autentica nella cultura locale. Per gli amanti dello shopping, Essaouira offre una Medina vibrante e ricca di botteghe artigianali, dove è possibile acquistare tappeti, gioielli e ceramiche uniche. Villa Maroc è una destinazione perfetta per chi cerca un soggiorno esclusivo e autentico. Con le sue 21 camere, tra cui due dedicate alle famiglie, offre un'accoglienza intima e calorosa. La posizione strategica nel cuore della Medina, unita ai servizi di alta qualità e all'attenzione ai dettagli, rende questa struttura un gioiello dell'ospitalità marocchina.

https://villa-maroc.com/

Cavalieri Waldorf Astoria Roma

ROME CAVALIERI, A WALDORF ASTORIA HOTEL- ROMA

Roma sa essere sorprendente anche d’estate, quando la luce si fa dorata, l’aria si riempie di profumi mediterranei e il desiderio di staccare dal ritmo urbano si fa più forte. A pochi minuti dal centro storico ma immerso in un’oasi di verde silenzioso e profondo, il Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel, rappresenta una delle destinazioni più affascinanti della stagione. Più di un semplice hotel, è un vero resort urbano con sei ettari di parco privato, quattro piscine, due campi da tennis in stile Davis Cup e una vista che abbraccia la città eterna fino alle colline dei Castelli. Un luogo sospeso tra eleganza e natura, dove il concetto di vacanza assume una nuova dimensione. L’estate 2025 al Rome Cavalieri si preannuncia ricca di sorprese e momenti speciali, a partire dal rinnovato protagonismo del Tiepolo Bar & Terrace, che per la stagione calda si sposta anche nel cuore del giardino in una lounge all’aperto dove l’arte incontra la mixology in una cornice esclusiva. La nuova cocktail list trae ispirazione dalle opere della collezione privata dell’albergo, con drink che raccontano storie di colori, forme e sensazioni, serviti tra alberi secolari e luci soffuse. Ma l’estate al Rome Cavalieri è anche sinonimo di benessere, riposo e libertà. Le piscine, incorniciate da pini e ulivi, regalano ore di quiete e refrigerio, e le nuove "terrazze” dedicate agli ospiti più esigenti rappresentano piccole oasi riservate dove abbandonarsi al relax. Lettini confortevoli, ombra naturale, cocktail freschissimi e sfiziosità leggere come spiedini di frutta o snack gourmet fanno da cornice a una giornata che scorre lenta e rigenerante. Per chi ama vivere la sera con leggerezza ma senza rinunciare allo stile, torna Patio 101, il ristorante pop pop-up a bordo piscina che, ormai divenuto uno dei luoghi più amati dell’estate romana, unisce informalità e gusto in un’atmosfera rilassata e curata. Qui, sotto le stelle e con il celebre Ponentino a rendere l’aria più dolce, si cena con un menu pensato per esaltare i sapori della stagione, tra piatti freschi, ingredienti locali e accostamenti originali. Il Rome Cavalieri, oltre alla sua proposta lifestyle, conferma anche il suo impegno per l’ambiente, avendo ottenuto per la quinta volta consecutiva la prestigiosa certificazione Green Key, a garanzia di una gestione sostenibile delle risorse e dell’attenzione concreta verso l’ecosistema che lo circonda. Scegliere il Rome Cavalieri per l’estate significa concedersi una pausa rigenerante in un contesto dove la bellezza è ovunque: nella cura dei dettagli, nella qualità dei servizi, nella straordinaria armonia tra comfort e natura. È un invito a vivere Roma da un’altra prospettiva, più alta, più verde, più esclusiva, dove ogni giornata è pensata per essere ricordata. Una stagione da vivere con stile, leggerezza e un pizzico di meraviglia.

