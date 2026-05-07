Huawei Watch Fit 5 Series, lo smartwatch con autonomia record che unisce stile e benessere

Una batteria che, almeno sulla carta, promette un'autonomia di 10 giorni, tante funzionalità avanzate per la salute e il fitness e un design alla moda che lo rende adatto a qualsiasi occasione. Stiamo parlando di Huawei Watch Fit 5 Series, la nuova serie di dispositivi indossabili lanciati da Huawei che promette di diventare compagno inseparabile sia per gli sportivi che per chi vuol monitorare il proprio benessere. Inoltre fino al 30 giugno per i lettori del Giornale cliccando su questo link è possibile acquistarli con uno sconto di 60 euro grazie al codice AFIT5ILGIORNALE.

Ampio display e otto colori per un'esperienza più vivida

Notevole il display - da 1,82 pollici per Huawei Watch Fit 5 e da 1,92 pollici per Huawei Watch Fit 5 Pro -, che nella versione superiore vanta un vetro in zaffiro 2.5D, con cornici nere ultrasottili da appena 1,8 mm e una luminosità di picco da 3.000 nit. Caratteristiche che, insieme a una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 Hz a 60 Hz, lo rendono perfetto da usare anche sotto la luce diretta del sole.

Cinque i colori che contraddistinguono il modello base: grigio-verde, viola, verde, bianco e nero. Il modello Pro, Huawei Watch Fit 5 Pro, è disponibile in arancione, bianco o nero e vanta un innovativo design "oil-filling" che mantiene i colori vividi. Non solo: per la scocca della versione Pro in bianco è stato utilizzato un trattamento superficiale chiamato Micro-Arc Oxid (MAO) che crea uno strato ceramico sopra l’alluminio, migliorando la durezza della superficie, la resistenza all’usura e la protezione contro i graffi.

Mini-Workout per un allenamento davvero personalizzato

Con Huawei Watch Fit 5 Series arriva anche la modalità Mini-Workout, per mantenersi attivi quando si ha poco tempo o non si hanno attrezzature e spazio. Un grazioso panda interattivo che compare sul quadrante diventa il "personal trainer" virtuale che sprona a eseguire rapidamente brevi sessioni di esercizio dai 30 secondi ai diversi minuti. Per chi invece si allena con costanza, non mancano le classiche modalità di allenamento, tra cui la rilevazione automatica dell'attività ciclistica, la visualizzazione della potenza virtuale e della cadenza in tempo reale per monitorare meglio le proprie prestazioni. La versione Pro, inoltre, offre un supporto approfondito per le attività outdoor professionali. In particolare, la modalità Trail Run include la navigazione basata su segmenti, analisi delle variazioni di altitudine e il tempo di arrivo stimato, permettendo di affrontare terreni complessi con maggiore consapevolezza. E per i golfisti arrivano mappe vettoriali di oltre 17mila campi globali, con la visuale del green che ruota automaticamente per allinearsi al campo visivo, consentendo una precisa analisi dello swing.

Il monitoraggio del benessere

Con Huawei Watch Fit 5 Series poi il monitoraggio dei dati biometrici è orientato alla prevenzione. Il sistema di monitoraggio del sonno è stato potenziato per tracciare anche i riposi brevi e identificare potenziali apnee notturne tramite sensori dedicati. Grande attenzione su tutte le versioni alla salute femminile: grazie a un sensore termico che rileva le variazioni della temperatura del polso, il dispositivo stima con precisione il ciclo mestruale e i giorni di ovulazione.

Sul fronte del, troviamo il monitoraggio delle emozioni: l'algoritmo riconosce fino a 12 stati emotivi, mentre un simpatico panda aiuta l'utente a gestire lo stress con esercizi di respirazione guidati. Infine, iloffre analisi delle aritmie su tutta la gamma, mentre la versione Pro integra funzioni avanzate come l'ECG e il rilevamento della rigidità arteriosa.