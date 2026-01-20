Carta identità, cambio per 90mila

Milanesi attenzione: il 3 agosto scadono le carte di identità cartacee. Per questo il Comune ha avviato un piano straordinario per accompagnare la cittadinanza nel passaggio alla Carta d'Identità Elettronica, contattando direttamente i 90mila cittadini residenti cui il documento ha scadenza oltre tale data, proponendo loro appuntamenti già calendarizzati per il rinnovo del documento.

La misura si inserisce nel quadro definito dalla Circolare (76/2025) del Ministero dell'Interno, in attuazione al Regolamento europeo (1157/2019), che stabilisce la cessazione di validità delle carte d'identità cartacee.

Per questo, il 30 dicembre è stato effettuato un primo invio rivolto a 53.350 cittadini con la proposta di un appuntamento presso gli uffici anagrafici per procedere alla sostituzione del documento. Sono già state registrate 31.292 conferme di appuntamento, pari a quasi il 60% delle persone contattate.

"Il Comune agisce in modo proattivo, anticipando la scadenza fissata dal Ministero, così che non sia il cittadino a doversi preoccupare di cercare un appuntamento" spiega l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani -. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per ridurre i tempi di attesa: oggi per ottenere un appuntamento e rinnovare una carta d'identità, bastano in media cinque giorni, contro oltre due mesi del passato".

L'invio ha interessato esclusivamente i cittadini registrati al Fascicolo del Cittadino, e le comunicazioni, recapitate via e-mail, includevano data, orario e sede dell'appuntamento, insieme a un link personalizzato per confermare o riprogrammare la prenotazione in pochi passaggi. La comunicazione chiarisce che le proposte di appuntamento non confermate entro il 31 gennaio verranno annullate e riassegnate ad altri cittadini. Coloro che perderanno l'appuntamento assegnato potranno prenotarne uno nuovo in autonomia.

Dopo questa fase, ulteriori slot saranno utilizzati per la successiva campagna di invio di lettere cartacee, rivolta a circa 30mila cittadini per i quali il Comune dispone esclusivamente dell'indirizzo di residenza fisica.