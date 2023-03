Cuffie e auricolari Bluetooth in sconto con le Offerte di Primavera

Cuffie e auricolari sono accessori fondamentali per chi ha uno smartphone e vuole telefonare a mani libere o ascoltare la musica. Si tratta di accessori non durevoli, che vengono sfruttati tanto e che si è costretti a cambiare di tanto in tanto. Ma con le Offerte di Primavera Amazon è più semplice scegliere l’ultimo modello o quello dei propri desideri e magari farne scorta per il futuro.

Samsung Galaxy Buds Live - Un must have

Bassi potenti, niente fili, cancellazione del rumore. Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live sono uno dei modelli tra i più interessanti in commercio: dotati di un design suggestivo e al tempo stesso molto comodi, possiedono una batteria che assicura una lunga durata e una tecnologia che assicura i controlli touch. Naturalmente se si possiede uno smartphone o uno smartwatch della linea Galaxy è più semplice accoppiarli. Scopri l'offerta su Amazon

Jbl Wave 200Tws - Il modello ergonomico

Ci sono modelli di auricolari che possono svolgere diverse funzioni insieme: ascoltare musica, gestire le telefonate se accoppiate con uno smartphone e naturalmente aiutarsi con l’assistente vocale. Uno di questi modelli è sicuramente rappresentato dai Jbl Wave 200Tws: si tratta di cuffiette in-ear con bluetooth, senza fili e con microfono integrato. Sono vendute con la custodia. Scopri l'offerta su Amazon

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro - La lunga durata

Una batteria che duri a lungo è una caratteristica importante da ricercare in un paio di auricolari. Gli Xiaomi Redmi Buds 4 Pro assicurano fino a 36 ore di autonomia e un’altra serie di qualità: tra esse la cancellazione attiva del rumore, un triplo microfono che promette suoni cristallini, un’eventuale ricarica rapida in soli 5 minuti per 2 ore di autonomia, la connettività smart a due diversi dispositivi, i comandi touch. Scopri l'offerta su Amazon

Yobola - Un design elegante

Un design elegantissimo ma anche una vasta versatilità di accoppiamento con diversi marchi di dispositivi come smartphone e smartwatch, da iPhone a Samsung, da Huawei a Xiaomi. Si tratta degli auricolari Yobola, che sono dotati di bluetooth e controllo touch. Inoltre sono impermeabili e quindi sono l’ideale per chi fa sport e vuole contemporaneamente ascoltare musica o essere connesso al proprio device mentre si allena. Scopri l'offerta su Amazon

Bose Quitecomfort - Affidabilità e comodità

Gli auricolari Bose Quitecomfort sono l’oggetto del desiderio per molte persone: perché coniugano alla comodità di un design essenziale l’affidabilità di un marchio consolidato nell’ambito della riproduzione audio. Anche queste cuffie sono dotate del dispositivo per la cancellazione del rumore e il suono è ad alta fedeltà, ma in più sono molto semplici da usare e si adattano a tutti i padiglioni auricolari. Scopri l'offerta su Amazon

Soundcore by Anker - Ideali per la musica

Ci sono auricolari con diverse caratteristiche, e vanno scelti in base all’utilizzo che una persona ne farà. Le cuffie Soundcore by Anker presentano driver di grandi dimensioni a triplo strato in modo da assicurare un suono pulito e ben 3 modalità di equalizzazione, per “navigare” tra i generi musicali e ottenere sempre una qualità del suono ottimale. Sono davvero piccoli e leggeri, per cui possono essere indossati anche da chi solitamente non ama gli auricolari. Scopri l'offerta su Amazon

Oyib - Due colori per tutti i gusti

Le cuffiette Oyib dispongono di bluetooth e accoppiamento automatico, per una connessione più stabile e un minore consumo energetico - tanto che corrispondono alla classe di efficienza energetica A+++. I rumori di fondo vengono eliminati fino al 90%, sia che si ascolti la musica sia che si stia effettuando una chiamata. E in più, agli accessori Anker, hanno compatibilità universale: significa che possono essere connessi a un dispositivo di un qualunque marchio.

Si può acquistare lo stesso modello in sconto in due colori nero e rosa. Scopri l'offerta su Amazon

Leggi anche: I migliori smartwatch in offerta per rimettersi in forma