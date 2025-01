Il 2025 dello sport, ecco gli appuntamenti da non perdere mese per mese

Ora che ci siamo messi alle spalle gli stravizi natalizi, possiamo guardare a cosa ci riserverà questo anno appena iniziato. Dando un’occhiata al calendario, gli appuntamenti imperdibili per gli amanti dello sport sono tantissimi. Proviamo quindi a vedere quali sono le date da segnarsi in rosso sul calendario per non perdersi niente di quello che potrà offrirci questo nuovo anno. Mese per mese, ecco tutti gli eventi che potrebbero riservare tante soddisfazioni agli atleti ed ai tifosi azzurri. Buon anno a tutti!

Gennaio, Supercoppa e Aus Open

Il primo mese dell’anno una volta era limitato dalla pausa invernale ed occupato in maniera quasi militare dal primo Slam dell’anno, il fascinoso Australian Open. Prima che si inizi a giocare in quel di Melbourne il 12, però, ci saranno diversi altri appuntamenti per gli sportivi, a partire dalle discusse e discutibili Supercoppe d’Italia e Spagna in Arabia Saudita.

La seconda parte del mese sarà occupata dal tifo per Jannik Sinner ma nell’ultima settimana ci saranno due eventi in grado di attirare l’attenzione di molti. Anche se non più seguito come una volta, il Rally di Montecarlo è sempre un must per gli amanti delle ruote artigliate mentre il weekend del 31 vedrà il ritorno in campo dell’Italrugby, ansiosa di capitalizzare i passi avanti fatti vedere nell’ultimo Sei Nazioni.

Febbraio, Super Bowl e MotoGp

Il mese più breve dell’anno vedrà due degli appuntamenti più sentiti dagli appassionati degli sport a stelle e strisce: il 9 febbraio, per l'undicesima volta il Super Bowl si terrà a New Orleans e vedrà centinaia di milioni di tifosi della Nfl davanti ai teleschermi per non perdere la finalissima del football americano della Nfl. Il weekend successivo ci sarà la festa della Nba, a San Francisco, per l’All-Star Weekend, appuntamento circondato da polemiche furibonde negli ultimi anni.

Negli stessi giorni il basket italiano sarà a Torino per la Final Eight di Coppa Italia ma buona parte degli sportivi sarà concentrata sugli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, che potrebbero coinvolgere qualche italiana. Gli amanti dei motori, invece, vivranno l’anticipazione della nuova stagione con gli occhi puntati su Maranello, dove il 19 verrà presentata la nuova monoposto e sul circuito di Sakhir, dove le scuderie di Formula 1 si sfideranno nei test Fia.

Marzo, motori e Nations League

La fine dell’inverno sarà salutata con una raffica di eventi sportivi in grado di tenere incollati alle sedie gli spettatori. A farla da padrone, ovviamente, sarà il calcio, con gli ottavi di Champions League ma anche gli spareggi ed i quarti di finale della poco amata Nations League, con la doppia sfida da brividi tra Italia e Germania per un posto nella Final Four. Anche se l’ultima invenzione della Uefa non è particolarmente sentita, un incrocio del genere sarà comunque memorabile.

Gli appassionati dei motori potranno invece godersi l’inizio delle stagioni di MotoGp e Formula 1, con il ritorno di un pilota italiano, Kimi Antonelli, al volante di una monoposto. Se il 27 si terranno a Sun Valley le finali della Coppa del Mondo di sci, la stagione di atletica vedrà il prologo degli europei indoor in Olanda ed i mondiali in Cina. Il 22, invece, l’inizio della primavera vedrà la classicissima Milano-Sanremo, con i campioni del ciclismo a contendersi la storica corsa in linea.

Aprile, classiche e Champions

Il mese più pazzo vedrà invece la Champions League entrare nel vivo, con i quarti dal 9 al 16 aprile mentre il 29 e 30 ci sarà l’andata delle semifinali. Se il torneo più ricco al mondo non vi appassiona, la stagione delle due ruote vivrà dell’infinito fascino delle classiche del nord. Una dopo l’altra, il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi vedranno i ciclisti più forti al mondo sfidarsi per una vittoria che può rendere una stagione già memorabile.