www.hilton.com

PALAZZO FIUGGI, FIUGGI- ROMA

Immerso tra le colline, Palazzo Fiuggi, una delle destinazioni più prestigiose al mondo, è un'oasi di benessere dove storia e innovazione si fondono in un'esperienza esclusiva. A 700 metri d'altitudine, circondato da otto ettari di parco secolare, questo rifugio wellness offre un microclima ideale per rigenerare corpo e mente. Ogni dettaglio, dall'architettura elegante ai programmi di salute personalizzati, è pensato per offrire un soggiorno di puro equilibrio e relax. Un ruolo fondamentale è svolto dall’acqua di Fiuggi, famosa fin dal Rinascimento per le sue proprietà depurative e benefiche. Gli ospiti possono scegliere tra percorsi completi e mirati, oppure optare per trattamenti Spa à la carte. La novità è il nuovo Concept di Palazzo Fiuggi: un concetto di benessere che si evolve, aprendosi a una nuova dimensione che va oltre la Medical Spa di eccellenza per abbracciare un’esperienza più ampia e personalizzabile. Il nuovo concept, infatti, accoglie anche chi desidera semplicemente concedersi una pausa di benessere senza vincoli. Palazzo Fiuggi diventa così un’oasi di Leisure wellness, dove ogni ospite può costruire il proprio soggiorno ideale: dalle passeggiate nel parco alle escursioni nei dintorni, dalla meditazione alle sessioni di yoga, fino alla possibilità di esplorare la gastronomia salutare con un menu à la carte pensato per il piacere e il benessere grazie all’alimentazione funzionale curata dal tristellato Chef Heinz Beck. La sua Food Line, studiata per massimizzare i benefici di ogni percorso, trasforma la nutrizione in uno strumento terapeutico, equilibrando gli stimoli ormonali e cellulari attraverso piatti raffinati e calibrati. Un’esperienza immersiva, che non si esaurisce nel soggiorno, ma si propone come un primo passo verso un nuovo stile di vita, con la possibilità di approfondire il percorso in futuro attraverso i programmi specialistici del centro. Un'altra novità sono i mini programmi Add-on per massimizzare i programmi pilastro di Palazzo Fiuggi. Tra i micro-percorsi mirati: Men’s Exclusive Health e Menopause Health Check-Up affrontano salute maschile e menopausa. Sugar Cleanse e Gut-Brain Synergy migliorano metabolismo e benessere emotivo. Sleep Health Check-Up e Enhancement trattano i disturbi del sonno. Body Power, Articular Wellness e Personal Training potenziano forza e mobilità. Food Sensitivity e trattamenti estetici curano benessere e bellezza. Ayurveda Focus completa l’offerta. Vi è poi il Movement Lab, un’evoluzione della palestra tradizionale, un laboratorio del movimento che integra attrezzature d’avanguardia, allenamento cognitivo Reaxing e il metodo High Performance per valutare postura, forza e resistenza in modo scientifico. Qui il movimento diventa un mezzo per attivare processi bio-ormonali legati alla longevità. Palazzo Fiuggi integra nei suoi programmi anche strategie per riequilibrare i cicli sonno-veglia, l’esposizione alla luce e la distribuzione dei pasti, elementi essenziali per la rigenerazione cellulare e il benessere psicofisico. Palazzo Fiuggi rappresenta una destinazione dove il lusso è definito dalla qualità del tempo, dall’eccellenza dei trattamenti e dalla possibilità di ritrovare se stessi in un ambiente che fonde natura, scienza e cultura del benessere.

www.palazzofiuggi.com

LEFAY RESORT & SPA LAGO DI GARDA - GARGNANO (BRESCIA)

