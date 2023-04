La Verna, camminando con San Francesco

L'immagine che molti "foresti" hanno della Toscana è quella che spesso si vede nelle pubblicità, nei film e sulle riviste: una campagna curata nei dettagli, con pittoreschi villaggi sulle colline popolati da gente sempre col sorriso, dalla battuta facile, cui piace godersi la vita. Certo, è vero che noi toscani non ci prendiamo mai troppo sul serio e che abbiamo una vera passione per le cose più belle della vita ma è solo una maschera.

Nonostante abbiamo una fama di "mangiapreti", le radici di questo popolo sono intrinsecamente legate alla religione. Se le chiese delle città d'arte ed i loro tantissimi capolavori sono le più conosciute, la nostra terra è piena di posti straordinari che sembrano fatti apposta per spingere alla preghiera e alla meditazione.

Per raggiungere il più famoso di tutti, un posto decisamente fuori mano, disperso tra le splendide foreste del Casentino, ci vuole tempo ed impegno, ma ne vale davvero la pena. Per prepararvi al meglio alla Pasqua di Resurrezione, questa settimana "What's Up Tuscany", il podcast nel quale ogni venerdì vi racconto le storie della mia piccola patria, vi porterà in questo luogo magico, reso famoso dal fatto che San Francesco vi ricevette le sacre stigmate, il santuario della Verna. ASCOLTA LA STORIA

Se ascolterete la puntata del podcast, premendo il pulsante bianco del player qui sopra, vi racconterò come questo splendido monte immerso nella natura fu il regalo davvero particolare di un nobile del posto al Poverello d'Assisi. Nei secoli, visto il grande afflusso di pellegrini da tutta la Cristianità, questo monastero si è riempito poco alla volta di chiese e cappelle, piene zeppe di incredibili capolavori artistici.

La Verna ne ha talmente tanti che uno dei più belli, un meraviglioso crocifisso ligneo di Andrea della Robbia, fino a pochi anni fa, era stato dimenticato in un polveroso scantinato. Vi spiegherò anche come i frati del monastero siano stati in grado di aiutare molte più persone del solito grazie alla pandemia, abbracciando le nuove tecnologie per offrire un momento di conforto spirituale a chi stava vivendo un momento difficile.

Nell'ultima parte, poi, vi parlerò di uno dei cammini più affascinanti di questa parte dell'Italia Centrale, la Via del Nord, un percorso lungo 190 chilometri da percorrere in 10 giorni che vi porterà dal santuario francescano ad Assisi, rivivendo l'esperienza umana e spirituale dei milioni di pellegrini che, a partire dal 13° secolo, seguirono i passi di San Francesco.

Ascolta la storia sulla tua piattaforma preferita

Clicca qui per seguirci su Apple Podcasts

Clicca qui per seguirci su Spotify

Clicca qui per seguirci su Google Podcasts

Clicca qui per seguirci su Spreaker

Email: podcast@larno.it

Facebook: https://www.facebook.com/larno.it

Twitter: @arno_it / @WhatsupTuscany