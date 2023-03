5 smartwatch in offerta su Amazon perfetti anche per lo sport

Rimettersi in forma è più facile con le Offerte di Primavera Amazon. Disponibili tanti smartwatch che possiedono funzionalità ideali per chi pratica un’attività fisica e per chi vorrebbe mantenersi in forma. Questi device sono davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche: basta scoprire le funzionalità che offrono e decidere quale fa al caso proprio.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro - Sincronizzazione e itinerari

Esteticamente interessante, ma soprattutto funzionale sul fronte dell'attività fisica e il monitoraggio sulla salute. Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro possiede diverse funzionalità in tal senso: il tracciamento del percorso eseguito con Gps se si fa attività all'aria aperta - e i progressi di allenamento si possono sincronizzare con lo smartphone - il sensore bioattivo che consente di tenere sotto controllo il cuore, il monitoraggio del sonno per un ritmo circadiani ottimale. In più è resistente, ha il bluetooth e una batteria di lunga durata.

Garmin Venu Sq Music - L’esercizio con musica

Moltissime persone quando si allenano amano ascoltare la musica. Ma quest'abitudine talvolta presenta una problematica: bisogna portare lo smartphone sempre con sé. Con lo smartwatch Garmin Venu Sq Music questo si può invece evitare, perché le proprie playlist sono sincronizzate sull'orologio intelligente e si può lasciare quindi lo smartphone a casa. Interessante la funzione per cui è presente un aiuto per l'organizzazione dell'attività fisica ma anche quella che controlla la saturazione dell'ossigeno, dura durante il sonno che durante la veglia.

Huawei Watch Fit 2 - Una guida per l’allenamento

Tante funzionalità in un solo oggetto. Lo smartwatch Huawei Watch Fit 2 permette infatti di ricevere una guida vocale per tutte le fasi dell'attività fisica, sport compresi (come il ciclismo e il nuoto), in più monitora frequenza cardiaca, ritmi circadiani, idratazione e livelli di stress. E lo fa con delle simpatiche ed eloquenti animazioni, che rendono il tutto più semplice e immediato.

R3 di Blackview - Tanti promemoria contro la sedentarietà

Può essere un ottimo primo passo per prendere confidenza con il mondo degli smartwatch. Il modello R3 di Blackview possiede un contapassi con annesso sistema contacalorie bruciate, misura la frequenza cardiaca, la saturazione dell'ossigeno e il sonno, ma fornisce anche dei promemoria contro la sedentarietà. E lo fa permettendo al tempo stesso di essere aggiornati, di ricevere le telefonate e i messaggi, di controllare i propri canali social. Il tutto con un design minimale e accattivante, e una grande semplicità di utilizzo.

Fossil Smartwatch Gen 6 Connected - Perfetto per l’allenamento

C'è chi in un device digitale cerca il marchio consolidata, l'esperienza di lungo corso di un'azienda. E questo si può trovare con il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected, che possiede tutte le caratteristiche di un normale smartwatch - telefonate, sincronizzazione con lo smartphone o con un dispositivo come Google Home o Alexa, consultazione dei social e così via - ma è soprattutto perfetto per chi pratica sport indoor e outdoor. Lo smartwatch infatti consente di controllare i propri obiettivi di allentamento, con monitoraggio del cuore e della saturazione dell'ossigeno nel sangue, ma anche di stilare delle statistiche sui propri traguardi sportivi.