Occhi poi puntati sull’inizio della stagione della terra battuta, con i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid che potrebbero riservare soddisfazioni per i tennisti azzurri. A chiudere il mese, poi, un appuntamento insolito, con la Copa del Rey che giocherà la finalissima all’Estadio de la Cartuya di Siviglia il 26 aprile, in netto anticipo sulle altre coppe nazionali dei campionati maggiori europei.

Maggio, Giro e finali europee

Vista la rivoluzione nel calendario causata dall’arrivo del mondiale per club, il mese di maggio vivrà una raffica di appuntamenti imperdibili per gli amanti del calcio, visto che nel giro di un paio di settimane avranno i verdetti dei vari campionati e le tre finali delle competizioni europee. Praticamente si passerà dalla finale di Coppa Italia il 14 all’ultima giornata dei campionati, alla finale di Europa League il 21 a Bilbao, seguita il 28 da quella di Conference League ed il 31 dalla finalissima di Champions a Monaco di Baviera.

Se questa overdose di emozioni non vi è ancora bastata, il mese sarà pieno zeppo di appuntamenti: gli amanti del tennis vivranno l’uno-due della terra battuta con gli Internazionali d’Italia ed il Roland Garros mai così vicini mentre dal 23 al 25 a Belgrado ci sarà la Final Four dell’Eurolega del basket. Gli appassionati di ciclismo vedranno le sfide del Giro d’Italia dal 10 maggio al primo giugno mentre il 18 la Formula 1 sarà di scena ad Imola ma occhio anche agli europei di ginnastica artistica a Lipsia: le Farfalle potrebbero regalare grandi emozioni ai tifosi azzurri.

Giugno, ecco il mondiale per club

L’arrivo del caldo non vedrà il mondo del calcio trasferirsi sulle spiagge di mezzo mondo come da tradizione: giugno, quest’anno, sarà un mese cruciale, visto che prima ci saranno semifinali e finali di Nations League. In caso di vittoria dell’Italia contro la Germania, la Final Four si terrebbe a Torino, cosa niente affatto trascurabile. Se le cose non dovessero andare bene, l’attenzione si sposterebbe dall’altra parte dell’oceano, dove dal 15 giugno inizierà la prima edizione del controverso mondiale per club.

Inter e Juventus si batteranno negli Stati Uniti per avanzare in questo nuovo torneo, proprio mentre gli Azzurrini saranno impegnati in Slovacchia negli Europei under 21. Visto che non di solo calcio vive lo sportivo, dal 5 giugno i nottambuli potranno godersi le Finals della Nba mentre le stelle della ritmica saranno impegnate negli Europei a Tallinn. Gli appassionati di motori, invece, potranno godersi il Rally di Sardegna dal 5 all’8 o la festa delle due ruote al Mugello.

Luglio, Tour e Wimbledon

Tradizionalmente il mese di luglio per gli sportivi vuol dire due cose: Tour de France e Wimbledon. Quest’anno gli scontri all’All England Lawn and Croquet Club saranno seguiti con particolare attenzione dai tifosi azzurri, visto che Sinner non è mai riuscito ad andare oltre alle semifinali ed ha una gran voglia di rifarsi. La Grande Boucle, invece, occuperà i pomeriggi dei maniaci del ciclismo dal 5 al 27, con il probabile ripetersi dell’epico duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con Evenepoel pronto a fare da terzo incomodo.

Prima della passerella sugli Champs Elysées, però, ci saranno un paio di altri eventi da non perdere, a partire dagli Europei di calcio femminile in Svizzera. Le ragazze di Soncin non vivono un momento ideale e vorrebbero tornare ai fasti degli anni ‘90, quando arrivarono due volte in finale ma non sarà affatto semplice. Se dall’11 luglio, l’Italnuoto sarà impegnata ai mondiali di Singapore, due giorni dopo, a New York, ci sarà la finalissima del mondiale per club: se una tra Inter e Juventus dovesse arrivarci, per mezza Italia sarebbe un appuntamento imperdibile.

