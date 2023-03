Altra baby gang a Brera. In 3 rapinano 16enne poi fuga in monopattino

Di nuovo «baby gang» in azione, di nuovo con vittime giovanissime prese di mira, aggredite e rapinate per magri bottini. Il colpo più recente è stato messo a segno nella tarda serata di sabato, poco prima della mezzanotte, nel quartiere di Brera. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato tre giovani per rapina.

Sono finiti in manette un 21enne originario del Togo e due italiani di 17 e 19 anni. La vittima invece è un ragazzo di 16 anni. Alle 23.30 i militari della Compagnia Duomo sono stati chiamati in via Pontaccio all'angolo con via Brera. In piena movida del sabato sera. L'adolescente, italiano, aveva appena subito l'aggressione e chiamato il 112 e ha raccontato tutto ai carabinieri. Ecco la prima ricostruzione dei fatti. Il 16enne è a bordo di un monopattino elettrico preso a noleggio e sta attraversando il quartiere fitto di locali. Tre ragazzi lo hanno bloccato e accerchiato. Lo hanno scaraventato a terra e gli hanno strappato dal collo una catenina d'argento del valore di poche decine di euro. Dopo aver aggredito il giovane i tre rapinatori sono scappati usando lo stesso monopattino che gli avevano sottratto.

La vittima ha fornito una descrizione dei tre aggressori e anche l'indicazione di dove si erano diretti. I carabinieri sono subito partiti alla ricerca dei presunti colpevoli e li hanno rintracciati poco dopo nei pressi di piazza dal Carmine, non troppo lontano dal luogo dell'aggressione. Il 19enne aveva addosso la collanina rubata, mentre gli altri due avevano in tasca un coltello ciascuno. Per questo motivo per loro è scattata anche la denuncia per porto di armi e oggetti atti ad offendere. La catenina è stata restituita alla vittima, i coltelli sono stati sequestrati dai militari. I tre aggressori sono stati arrestati con l'accusa di rapina. I due maggiorenni sono finiti a San Vittore, il minorenne invece è stato portato al Beccaria. Il 16enne rapinato non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Solo due giorni fa la polizia ha arrestato un 17enne italiano accusato di due rapine riuscite e una tentata, sempre ai danni di giovani. Un minorenne che era già comparso in video social con alcuni amici del quartiere San Siro in cui indossava un passamontagna e impugnava una pistola. E che secondo il gip meritava la custodia cautelare in carcere «a causa dell'inaudita aggressività e la sua preoccupante reattività». A settembre, secondo le indagini del Commissariato Sempione, all'Arco della Pace ha cercato di rubare il portafogli a un coetaneo e lo ha colpito con un pugno al volto che l'ha fatto svenire. In altre due occasioni ha rapinato un 15enne e un 17enne. Al primo ha rotto un dente e al secondo ha puntato un coltello all'addome.