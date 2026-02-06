Zalone batte Zalone, "Buen camino" è il film più visto di sempre

Checco Zalone si è superato, e in pochi all'inizio lo credevano possibile. Il ciclone Buen camino ha totalizzato, l'altro ieri, complessivamente 9.369.241 spettatori. Mille in più dei 9.368.154 del precedente Quo vado? che trasformano così il film diretto da Gennaro Nunziante, tornato in coppia con Checco Zalone dopo l'esordio in solitaria del comico pugliese dietro la macchina da presa di Tolo Tolo, in quello con più spettatori in assoluto al cinema in Italia da quando Cinetel, ossia dalla fine degli anni '90, monitora gli incassi del botteghino. Ancora l'altro giorno il film, prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production con Medusa Film (che distribuisce) in collaborazione con MZL e con Netflix, era quarto in classifica dopo 7 settimane (perdendo solo il 42 per cento rispetto agli incassi della settimana precedente) dal fortunato debutto in sala il 25 dicembre scorso. Da quel giorno Zalone ha macinato record su record diventando prima il film con il maggiore incasso (l'altro ieri era arrivato a 75,1 milioni di euro), e poi quello con un numero straordinario di presenze.

Tanto che la società di rilevazione ha dovuto aggiornare "non capita spesso", ha ironizzato sugli account social quella che chiama la "Top 5 All-Time Cinetel" con ben tre film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone nelle prime rispettive posizioni. Si tratta appunto di Buen camino seguito da Quo vado? e da Sole a catinelle con 8 milioni di spettatori. Al quarto e a quinto posto invece due film di James Cameron, Titanic con 7,9 milioni di presenze e il primo Avatar con 7,4.

Una boccata di ossigeno per il cinema italiano che ne sta beneficiando anche in termini di interesse per gli altri film, con Le cose non dette di Gabriele Muccino primo in classifica.

Tra i miracoli di Zalone, secondo le rilevazioni di CinExpert che ogni mese pubblica il report con il profilo degli spettatori delle sale cinematografiche, c'è anche quello di riportare in sala il segmento di pubblico dai 60 anni in su che è stato sempre il più restio a tornarci dopo il periodo pandemico.

Probabilmente in questi casi ha influito anche la voglia di andare al cinema con tutta la famiglia, dai nipoti ai nonni, come si usava un tempo. Basta entrare in una qualsiasi proiezione di Buen camino per averne conferma.