Un anello per Samsung: Galaxy Ring e le altre novità smart dell'autunno

Un anello per Samsung, ma non è per ghermirli o incatenarli. Se il Sauron di tolkeniana creazione aveva intenzioni oscure, i coreani guardano a scopi ben più nobili per il loro anello "smart". Galaxy Ring è il primo di una nuova categoria di prodotti, inedito in casa Samsung e pensato per tracciare la nostra salute e le attività sportive.

Il mondo degli indossabili si evolve, abbracciando fisicamente il nostro indice (o medio, o anulare, non fa differenza) e sfruttando l'intelligenza artificiale che fa da tratto comune a tutti i prodotti lanciati nell'offensiva autunnale dei coreani: Galaxy Ring, ma anche Galaxy S24 FE e Galaxy Tab S10 Ultra e Galaxy Tab S10+.

Galaxy Ring: un anello intelligente

L'era di Galaxy Ring può essere definita come la Terza Era del tracciamento delle nostre attività tramite dispositivi intelligenti. La prima è stata quella dei "contapassi" inseriti all'interno degli smartphone che ci restituivano un dato abbastanza grezzo usando l'accelerometro incluso in tutti i moderni cellulari.

Poi si è passati agli smartwatch, dispositivi dotati di sensori propri e a contatto con la pelle. Erano in grado di tracciare i passi, ma il software si è evoluto al punto da trasformarli in complementi per le attività sportive di ogni tipo, dalla corsa al nuoto. Parallelamente sono arrivati i sensori per il battito cardiaco, per rilevare l'ossigeno nel sangue, per la temperatura... e gli algoritmi, sempre più intelligenti, hanno combinato questi dati per ottenere un'istantanea del nostro stato di salute.

Inizia oggi per Samsung la terza era, quella degli anelli. Galaxy Ring integra i sensori di temperatura e del battito cardiaco, oltre al classico sensore per percepire i movimenti: traccia la salute e sa anche essere un valido alleato per il monitoraggio del sonno.

Inoltre è intelligente perché è in grado di interagire con gli altri dispositivi smart: se abbiamo un Samsung Galaxy Watch, ad esempio, anello e orologio comunicano tra di loro. Di giorno e durante le attività sportive intense ad esempio, è il Watch con i suoi sensori a fare da padrone, comunicando all'anello di entrare in fase di "risparmio energetico" per non sprecare batteria. Di notte, invece, l'anello è meno soggetto ai movimenti perché più avvolgente al dito di quanto non sia l'orologio al polso, e per questo si "sveglia" per tracciare il sonno in maniera più precisa e puntuale.

Tutto avviene in maniera automatica, segno della sinergia raggiunta da Samsung nel far parlare tra di loro i dispositivi. E, per chi non ha lo smartwatch, il Ring è comunque in grado di tracciare le attività in maniera indipendente.

A prescindere che lo scegliate come complemento o come unico smart device, Galaxy Ring promette comunque una grande precisione: Samsung non la dichiara, ma è ormai da tempo che i suoi dispositivi hanno raggiunto buoni livelli e, pur mancando la certificazione come dispositivo medico (per ora ce l'ha solo Huawei con il Watch D per la misurazione della pressione), questi strumenti ormai sono sempre più precisi.

Si raccontano infatti diversi casi in cui, ad esempio, gli smartwatch sono riusciti a rilevare potenziali problemi di salute e lo hanno notificato all'utente. In alcuni di questi, chi ha ricevuto la notifica ed è poi andato in pronto soccorso per un controllo medico ha ringraziato il suo indossabile...

In attesa che si sviluppino consapevolezza e volontà di certificare i dispositivi di questo tipo, con sforzi necessari sia lato produttore, sia lato istituzioni, il Galaxy Ring debutta in tre versioni, tutte realizzate in Titanio, a 449€.

La batteria promette 7 giorni di autonomia, la ricarica è wireless grazie a una custodia compatta e trasparente, il peso è ridottissimo (2,3 grammi nelle versioni più piccole) e il software riesce anche a monitorare il ciclo mestruale grazie ai dati di temperatura cutanea elaborati dall'algoritmo. In più, solo per chi ha un Samsung, c'è il riconoscimento dei gesti: unendo indice e pollice si può scattare una foto o disattivare una notifica. La compatibilità è però solo con il mondo Android: chi ha uno iPhone dovrà guardare altrove.

