Un viaggio tutto al femminile negli anni Sessanta

È arrivata su Apple+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie Palm Royale, di cui sono al momento disponibili i primi tre episodi (saranno in tutto dieci). È ambientata negli anni Sessanta ed è basato sul romanzo di Juliet McDaniel intitolato Mr. & Mrs. American Pie.

Vediamo la trama che è stata adattata per la televisione da Abe Sylvia. La Protagonista è Maxime Simmons (Kristen Wiig), ex reginetta di bellezza, disposta a tutto per arrivare ai vertici di dell'alta società di Palm Beach, e soprattutto del Palm Royale, il club femminile più esclusivo degli States. Nell'estate del 1969, tra sorrisini falsini, abitini alla moda, ricevimenti opulenti combattuti all'ultima tartina, Maxime dovrà battersi contro Evelyn (Allison Janney), la signora indiscussa di quella gabbia dorata, e l'ambiguità di Raquel (Claudia Ferri), Mary Jones (Julia Duffy), e Dinah (Leslie Bibb) che formano una sorta di triumvirato con borsetta. Maxime non ha i mezzi economici per questa feroce gara, non ha le conoscenze, il potere, ma può usare come arma segreta Norma (Carol Burnett) anziana colonna del club, che a causa di un incidente domestico è finita in stato vegetativo... Ma ne vale davvero la pena?

O forse ha ragione Linda (Laura Dern) che guida un circolo femminista alternativo, e quel mondo lo conosce bene, detestandolo?

La serie è divertente e gioca con i luoghi comuni e decostruisce ogni ambizione di felicità glamour senza trasformarsi in un pippone femminista. Da vedere col sorriso aiutati da un cast stellare.