Merano e dintorni, che cosa vedere e che cosa fare

Merano è una città dell’Alto Adige dal clima particolarmente mite dove il tedesco e l’italiano s’intrecciano. Il luogo, riparato dalle montagne del Parco naturale Gruppo di Tessa, è una elegante meta turistica da centinaia di anni, dove è possibile assaporare gustosi piatti, scoprire tradizioni antiche, fare escursioni e rilassarsi nella natura.

Che cosa vedere e che cosa fare a Merano e nei dintorni? Ecco alcuni spunti.

Le terme

Nel cuore di Merano, sulla riva sinistra del Passirio, è possibile immergersi in una delle numerosissime vasche, interne ed esterne, di acqua termale, fare la sauna o il bagno turco. La struttura peraltro è affascinante di per sé, costruita in vetro e acciaio.

La passeggiata Tappeiner

Il percorso prende il nome dal suo ideatore e finanziatore, il medico tedesco Tappeiner. Si tratta di un sentiero di 6 km (arriva fino a Lagundo) a circa 380 metri di altezza che corre da est a ovest, raggiungibile da diversi punti della città. Lungo il tragitto crescono circa 400 tipi di piante diverse.

All’inizio del sentiero si trovano poi altre attrazioni cittadine, la Torre delle polveri, un vecchio mastio reso deposito di polveri da sparo a cui è stata aggiunta una scala per renderlo una piattaforma panoramica, e l’orto delle erbe aromatiche e delle piante medicinali.

I portici e il centro

Un giro nel centro della città, dal fascino medievale, è immancabile. Sotto i portici, lunghi 400 metri, si susseguono negozi, bar e ristoranti dove è possibile fare shopping o fermarsi per una sosta. È dal XIV secolo che sotto le arcate si svolgono attività commerciali.

Il castello principesco

Per sapere come viveva la nobiltà del Medioevo si può visitare il castello principesco di Merano. Situato nel centro storico, è un antico castello di caccia, visitabile all’interno, risalente al XV secolo. Fu l’arciduca Sigismondo a farlo erigere e a sceglierlo come sua residenza.

La seggiovia Merano – Tirolo

Da Merano si può raggiungere Tirolo in seggiovia e godersi così il panorama: l’impianto è noto infatti come seggiovia panoramica. La seggiovia è storica (ovviamente perfettamente funzionante) e dall’alto si potrà godere della vista di Merano e dei dintorni da una prospettiva diversa.

Il sentiero d’acqua di Lagundo

Vicino a Merano, a Lagundo, si snoda un sentiero d’acqua che porta da Tell a Quarazze. Perché un sentiero d’acqua? Perché i soleggiati vignenti della zona hanno bisogno di rifornimento idrico. Così già nel 1333 venne creato un canale di irrigazione, la Roggia dell’Algund. La passeggiata è molto bella e romantica, in alcuni tratti si passa sotto a pergolati di viti.