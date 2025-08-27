Villa Necchi Campiglio, ultimo aperitivo all'ombra delle magnolie

Domani, giovedì 28 agosto, ultimo appuntamento con "Aperitivo all'ombra delle magnolie" a Villa Necchi Campiglio (primo turno dalle ore 18.30 alle 21; secondo turno dalle ore 21 alle 23). Anche quest'estate la Villa del Portaluppi ha aperto i suoi cancelli dopo l'orario di chiusura, e resterà aperta anche in caso di maltempo, per offrire ai visitatori la possibilità di godere di una serata sotto le stelle, nell'atmosfera suggestiva del suo giardino. Tra le grandi magnolie, le aiuole fiorite e la sua elegante facciata sarà possibile assaporare il passaggio dal calare del sole alla luce delle candele che illumineranno un aperitivo a bordo piscina, a cura della Caffetteria di Villa Necchi, accompagnato dalla musica con la direzione artistica del contrabbassista Niccolò "Bolla" Bonavita. Questo il programma musicale dell'appuntamento: le Ginger Bender - Jeanne Hadley alla voce e alla chitarra e Alessandra Di Toma, alla chitarra e all'elettronica live - col supporto di Bolla al contrabbasso e agli effetti, presenteranno un repertorio di classici tra blues, swing, reggae e soul dove si incontrano suoni acustici ed elettronici.

Per chi le stelle preferisce vederle da più vicino, e ha desiderio di una gita fuori porta, sabato 30 agosto alle ore 20.30, a Bergamo, Palazzo Moroni si spalanca per un appuntamento dedicato all'osservazione guidata della volta celeste, a cura degli astrofili e divulgatori scientifici Gianni Locatelli e Luciano Pezzotti.

Titolo della serata "Astronomi per una notte": i visitatori amanti delle stelle potranno partecipare all'osservazione guidata che si terrà nell'area agricola dell'ortaglia, un angolo di campagna nel cuore della Città Alta: un'occasione che consente di unire il piacere di stare in mezzo alla natura con la possibilità di imparare a orientarsi nel cielo stellato. L'esperienza dura circa 2 ore e mezza e il Fai consiglia di indossare abiti comodi e di portare con sé una torcia, una coperta e un repellente per zanzare. In caso di maltempo l'appuntamento sarà annullato.