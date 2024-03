Addio alla "Gabri" di Vasco

«Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte... Ti sono vicino... E ti voglio bene». Così, su Instagram, Vasco Rossi ha salutato per l'ultima volta la donna che per tutti i suoi fan è Gabri, la protagonista di una delle sue canzoni più famose, uscita nel 1993 nell'album Gli spari sopra. Gabriella Sturani, morta l'altro ieri a 57 anni, era la madre di Lorenzo (37 anni), uno dei tre figli del cantante insieme a Davide e Luca. Lorenzo, che ha reso Vasco nonno di due nipotini, ha ricordato così la madre su Instagram: «Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni. Avrei voluto solo qualche giorno in più per poter parlare, per poter sistemare i nostri conti del passato, per scacciare quei fantasmi che da sempre ci hanno perseguitato».

Lorenzo è nato nel 1986, quando Gabriella aveva sedici anni e Vasco 34. Ma i due si erano conosciuti già qualche anno prima, in un locale, come lei aveva raccontato in una intervista a Vanity Fair: «Avevo tredici anni ed ero con mia cugina in un locale di Rimini, il Quinta dimensione, con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi». In seguito si erano ritrovati, avevano avuto una relazione di un paio d'anni dalla quale è nato il figlio Lorenzo e poi si erano lasciati. Nel 1993, la canzone che celebra la loro storia d'amore: «Quest'avventura è stata una follia/ È stata colpa mia...

Gabri come sei splendida».