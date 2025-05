Recensione Huawei Watch Fit 4, lo smartwatch per lo sport (e non solo) con un occhio all'autonomia

Ascolta ora 00:00 00:00

Comodo, leggero e colorato. Ma soprattutto pensato per l'outdoor e con una batteria che promette fino a 10 giorni di utilizzo senza ricarica. È il Huawei Watch Fit 4, nuovo nato nella gamma della casa cinese e lanciato ufficialmente oggi a Berlino. Uno smartwatch innovativo che abbiamo potuto provare in anteprima.

Il design

Quadrante quadrato e cinturino in silicone, fin dall'unboxing la sensazione è quella di avere per le mani un prodotto solido ed elegante. Ma è quando lo abbiamo indossato che ne abbiamo apprezzato appieno il design. Con appena 27 grammi e uno spessore di soli 9,5 millimetri, è tra gli smartwatch più confortevoli che abbiamo provato. La cassa in argento satinato con un bordino lucido, la corona grande ma discreta e il cinturino che si adatta a qualsiasi polso completano il tutto. Il risultato è un orologio molto versatile che, pur mantenendo un'anima sportivo, non stona in contesti più formali. Nemmeno nella sua versione "purple" che abbiamo avuto in test e che è destinata a un pubblico più alla moda.

Colpisce particolarmente la sua vestibilità: nonostante il quadrante da 46 mm, il Fit 4 non risulta eccessivamente grande nemmeno per chi - come chi scrive - ha un polso molto piccolo. Anzi, a differenza di altri modelli, non è necessario stringere al massimo il cinturino per farlo aderire bene. Per curiosità, lo abbiamo fatto indossare persino a una bimba di due anni: anche in questo caso l'orologio resta al suo posto.

La prova sul campo (e in città)

Nelle due settimane di test, il Watch Fit 4 si è comportato benissimo, sia nelle funzioni quotidiane che quando lo abbiamo messo alla prova durante gli allenamenti. Il display AMOLED è luminoso e con i suoi 2000 nits risulta leggibile in ogni condizione, persino con il sole a picco, mentre le funzioni di luminosità automatica fa sì che non disturbi in situazioni di penombra, né mentre si dorme. Le notifiche sono precise e puntuali e non manca nulla di quello a cui gli smartwatch ci hanno abituati: ricezione delle chiamate, controllo della musica, sveglia, calendario, eccetera. Diverse le funzioni di salute e benessere, tra cui il monitoraggio del sonno e del ciclo mestruale, la frequenza cardiaca e pure la saturazione. Ottima la durata della batteria che nel nostro test, con uso regolare, è durata circa una settimana (rispetto ai 10 giorni dichiarati, un risultato comunque eccellente).

Ma è sull'outdoor che questo smartwatch dà il meglio di sè. E quindi cosa c'è di meglio di una biciclettata tra le colline del Monferrato per testarlo? Abbiamo scaricato le mappe offline per non rischiare di non averle in zone meno coperte, importato il nostro percorso sul dispositivo e... GO! L'orologio è entrato in modalità allenamento e ci ha guidato lungo l'itinerario prescelto, avvisandoci quando abbiamo deciso di deviare per imboccare un vialetto tra le vigne. La voce – in italiano – è chiara e ci ha segnalato di volta in volta il livello di "stress da allenamento aerobico" raggiunto e i chilometri percorsi, mentre il display restituiva i parametri vitali e di percorso oltre alle classiche notifiche. Il telefono può restare nello zaino: non c'è quasi mai bisogno di tirarlo fuori se non per fare una foto al panorama. Alla fine dell'allenamento, sull'app Huawei Health abbiamo trovato tutti i dettagli (la mappa del percorso, la distanza, la velocità media, le calorie bruciate, eccetera) e i grafici che ci hanno permesso di analizzare la performance e capire dove migliorare, oltre che condividerle con amici e social.

Cosa ci è piaciuto (e cosa no)

Il Huawei Watch Fit 4 è un ottimo smartwatch: leggero e confortevole, sembra di non averlo al polso. Il cinturino in silicone è morbido e non provoca irritazioni, la corona è discreta e non dà fastidio quando si muove il polso. Inoltre, pur non avendo l'Ecg (presente solo nella versione Pro) ha tutte le funzioni che ci si aspetta da un dispositivo della sua fascia con in più la tecnologia TruSense che garantisce una maggiore precisione nelle misurazioni. Ed è compatibile sia con i dispositivi Android che con quelli iOs.

Il cinturino nella versione "Purple" potrebbe risultare un po' corto per i polsi particolarmente grandi, anche se la vestibilità resta comoda. Interessante anche il prezzo: è disponibile a 169 euro, ma fino al 29 giugno si può approfittare della promozione su Huawei Store che prevede un coupon da 30 euro e un cinturino in omaggio.