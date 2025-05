In 150 sul palco contro i "Cliché" (e per sostenere la lotta all'Aids)

Ascolta ora 00:00 00:00

Saranno in 150 tra ballerini e performer guidata da 11 coreografi, sabato e domenica (17 e 18 maggio) sul palco del Teatro Repower. Tutti a titolo gratuito. Si uniscono ogni anno (è la sesta edizione) per dare vita a un musical che è un'esplosione di energia pura, per sensibilizzare il pubblico ad una cultura di prevenzione e combattere ogni forma di stigmatizzazione. Il progetto e la raccolta fondi sostengono l'attività di Anlaids Lombardia ETS, nel doppio ruolo di sostenitore e beneficiario, l'associazione che da oltre 30 anni si impegna contro HIV, infezioni sessualmente trasmissibili e nuove infezioni virali. Italy Bares è in scena, dal 2019, anche grazie alla collaborazione di Compagnia della Rancia e con il supporto di Stage Entertainment. E da allora ha raccolto 413 euro. Quest'anno il messaggio, forte e chiaro, non è solo per sensibilizzare i giovani sulle malattie sessualmente trasmissibili sempre in aumento e sempre di più tra i più giovani, ma contro i cliché. Si intitola proprio così, Cliché che in queste due giornate si fa portavoce di un tema fondamentale: la diversità. Apre un focus sull'inclusività e sulla necessità di trovare un nuovo vocabolario per parlare, capirsi, conoscersi e accettarsi, partendo proprio dal nucleo familiare. Lo spettacolo, in chiave comica ma non meno incisiva, invita a riflettere sulla necessità di scardinare i propri cliché e comprendere che nella vita il cambiamento appartiene a tutti.

La mattina di sabato 17 maggio sarà dedicata agli studenti di alcune scuole superiori che potranno assistere, gratuitamente, alla prova generale di Italy Bares. I ragazzi avranno la possibilità di interagire con Andrea Gori, presidente di Anlaids Lombardia, con Giorgio Camandona, direttore artistico di Italy Bares, e Francesca Vecchioni Presidente della Fondazione Diversity, per un confronto di informazione, contro ogni pregiudizio. Questo momento a teatro assume un significato importante e conclusivo del Progetto Scuola di Anlaids per l'anno accademico 2024/25. Progetto Scuola è il percorso di formazione che dal 1994, con impegno e grande collaborazione all'interno di diversi istituti didattici, parla a tanti giovani di prevenzione e di benessere.

Di HIV, di AIDS, di infezioni sessualmente trasmissibili e di nuove infezioni è necessario continuare a parlare e Italy Bares, che all'inizio del 2025 si è costituita in Associazione ETS, lo fa attraverso l'arte e il teatro sensibilizzando il pubblico e unendo le persone in un impegno comune.