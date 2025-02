Rivoluzione snowboard, tra materiali riciclati e tecnologia "banana"

Anche gli amanti dello snowboard sono diventati sempre più esigenti in termini di materiali e innovazione. Ecco allora alcune soluzioni dall'abbigliamento alle tavole per migliorare comfort, sicurezza e prestazioni.

La giacca con materiali riciclati

Affrontare le piste con il giusto abbigliamento è essenziale per garantire calore e libertà di movimento. La giacca Nelkerim di 2117 of Sweden è progettata per offrire protezione dalle intemperie senza sacrificare la sostenibilità. Realizzata con materiali riciclati e trattata con DWR (Durable Water Repellent) privo di PFC, garantisce impermeabilità e idrorepellenza nel rispetto dell'ambiente.

Inoltre la sua imbottitura ALTO padding, composta al 30% in lana e al 70% in poliestere, assicura un ottimo isolamento termico senza appesantire. Il design presenta due ampie tasche "kangaroo" che aggiungono un tocco street perfettoappunto per gli snowboarder. Disponibile a 249,95 euro, è distribuita in Italia da Oberalp Spa.

Va in sicurezza con maschera e casco

Che la giornata sia soleggiata o nuvolosa, avere una visione chiara del terreno è fondamentale per la sicurezza e la performance. La maschera Sequence OTG di Smith è dotata della tecnologia di lenti ChromaPop, che aumenta il contrasto e la definizione, permettendo di distinguere ogni dettaglio della neve. Pensata per chi indossa gli occhiali da vista, la maschera offre una vestibilità over-the-glasses senza compromettere il comfort. Grazie alla sua costruzione ventilata, inoltre, previene l'appannamento anche durante l'uso del casco. Con un prezzo di 140,00 euro, rappresenta un'ottima scelta per chi vuole unire funzionalità e stile.

Il casco Smith Rodeo può garantire. Questo casco dal design pulito e minimalista è dotato di calotta ABS ultra resistente, mentre il MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) riduce le forze rotazionali in caso di impatto. La rotella posteriore per regolare il fit e i paraorecchie removibili permettono di sciare nel comfort fino all’ultima discesa, a prescindere dalle condizioni. Grazie alle dieci prese d’aria fisse, Rodeo è ben ventilato e riduce l’appannamento quando indossi la maschera da sci.

La tecnologia Banana per la tavola

Anche le tavole da snowboard hanno subito una grande evoluzione grazie a Libtech, che ha introdotto due tecnologie come Magne-Traction e Banana Technology. La prima, lanciata nel 2006, prevede una speciale ondulazione della lamina che garantisce una trazione superiore e un grip eccezionale su ogni tipo di neve, rendendo più sicura e controllata la discesa.

La seconda, nota come Banana Technology, ha cambiato il modo di intendere il profilo delle tavole. Il design con camber inverso (rocker) facilita l'apprendimento per i principianti, rendendo più fluide e intuitive le curve.

Allo stesso tempo, per gli snowboarder più esperti, questa tecnologia migliora il galleggiamento sulla neve fresca e aumenta la manovrabilità. Negli ultimi anni, Libtech ha combinato rocker Banana con camber più rigidi o morbidi, creando tavole polivalenti che offrono prestazioni ottimali in ogni condizione.