Nel cuore della riviera dei limoni, tra i riflessi cangianti del Lago di Garda e il silenzioso abbraccio delle colline gardesane, c'è un luogo che trascende l’idea stessa di vacanza: il Lefay Resort & SPA Lago di Garda. Non è un semplice hotel e spa di lusso: è un’esperienza sensoriale, una filosofia di vita, un racconto intimo che intreccia benessere, natura e cultura in una narrazione continua, fatta di dettagli che non cercano di stupire, ma di riportare l’ospite alla sua essenza più autentica. Incastonato nel paesaggio di Gargnano come una gemma che riflette il cielo e l’acqua, il resort si mimetizza con la terra e i suoi ritmi, abbracciando l’eco-sostenibilità come principio fondante e non come tendenza passeggera. Qui, l’architettura si piega al paesaggio, i materiali dialogano con la vegetazione, gli spazi respirano insieme al vento che scende dalle montagne e incontra la brezza del lago. Ogni scelta progettuale – dalle grandi vetrate che dissolvono il confine tra interno ed esterno, fino all’uso sapiente della pietra locale e del legno naturale – è stata pensata per fondere l’opera dell’uomo con quella della natura, in un equilibrio che non conosce dissonanza. Ma è nell’anima del Lefay che si compie il vero incanto: l’arte dell’ospitalità qui si sublima in un’attenzione senza ostentazione, in una cura per il dettaglio che non vuole impressionare ma accompagnare. Le suite, luminose e avvolgenti, non sono stanze ma rifugi di quiete, sospesi tra la dimensione terrena e quella emozionale, con terrazze che si affacciano sull’infinito liquido del lago e interni che parlano il linguaggio della semplicità sofisticata. Ogni elemento, ogni tessuto, ogni profumo ha il compito di riportare l’ospite a se stesso, a un ascolto profondo che spesso manca nel frastuono quotidiano. Il cuore pulsante del resort, tuttavia, è la sua SPA, un santuario del benessere ispirato ai principi della medicina classica cinese e della naturopatia occidentale, dove l’energia vitale non è un concetto astratto ma una realtà tangibile, misurabile, armonizzabile. I percorsi Lefay SPA si sviluppano come viaggi interiori, tra elementi naturali e rituali millenari, tra bagni di vapore e grotte saline, tra saune panoramiche e piscine a sfioro che si confondono con l’orizzonte. Qui il tempo si dilata, si dissolve, si fa strumento di guarigione. Ma il Lefay è anche sapore, memoria culinaria, ricerca gustativa: i ristoranti interni, guidati da una filosofia che unisce gusto e benessere, offrono una cucina mediterranea reinterpretata con estro e consapevolezza, dove ogni piatto è un equilibrio tra stagionalità, leggerezza e tradizione. Il ristorante La Limonaia, con la sua terrazza che sembra sospesa sull’acqua, regala non solo una vista mozzafiato ma un viaggio gastronomico che parte dalle rive del lago e arriva fino ai profumi delle erbe spontanee delle montagne. Ogni ingrediente è scelto con cura, ogni ricetta pensata per nutrire corpo e anima, in un’armonia che non conosce eccessi né privazioni. Mentre con una terrazza sospesa sul Lago e una vista unica, Gramen è il ristorante mediterraneo in cui regna il rispetto per la Terra e per noi stessi firmato dall'Executive Chef stellato Matteo Maenza. I due eccellenti menù degustazione sono rispettivamente ispirati al Giardino Energetico Terapeutico e al mondo acquatico, con piatti di pesce di mare e di lago. Da non perdere.

Ma l'esperienza Lefay è anche un impegno concreto verso la sostenibilità: il resort è energeticamente autosufficiente, produce energia rinnovabile, riduce al minimo l’impatto ambientale e promuove una cultura del rispetto che va oltre la semplice certificazione ecologica. Qui l’eco-sostenibilità non è un’etichetta ma una missione quotidiana, che coinvolge lo staff, i fornitori, gli ospiti. Vivere il Lefay significa partecipare a un modo diverso di concepire l’accoglienza, dove il lusso non è ostentazione ma autenticità, dove la bellezza non è apparenza ma profondità, dove il benessere non è un trattamento ma uno stato dell’essere. In un mondo in cui l’esperienza turistica è sempre più standardizzata e globalizzata, il Lefay Resort & SPA Lago di Garda rappresenta un’eccezione luminosa, un luogo che non si visita ma si abita, che non si consuma ma si vive, che non si dimentica ma si porta dentro. Qui ogni risveglio ha il profumo del silenzio, ogni sguardo si perde nell’azzurro, ogni respiro è un ritorno a casa. È un invito alla lentezza, alla contemplazione, alla gratitudine. E in un tempo che corre senza sosta, scegliere il Lefay significa scegliere di fermarsi, ascoltare, sentire. Significa scegliere sé stessi.

