Rilassarsi due giorni dove andare in Italia

Rilassarsi e staccare la spina, anche se per pochi giorni, può rivelarsi molto utile per fare il pieno di energie e concedersi un po’ di tempo per sé stessi, organizzando un breve viaggio da soli o in compagnia.

C’è chi preferisce prenotare un hotel con SPA, oppure programmare un fine settimana alle terme, ma non mancano coloro che concepiscono il relax a contatto con la natura o più semplicemente dedicandosi a esplorare i luoghi e le tradizioni di una città d’arte o di un borgo storico.

Il territorio italiano, per fortuna, offre infinite possibilità di itinerario anche per chi sceglie di spostarsi da casa 48 ore alla ricerca del riposo e del relax a 360°.

Merano in Alto Adige

Piccola cittadina situata nel cuore dell'Alto Adige, Merano è il posto ideale per trascorrere due giorni lontano dal caos delle grandi città e immergendosi nelle peculiarità del territorio.

Oltre al centro storico caratterizzato dai portici medievali e dagli edifici in stile liberty, Merano rappresenta un punto di vista privilegiato sulle cime del Sudtirolo e permette di organizzare lunghe passeggiate in tranquillità.

La cittadina offre anche l’opportunità di programmare un soggiorno alle terme, situate a pochi passi dal centro. Chi visita Merano, inoltre, non può non dedicare un po’ di tempo all’esplorazione dei giardini di Castel Trauttmansdorff, un parco che occupa una superficie di circa 12 ettari posta su un dislivello di 100 metri che permette di osservare da vicino numerosi ambienti botanici diversi.

Non tutti sanno, inoltre, che a rendere famosa Merano e in particolare Castel Trauttmansdorff è stata la lunga permanenza di Elisabetta d’Austria, l’Imperatrice Sissi che nel 1870 ha occupato per la prima volta le stanze del castello insieme a una delle sue figlie, che sembra aver tratto numerosi benefici dalla salubrità del luogo.

Sirmione sul Lago di Garda

Situato tra Lombardia e Veneto, il Lago di Garda si caratterizza per la presenza di una piccola penisola a Sud su cui è localizzato il borgo di Sirmione. Nota per il suo Castello Scaligero, considerato un raro esempio di fortificazione lacustre molto ben conservata, “La Perla del Garda” offre la possibilità di godersi le bellezze del lago e di esplorare l’interno del bordo, ricco di vicoli, negozi e locali.

Sirmione è noto anche per la presenza delle “Grotte di Catullo”, un sito archeologico che risale al periodo romano e reso celebre dai versi del poeta Valerio Catullo, che si dice abbia soggiornato proprio in questo luogo.

Anche Sirmione, come Merano, vanta uno stabilimento termale nato grazie alla presenza delle acque sulfuree calde che sgorgano dal fondale del lago.

Volterra e San Gimignano

Per chi organizza un breve viaggio rilassante in Toscana, infine, Volterra e San Gimignano possono rappresentare un itinerario perfetto da percorrere in due giorni.

Volterra, a Sud-Ovest di Firenze, è racchiusa dalle mura medievali che conservano al loro interno numerosi monumenti e testimonianze del passato. Oltre al Palazzo dei Priori - antica sede del governo cittadino -, al Duomo e al Battistero, è possibile visitare anche il Teatro Romano, la Fortezza Medicea e l’Acropoli Etrusca.

Circondata dalle mura del XIII Secolo e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1990, la cittadina di San Gimignano è un antico borgo collinare noto con l’appellativo di “Manhattan del medioevo”. Dietro questo nome si cela l’esistenza di 72 torri in epoca comunale, sebbene oggi ne siano rimaste quattordici. Tra queste spiccano la Torre del Podestà e la Torre Rognosa.