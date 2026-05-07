Huawei Watch Fit 5 Series, lo smartwatch con autonomia record che unisce stile e benessere

Una batteria che, almeno sulla carta, promette un'autonomia di 10 giorni, tante funzionalità avanzate per la salute e il fitness e un design alla moda che lo rende adatto a qualsiasi occasione. Stiamo parlando di Huawei Watch Fit 5 Series, la nuova serie di dispositivi indossabili lanciati da Huawei che promette di diventare compagno inseparabile sia per gli sportivi che per chi vuol monitorare il proprio benessere. Inoltre fino al 30 giugno per i lettori del Giornale cliccando su questo link è possibile acquistarli con uno sconto di 60 euro grazie al codice AFIT5ILGIORNALE.
Ampio display e otto colori per un'esperienza più vivida
Notevole il display - da 1,82 pollici per Huawei Watch Fit 5 e da 1,92 pollici per Huawei Watch Fit 5 Pro -, che nella versione superiore vanta un vetro in zaffiro 2.5D, con cornici nere ultrasottili da appena 1,8 mm e una luminosità di picco da 3.000 nit. Caratteristiche che, insieme a una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 Hz a 60 Hz, lo rendono perfetto da usare anche sotto la luce diretta del sole.
Cinque i colori che contraddistinguono il modello base: grigio-verde, viola, verde, bianco e nero. Il modello Pro, Huawei Watch Fit 5 Pro, è disponibile in arancione, bianco o nero e vanta un innovativo design "oil-filling" che mantiene i colori vividi. Non solo: per la scocca della versione Pro in bianco è stato utilizzato un trattamento superficiale chiamato Micro-Arc Oxid (MAO) che crea uno strato ceramico sopra l’alluminio, migliorando la durezza della superficie, la resistenza all’usura e la protezione contro i graffi.
Mini-Workout per un allenamento davvero personalizzato
Con Huawei Watch Fit 5 Series arriva anche la modalità Mini-Workout, per mantenersi attivi quando si ha poco tempo o non si hanno attrezzature e spazio. Un grazioso panda interattivo che compare sul quadrante diventa il "personal trainer" virtuale che sprona a eseguire rapidamente brevi sessioni di esercizio dai 30 secondi ai diversi minuti. Per chi invece si allena con costanza, non mancano le classiche modalità di allenamento, tra cui la rilevazione automatica dell'attività ciclistica, la visualizzazione della potenza virtuale e della cadenza in tempo reale per monitorare meglio le proprie prestazioni. La versione Pro, inoltre, offre un supporto approfondito per le attività outdoor professionali. In particolare, la modalità Trail Run include la navigazione basata su segmenti, analisi delle variazioni di altitudine e il tempo di arrivo stimato, permettendo di affrontare terreni complessi con maggiore consapevolezza. E per i golfisti arrivano mappe vettoriali di oltre 17mila campi globali, con la visuale del green che ruota automaticamente per allinearsi al campo visivo, consentendo una precisa analisi dello swing.
Il monitoraggio del benessere
Con Huawei Watch Fit 5 Series poi il monitoraggio dei dati biometrici è orientato alla prevenzione. Il sistema di monitoraggio del sonno è stato potenziato per tracciare anche i riposi brevi e identificare potenziali apnee notturne tramite sensori dedicati. Grande attenzione su tutte le versioni alla salute femminile: grazie a un sensore termico che rileva le variazioni della temperatura del polso, il dispositivo stima con precisione il ciclo mestruale e i giorni di ovulazione.Sul fronte del benessere mentale, troviamo il monitoraggio delle emozioni: l'algoritmo riconosce fino a 12 stati emotivi, mentre un simpatico panda aiuta l'utente a gestire lo stress con esercizi di respirazione guidati. Infine, il comparto cardiovascolare offre analisi delle aritmie su tutta la gamma, mentre la versione Pro integra funzioni avanzate come l'ECG e il rilevamento della rigidità arteriosa.
Pagamenti contactless con un gesto
Per chi cerca un modo - magari anche durante una pausa dall'allenamento - di non tirar mai fuori il portafoglio o il telefono, i nuovi smartwatch Huawei assicurano pagamenti digitali e contactless con un semplice gesto del polso grazie all'introduzione in più di 30 Paesi (Italia inclusa) di Curve Pay, sistema di pagamento semplice, istantaneo e autonomo, che diventa parte integrante dell'esperienza. Diversi i vantaggi, a partire dalla presenza di un unico Smart Wallet fino alle funzioni "tap-to-pay" e "Go Back in Time" (per correggere eventuali errori). La sicurezza viene garantita da un passcode che è necessario inserire quando il dispositivo non è al polso. L'app Curve Pay può essere installata sul proprio smartphone da Huawei AppGallery, App Store, Google Play o Galaxy Store
Batteria ad alto silicio per un'autonomia da record
A colpire nei nuovi smartwatch della serie Watch Fit 5 è sicuramente l'autonomia garantita da una batteria ad alto contenuto di silicio, che promette di non dover ricaricare il dispositivo fino a 10 con uso leggero e 7 giorni con uso regolare.
Sempre connesso, con ogni dispositivo
Punto di forza di Huawei Watch Fit 5 Series è sicuramente la compatibilità con i principali dispositivi Android e iOs che garantisce un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni, permettendo agli utenti di rimanere sempre connessi e di sfruttare al massimo tutte le funzionalità dello smartwatch, indipendentemente dal sistema operativo del proprio smartphone.
Prezzi e disponibilità
Huawei Watch Fit 5 Series è disponibile a partire da 199,00 euro negli Huawei Store (a questo indirizzo) e presso i principali negozi di elettronica di consumo. In occasione del lancio, sia acquistando online sia in negozio, è possibile usufruire di uno sconto immediato di 50 euro per le versioni Pro e 40 euro per le versioni Standard.
Per i lettori del Giornale che acquistano su Huawei Store cliccando su questo link è disponibile il codice AFIT5ILGIORNALE per ottenere 60 euro di sconto (offerta valida fino al 30 giugno). Inoltre, solo online sono disponibili anche alcune colorazioni esclusive, come Verde-grigio Nylon e Verde Fluoroelastomero per i modelli Standard, e per questi – insieme ai modelli Pro – è incluso in omaggio un cinturino aggiuntivo.
Le promozioni
I clienti che acquistano un nuovo dispositivo della serie Huawei tra il 7 maggio 2026 e il 6 maggio 2027 possono attivare prove gratuite fino a 90 giorni per varie app, una volta collegati all'app Huawei Health, con un valore fino a 179 euro (Prova di 60 giorni per Komoot e Naviki, prova di 90 giorni per Life Period Tracker, Fiit, e URUNN, e prove di 30 o 90 giorni per Huawei Health+). Inoltre, tutti i Clienti che acquisteranno Huawei Fit 5 Series su Huawei Store, otterranno gratuitamente il servizio Huawei Care – Protezione Schermo che prevede una sostituzione, senza costi aggiuntivi, dello schermo per danno accidentale durante i primi 12 mesi a partire dalla data di acquisto.