Galaxy S24 FE: il top di gamma... democratico

La serie FE indica la Fan Edition di Samsung, quei prodotti che nascono per portare la filosofia del top di gamma più recente, in questo caso S24, ad un prezzo più democratico, rinunciando sì a qualche caratteristica top sulla scheda tecnica, ma risultando più equilibrati in termini di prezzo, senza farci sentire mancanze in termini di software o funzioni.

Con S24 FE anche la serie Fan Edition abbraccia l'intelligenza artificiale, e arrivano funzioni come la ricerca di un oggetto cerchiandolo all'interno di una foto o l'editing delle immagini tramite motore basato su IA. Sono passati diversi mesi dal lancio di S24, ma le funzioni di IA introdotte dal top di gamma ora vengono sdoganate su questa serie, incluso l'assistente trascrizione e l'assistente note.

Lato hardware ci sono piccole novità incrementali in termini di prestazioni. Samsung ha lavorato sul raffreddamento del chipset quando si chiede il massimo dello sforzo (la camera di vapore è più grande), e la batteria cresce rispetto a S23 FE arrivando ora a 4.700 mAh. Cresce anche lo schermo, ora da 6,7" con risoluzione FHD+, ma non viene stravolta la dotazione in termini di fotocamere.

I sensori sono tre: il primo, da 50 MP, è quello corredato da un obiettivo grandangolare. Il secondo, da 8 MP, beneficia invece di uno zoom ottico 3x, ed è anch'esso corredato dallo stabilizzatore ottico. Infine il terzo obiettivo posteriore è un ultra grandangolare montato su un sensore da 12 MP, e davanti c'è una fotocamera da 10 megapixel per i selfie.

Su tutti, comunque, l'IA ci mette lo zampino migliorando le nostre foto grazie al riconoscimento delle scene riprese, oltre a offrirci in fase di editing varie opzioni tra cui la cancellazione di persone o oggetti indesiderati o la trasformazione dei selfie in cartoni animati, fumetti, acquarelli e via dicendo.

Galaxy S24 FE è disponibile in quattro colorazioni a 769€, ma c'è anche una promozione che lo porta a partire da soli 199€ restituendo uno smartphone usato.

Tra le principali caratteristiche spiccano il display a 120 Hz che rende la visione più fluida, la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua, il nuovo processore Exynos 2400e realizzato con processo produttivo a 4 nm (prestazioni maggiori e consumi minori), 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio per l'archiviazione.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra e S10+

ll terzo modello della gamma è un tablet...o meglio due. Tab S10 Ultra e Tab S10+ sono due declinazioni della piattaforma che punta a creare un dispositivo a tutto tondo, corredato anche da una tastiera e con la S Pen sempre inclusa. Questa diventa una "super" S Pen grazie all'intelligenza artificiale: disegniamo una bozza, e l'IA ce la trasforma reinterpretandola secondo le nostre indicazioni.

L'Intelligenza Artificiale è ormai la costante dei prodotti Samsung, e così arrivano sui tablet anche l'assistente per le note che crea un testo a partire da una registrazione vocale, le funzioni di riepilogo note, e la traduzione dei PDF.

S10 Ultra ha un display da 14,6" e una batteria da 11.200 mAh, S10+ scende a 12,4" e a 10.090 mAh. Cresce la potenza rispetto alla generazione precedente anche in ottica di elaborazione grafica e del processore (MediaTek Dimensity 9300+), ma nella pratica quello che colpisce maggiormente è il display AMOLED con trattamento anti riflesso.

Disponibili dal 26 settembre, anche i Tab entrano nella promozione che consente di "supervalutare" i modelli di seconda mano: entro il 31 ottobre, facendo valutare un tablet usato, si può scendere fino a 474€ per S10+ e 629€ per S10 Ultra. Il listino parte dai 1.149€ della versione S10è con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio sul disco e dai 1.

369€ di S10 Ultra nella stessa configurazione, ma in gamma esistono anche modelli top con fino a 16 GB di RAM, 1 TB di spazio per l'archiviazione e il modulo 5G in aggiunta al WiFi. In questa configurazione, l'S10 Ultra sfiora i 2.000€ (1.939€ di listino).