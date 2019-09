Conte incassa la fiducia: alla Camera 343 "sì" tra tensioni e contestazioni

Avrebbe dovuto dovuto filar via tutto liscio, tanto che le preoccupazioni sono (tuttora) concentrate sul voto di domani al Senato. Alla fine, però, a Montecitorio la fiducia passa tra le contestazioni (durissime) del centrodestra dentro e fuori dall'Aula. Con il premier Giuseppe Conte che, dopo una mattinata all'insegna della sobrietà, finisce per litigare con la Lega e con Fratelli d'Italia senza risparmiare risposte dai toni sin troppo accesi (video) a chi lo contesta in Aula. Alla fine di questa lunga giornata i giallorossi possono contare su un'ampia maggioranza (i 343 "sì" appartengono a Cinque Stelle, Partito democratico e Liberi e Uguali), ma devono anche fare i conti con un fortissimo malumore che non serpeggia solo tra i banchi delle opposizioni. All'appello mancano, infatti, anche i voti di due deputati dem e di tre grillini. Assenti ingiustificati che risultano marginali quando la differenza coi 263 voti contrari è tanto ampia, ma che crea maggiori tensioni al Senato, dove i numeri sono molto più risicati, e nel Paese, dove la maggioranza degli italiani avrebbe preferito andare a votare.

"Certo che sono soddisfatto" . Mentre lascia il Transatlantico, Conte cerca di ostentare ottimismo. Oggi, in Aula, sono volate parole forti, anche insulti, che mostrano la spaccatura che è venuta a crearsi dopo che Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti hanno deciso di tentare la strada di una maggioranza alternativa a quella che fino a qualche settimana fa aveva governato il Paese. "Non c'è alcun onore nel vostro tradimento" , scandisce Giorgia Meloni. Dai banchi della Lega, invece, piovono contro il premier accuse di ogni tipo. "Sei un venduto" , urlano. In più di un'occasione il clima finisce per superare i livelli di guardia. C'è addirittura chi arriva a brandire le sedie. Fuori da Montecitorio il clima non è certo dei più distesi. Il presidio di Fratelli d'Italia, a cui aderiscono anche Matteo Salvini e il movimento di Giovanni Toti, porta in piazza 30mila persone. Un fiume di gente (gallery) che grida al tradimento della volontà popolare e invoca le urne.