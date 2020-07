Xylexpo, l'appuntamento è nel 2022

“Il consiglio di amministrazione di Cepra-Centro promozionale Acimall, ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di organizzare Xylexpo nel 2020, dando appuntamento a espositori e visitatori al 2022”.

Annuncio che prende atto della "insussistenza delle condizioni obbiettive per organizzare l’edizione di quest'anno della biennale internazionale delle tecnologie e delle forniture per l’industria del mobile e del legno, dato con una comunicazione ufficiale agli espositori firmata dal presidente Lorenzo Primultini in data 6 luglio 2020.

“Lo spostamento a novembre 2020 – recita la lettera di Primultini – era sembrata la migliore soluzione possibile, ma il lavoro di verifica svolto dalla nostra organizzazione in questi mesi e il costante monitoraggio di tutti gli aspetti indispensabili per un grande evento fieristico, ci hanno purtroppo costretto a constatare che a novembre il contesto non sarà ancora obiettivamente favorevole.

Xylexpo, infatti, ha nella proiezione internazionale – con oltre un terzo degli espositori e visitatori provenienti dall’estero – la propria anima e la propria vocazione, che risulterebbero seriamente compromesse da situazioni sanitarie ed economiche non ancora risolte in molte aree del mondo”.

L’appuntamento con Xylexpo, dunque, è rimandato al 2022: il team è già al lavoro per disegnare una Xylexpo che raccolga idee e cambiamenti per un nuovo e più moderno contenitore “digital oriented”, una strategia che non mancherà di animare con proposte e iniziative coinvolgenti i prossimi mesi.