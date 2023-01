Ufo rosa sui cieli della Turchia? Ecco l’immagine che fa il giro del web

Situata a sud di Istanbul, la città turca di Bursa ha vissuto un'esperienza particolare appena due giorni fa al calar del Sole: migliaia di abitanti, infatti, sono rimasti sbalorditi con lo sguardo rivolto verso una ben precisa porzione di cielo, verso ovest e all'ora del tramonto. Come mostrano varie immagini e video dal web, un'enorme nube con la forma del classico disco volante che nell'immaginario collettivo è attribuito agli Ufo è apparsa illuminata dal Sole dallo strano colore rosa e come se fosse composta da due grossi anelli.

La spiegazione del fenomeno

In un primo momento, alcuni hanno davvero creduto di aver a che fare con un oggetto non identificato: ad uno sguardo più attento (non che ne fosse così bisogno), si è potuta osservare una nube particolare stagliarsi in un cielo azzurrissimo. Iniziamo con il dire che la particolare colorazione che ha fatto pensare ad un Ufo rosa altro non è che l'illuminazione dei raggi solari prossimi al tramonto: il Sole, infatti, era proprio "sotto" la posizione che questa nube assumeva in cielo.

Cosa sono le nubi lenticolari

Prima di svanire, è rimasta per circa un'ora sul cielo della città. Ma di quale nube si tratta, esattamente? ll nservizio meteorologico della turchia l'ha identificata come una nuvola lenticolare, la cui forma è modellata dalle fluttuazioni del vento ed è indicemdi turbolenze che si muovono dall'alto verso il basso. Altocumulus lenticularis è anche il suo nome, si sviluppa per l'effetto di compressione e raffreddamento dell'aria soprattutto nelle aree dove sono presenti delle montagne: infatti, la città di Bursa ha alle spalle una catena montuosa che rende possibile il fenomeno " quando l'aria è stabile e i venti soffiano attraverso colline e montagne dalla stessa o da una direzione simile a diverse altezze ", hanno spiegato gli esperti meteo.