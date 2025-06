Il festival "Garda - Un lago in festa"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Garda - Un lago in festa»: tutto pronto per l'edizione zero: domenica 29 giugno il Parco del Vittoriale degli Italiani a Gardone Rviera (Brescia) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l'anteprima gratuita - tra arte, letteratura, spettacolo, innovazione ed enogastronomia - che anticiperà il nuovo grande festival culturale del Lago di Garda. Dante Ferretti, Chiara Francini, Pietrangelo Buttafuoco e Luigi Mascheroni e il collettivo teatrale Contenuti Zero e Ringhio, il robot «custode» delle aree archeologiche tra gli ospiti. Un'intera giornata con ospiti d'eccezione, mostre, performance e un'energia collettiva che segna l'inizio di un progetto ambizioso e condiviso, destinato a crescere dal 2026 coinvolgendo tutte e tre le sponde del lago. Un'evoluzione naturale di «GardaLo!», l'iniziativa ideata da Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione del Vittoriale, che dal 2021 ha acceso di cultura e spettacolo la sponda lombarda «Garda - Un lago in festa» sarà inaugurato alle 12.30 con l'apertura di una mostra di grande valore: a Villa Mirabella si terrà il taglio del nastro di «E la nave va» di Dante Ferretti, scenografo e costumista vincitore di tre premi Oscar: esposti 40 tra bozzetti in gessetto e acquerelli delle sue scenografie, da «Uccellacci e uccellini» di Pasolini a «E la nave va» di Fellini.

Dalle ore 15 il Parco Monumentale si animerà con un susseguirsi di eventi a ingresso gratuito che vedranno alternarsi ospiti speciali, divisi nelle quattro sezioni che già componevano «GardaLo!»: letteratura, giovani, innovazione e spettacolo, con l'aggiunta, per questa anteprima 2025, di un nuovo segmento dedicato all'enogastronomia.