https://lagodigarda.lefayresorts.com

HOTEL FILIGRANE & SPA - PARIGI

Nel cuore pulsante di Parigi, tra la storica Bourse e la prestigiosa Biblioteca Nazionale, nasce l’Hôtel Filigrane, un boutique-hotel che fonde con maestria il fascino del passato con il comfort contemporaneo. Situato al 40 di rue Vivienne, in uno dei quartieri più eleganti e culturalmente ricchi della capitale francese, l’hotel si distingue per la sua estetica raffinata ispirata ai biglietti bancari e letterari che hanno segnato la storia di questa zona. Ogni dettaglio degli interni, curato con estrema attenzione dalle designer Anne-Claire Majorel e Sonia Lemagnen, è un omaggio alla tradizione e all’arte tipografica, con motivi grafici che richiamano la struttura delle antiche banconote e dei manoscritti preziosi. Il design gioca con le sfumature del blu profondo, del verde vellutato, del rosso intenso e dei toni neutri del bistro, creando un’atmosfera sofisticata e senza tempo. L’attenzione ai materiali si riflette nell’uso sapiente di legno chiaro, velluti soffici e mosaici decorativi, che donano agli ambienti una sensazione di calore e accoglienza. Le 43 camere e suite dell’Hôtel Filigrane sono state pensate per offrire un rifugio di lusso e tranquillità nel cuore della metropoli. Ogni stanza è arredata con un’eleganza discreta e arricchita da dettagli unici: giochi di texture, contrasti cromatici e trame esclusive che evocano il gusto classico con un tocco di modernità. Alcune delle suite dispongono di balconi privati, dai quali gli ospiti possono godere della vivacità parigina senza rinunciare alla privacy e alla quiete. I bagni, progettati con linee pulite e materiali di alta qualità, combinano funzionalità e stile, con rivestimenti in marmo e dettagli raffinati che rendono ogni

momento di relax un’esperienza esclusiva. Il comfort è ulteriormente garantito da un servizio impeccabile, con un personale attento e discreto che si dedica a soddisfare ogni esigenza degli ospiti.

L’esperienza offerta dall’Hôtel Filigrane va ben oltre il semplice soggiorno. Fin dall’ingresso, gli ospiti sono accolti in un ambiente elegante e rilassante: la lobby, avvolta in tonalità profonde di blu e arricchito da tocchi dorati, invita a una pausa di benessere. Qui è possibile sorseggiare un drink all’honesty bar, accomodarsi in comode poltrone accanto al camino o semplicemente lasciarsi avvolgere dall’atmosfera intima e sofisticata dell’hotel. Il servizio di colazione è un altro punto di forza: un buffet curato nei minimi dettagli propone una selezione di prelibatezze dolci e salate, tra cui i celebri financiers, piccoli capolavori di pasticceria che deliziano il palato con le loro sfumature di gusto. Per chi desidera un’esperienza di benessere completa, l’Hôtel Filigrane offre anche un’area Spa esclusiva, dove il relax diventa protagonista. Hammam, sauna, bagno turco e lettini riposanti sono a disposizione degli ospiti per un momento di pura rigenerazione. L’ambiente, dai toni neutri e dall’arredamento essenziale ma sofisticato, è pensato per favorire il rilassamento e il benessere psicofisico. Qui, lontano dal trambusto cittadino, il tempo sembra sospeso e ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza sensoriale unica.

Dietro l’eccellenza dell’Hôtel Filigrane c’è la visione innovativa del gruppo Hôtels en Ville, specializzato nella creazione di boutique-hotel di charme che uniscono identità locale, comfort e sostenibilità. L’attenzione per l’ambiente si riflette nell’adozione di pratiche eco-responsabili e nella scelta di materiali e fornitori che rispettano i più alti standard qualitativi. Ogni struttura firmata Hôtels en Ville è pensata per raccontare una storia unica, radicata nel tessuto urbano in cui si inserisce, e l’Hôtel Filigrane non fa eccezione: è un luogo dove il passato dialoga con il presente, dove il lusso incontra la semplicità e dove ogni ospite può sentirsi parte di un’esperienza autentica e indimenticabile.

L’Hôtel Filigrane non è solo un punto di riferimento per i viaggiatori alla ricerca di un soggiorno raffinato, ma rappresenta una nuova concezione dell’ospitalità, in cui ogni elemento è curato nei minimi dettagli per offrire un’esperienza su misura.

Con una posizione strategica nel cuore di Parigi, un design ricercato e un servizio attento e personalizzato, l’Hôtel Filigrane si afferma come una delle destinazioni più esclusive per chi desidera vivere la capitale francese con stile e comfort.http://www.france.fr/ithttps://hotelfiligrane.paris/