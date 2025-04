TruSense, la rivoluzione della salute digitale

Salute digitale. Rico Zheng, vicepresidente Smart Wearable e Health Product di Huawei, riassume così – in un incontro presso la sede dell’azienza a Shenzheng – gli obbiettivi contenuti nella tecnologia TruSense, quella che anima i dispositivi indossabili. Un progetto che parte in casa con la Healthy China Action, piano strategico a lungo termine mirato a migliorare la salute della popolazione cinese, e che entro il 2030 vuole raggiungere tassi di consapevolezza elevati su condizioni come l’ipertensione e il diabete. Con l’obbiettivo di una vita media elevata a 79 anni. Ma i numeri del mercato globale, con 180 milioni di unità spedite nel 2024, sposta il traguardo oltre confine, ed è per questo che gli investimenti nell’innovazione tecnologica sono ingenti: “Lo facciamo a livello di hardware, sistemi operativi, piattaforme tecniche e strategie industriali. In più, dal punto di vista tecnico, abbiamo sviluppato sei capacità fondamentali per il monitoraggio della salute: TruSeen per i parametri vitali, TruFit per la valutazione della composizione corporea e TruSleep per soluzioni scientifiche legate al sonno”.

Insomma: un check up quasi completo con un semplice tocco su un orologio, e i nuovi modelli che saranno presentati a Berlino il 15 maggio aumenteranno la precisione e la velocità per tenere sotto controllo la nostra salute: “Esercizio fisico, sonno, umore e alimentazione sono i quattro pilastri della salute personale – ha aggiunto Zheng -. Secondo i rapporti statistici, il mercato globale degli articoli sportivi è in forte espansione, con lo sport che è diventato parte integrante della vita quotidiana. Con la crescente attenzione alla salute, le persone sono anche più disposte a spendere per una buona qualità del sonno, e le vendite online di prodotti stanno crescendo rapidamente anno dopo anno. Poi c’è la parte di benessere emotivo, che sta diventando sempre più importante nella società odierna. E per quanto riguarda l’alimentazione, le bevande senza zucchero sono diventate il nuovo trend tra gli utenti negli ultimi tre anni, riflettendo una tendenza in crescita. Insomma: che si tratti di esercizio fisico, sonno, umore o dieta, è evidente che la salute pubblica sta passando da un approccio di cura passiva a uno di gestione attiva della propria persona. E con la crescente integrazione tra sanità e tecnologia smart, l’industria della salute sta vivendo una rapida innovazione”.

Il monitoraggio dei parametri vitali

Huawei su questo sta lavorando con molti partner: in Cina, per esempio, i risultati della ricerca collaborativa con il 301 Hospital per la salute cardiaca sono stati inclusi nel 2020 nelle linee guida europee per la diagnosi e la gestione della fibrillazione atriale. Inoltre, la revisione del 2024 delle linee guida cinesi per la prevenzione e il trattamento dell’ipertensione è stata verificata per la prima volta da istituti professionali, riconoscendo che i dispositivi indossabili che rispettano gli standard medici possono essere utilizzati per la misurazione quotidiana della pressione arteriosa. Questo consente agli utenti di gestire in modo proattivo la propria salute anche al di fuori degli ospedali, rendendo più semplice costruire uno stile di vita sano. Il prossimo obbiettivo dichiarato sarà quello di combattere il diabete attraverso il controllo del glucosio nel sangue via smartwatch, ed anche se c’è ancora un po’ di strada da fare, Zheng si dice ottimista: “Siamo aperti a lavorare con tutti per riuscirci”.

Intanto, ecco i miglioramenti del sistema TruSense, il cuore delle soluzioni Huawei per la salute e il fitness. Con il nuovo Modulo Super-Sensing Distribuiton, che promette novità rilevanti. Lanciato per la prima volta nel 2024, TruSense si è imposto come riferimento per accuratezza, velocità e completezza nel monitoraggio dei parametri vitali, e con l’ultimo aggiornamento viene introdotta la rilevazione multimodale distribuita, un approccio rivoluzionario che unisce il rilevamento da polso con quello da polpastrello. Questa nuova combinazione permette di estendere il monitoraggio fino alla punta delle dita, un’area particolarmente ricca di segnali fisiologici grazie alla sua struttura vascolare e alla pelle sottile. Con il risultato di avere dati più accurati, raccolti più rapidamente e con una maggiore affidabilità, anche in presenza di fattori che solitamente interferiscono, come peli o pigmentazione cutanea.

Tecnologia ottica, elettrica, acustica e meccanica

Il nuovo modulo si distingue per l’integrazione di segnali di diversa natura – ottici, elettrici, acustici e meccanici – che vengono elaborati in maniera complementare per fornire un quadro della salute più completo. Questa fusione intelligente dei dati consente un livello di precisione altissima, particolarmente utile nel monitoraggio cardiovascolare, nella misurazione dell’ossigeno nel sangue e nella valutazione della pressione arteriosa.

Una delle funzionalità di punta introdotte è Health Glance, che permette di eseguire una valutazione rapida di oltre 10 indicatori vitali in appena un minuto. Tra questi spiccano la variabilità della frequenza cardiaca, la valutazione della funzione ovarica e altri parametri legati al benessere quotidiano. Questo consente agli utenti di accedere a una panoramica della propria salute in tempo reale, direttamente dal polso o dalla punta delle dita.

Il primo modello con questa tecnologia innovativa sarà il Watch 5, che appunto sarà svelato il 15 maggio: “TruSense va oltre i cinque segni vitali di base, coprendo sei sistemi dei principali otto sistemi del corpo umano, tra cui il sistema circolatorio, respiratorio, neuroendocrino, riproduttivo e muscolo-scheletrico – spiega ancora il vicepresidente Huawei -. E monitora oltre 60 parametri di test riuscendo così ad essere determinante per la prevenzione dei disturbi respiratori e cardiaci.

La velocità di esecuzione è in questi casi determinante e l’architettura del sistema è come un modello costruito con i mattoncini della Lego: può essere assemblato in maniera flessibile per adattarsi ai diversi scenari d’uso. E si evolverà aggiornamento dopo aggiornamento”. Come dire: la salute digitale innanzitutto, non se ne potrà più fare a meno.