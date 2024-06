Imprese e "crescita sostenibile": quanto costa il sogno green | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La "crescita sostenibile" è l'obiettivo, il traguardo auspicato e ambito. È anche un sogno, che però ha un proprio costo. Sostenibilità, economia circolare, energia e progresso sono i temi al centro del panel ora in scena all'evento per i 50 anni del Giornale. Lucia Leonessi, Direttore Generale di Confindustria Cisambiente, Marco Mari, Esperto Sviluppo Sostenibile, Tommaso Sabato, Amministratore Delegato di Acea Infrastructure e Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia si confronteranno sulla sfida della sostenibilità, intesa come occasione per migliorare e far crescere il Paese. Modera il panel la giornalista Hoara Borselli.

Hoara Borselli introduce il panel e la palla passa a Leonessi. "La direttiva europea è complessa, talvolta farraginosa, ha una scarsa messa a terra". Tomasi: "Se noi vediamo le proiezioni al 2050, la storia ci sengna che le rivoluzioni nel mondo del trasporto hanno bisogno minimo di un secolo. Oggi siamo nel 2024 e ci troviamo di fronte a una rivoluzione, ma per fare grandi trasformazioni occorre grande lungimiranza. Immaginare, come ha fatto l'Europa, che si potessero raggiungere obiettivi in 20-30 anni è impossibile. L'ideologia rischia di essere pericolosa perché si scontra poi con la realtà. Tra sei annni dovremmo dimezzare la nostra impronta carbonica, ma questo è impossibile. Per poter raggiungere traguardi così importanti serve una progettualità. Abbiamo bisogno di creare competenze industriali di lungo periodo. La mobilità sostenibile ha molte sfaccettature, la mobilità elettrica sarà una delle soluzioni. Pensare di arrivare a zero emissioni nel 2050 è difficile, la sfida della sostenibilità la vinciamo diventando leader. "Dobbiamo trovare il giusto compromesso tra ambiente e sviluppo", chiosa Borselli.

Mari: "Siamo condannati a gestire la complessità, c'è poco da fare. La neutralità tecnologica è un punto, il secondo si chiama sviluppo sostenibile. Sto diventando allergico al termine sostenibilità perché è privo di definizioni. Ognuno la intende come vuole. Lo sviluppo sostenibile avviene solo tenendo presente tre elementi: ambientali, sociali, economici. Competere sulla sola regola del prezzo significa subire dumping. Noi siamo più bravi, più capaci di dare risposte nella qualità progettuale, realizzativa: viene fuori che, sugli edifici, le fasce di punteggio più eccellenti sono nostre. Esiste un made in Italy che qualche volta non raccontiamo bene. Non abbiamo solo il fashion design".

Leonessi ancora: "Dobbiamo smettere di darci addosso, dobbiamo avere più fiducia nella nostra credibilità". A proposito di sviluppo sostenibile, interviene Sabato: "Aprire il rubinetto è un gesto semplice, ma dietro ci sono grandi infrastruttre che in Italia sono però obsolete, abbiamo quasi il 40% di perdite. Si investe molto poco, bisogna recuperare e si può. A Roma abbiamo fatto partire quattro cantieri in tempi record per sistemare la rete bassa, entro fine anno speriamo di far partire un'opera da 1miliardo e mezzo fondamentale per l'industria e l'agricoltura. Sul riciclo abbiamo investito molto sul recupero delle acque industriali, di piattaforma, di falda: ci sono tecnologie incredibili.

E poi sono importanti le persone con i loro comportamenti, noi abbiamo fatto formazione nel Lazio e nelle scuole per spiegare che c'è un costo nell'acqua e che va usata in modo intelligente". Mari: "Il concetto sostenibile applicato all'edilizia è cruciale, più del 14% dei consumi mondiali arriva dal consumo nei nostri edifici"

(in aggiornamento)