Agosto, Us Open e pallavolo

Fino a Ferragosto negli anni non olimpici è un’impresa trovare qualcosa da seguire. Quest’anno, visto lo slittamento delle vacanze del calcio, le prime due settimane saranno effettivamente un deserto ma la seconda parte del mese avrà una serie di appuntamenti importanti. In contemporanea con il ritorno della Serie A, proposta dalla Lega per il 23 agosto, dal giorno prima le ragazze di Julio Velasco torneranno in campo al mondiale in Thailandia con l’obiettivo di ripetere l’impresa effettuata a Parigi.

Se negli stessi giorni saranno anche in campo le ragazze della ritmica ai mondiali di Rio de Janeiro, ci sarà anche spazio per gli amanti del ciclismo e del tennis. Se la Vuelta, in Italia, non è particolarmente sentita, quello che succederà sui campi di Flushing Meadows attirerà l’attenzione di moltissimi, visto che Sinner avrà il compito mai semplice di difendere il titolo degli Us Open conquistato nel 2024.

Settembre, mondiali atletica e ciclismo

A conferma che il 2025 sarà un anno un po’ particolare, il panorama sportivo del mese di settembre è diverso rispetto al solito. Se l’appuntamento del 7 con il Gran Premio d’Italia a Monza è un punto fisso della stagione dei motori, come il ritorno della Champions League a partire dal 16, un paio di eventi sono decisamente meno comuni. Per sfuggire alla micidiale afa della capitale nipponica, i mondiali di atletica di Tokyo si terranno dal 13 al 21 settembre, con Marcell Jacobs e gli azzurri della velocità che sperano di ripetere la mitica doppietta olimpica.

In contemporanea, in quel di Manila, torneranno in campo anche i ragazzi dell’Italvolley di Fefé De Giorgi: i campioni del mondo in carica vorranno vendicarsi dello 0-3 subito dalla Francia nella semifinale olimpica ma sarà durissima. Dal 21 al 28 settembre, invece, i mondiali di ciclismo su strada si terranno per la prima volta in Africa, cosa che potrebbe rimescolare le carte. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che le strade di Kigali sorridano comunque a Filippo Ganna ed al resto della spedizione italiana.

Ottobre, Nba e mondiali artistica

Con l’arrivo dell’autunno ed i primi freddi, il calendario degli eventi sportivi si dirada in maniera micidiale, lasciando posto al tran tran del calcio e degli sport più popolari. La stagione di molti sport cosiddetti minori volge al termine ma c’è ancora spazio per qualche appuntamento da segnarsi in rosso, a partire dal Lombardia, gara che è sempre in grado di appassionare gli amanti del ciclismo.

Dopo l’impegno degli europei, dal 19 al 25 ottobre le Farfalle della ginnastica artistica si trasferiranno a Jakarta per i mondiali: sul palcoscenico più importante, americane ed asiatiche faranno di tutto per negare le medaglie alle azzurre. Ottobre vuol anche dire il ritorno del basket che conta: se non è ancora ufficiale l’inizio dell’Eurolega, l’Nba ha già fatto sapere che la massacrante regular season inizierà il 21 ottobre.

Novembre, Davis e Atp Finals

Il mese di novembre vive tradizionalmente del finale delle stagioni degli sport motoristici, con le sfide tra i piloti impegnati nella lotta al titolo mondiale ma l’estendersi della stagione della Formula 1 ha fatto slittare l’ultimo appuntamento a dicembre. La MotoGp, invece, chiuderà i battenti a Valencia il 16 novembre, con l’epilogo di quella che si preannuncia come una sfida appassionante tra Bagnaia, Martin ed il rinato Marquez. La seconda parte del mese vedrà invece un pericoloso accavallamento tra due eventi particolarmente cari ai tifosi italiani.

Le Atp Finals, che si terranno ancora a Torino, andranno dal 9 al 16 novembre, ovvero tre giorni prima dell’inizio della fase finale della Coppa Davis, dove l’Italia campione in carica si difenderà di fronte al pubblico amico dell’Unipol Arena di Bologna. Gli azzurri del capitano Filippo Volandri sono già qualificate per la Final Eight ma la presenza della superstar Sinner potrebbe essere in rischio, complicando parecchio la difesa della famosa insalatiera.

Dicembre, F1 e Milano-Cortina

L’avvicinamento alla fine dell’anno e le meritate vacanze natalizie non offrono appuntamenti particolarmente memorabili, a parte il gran finale della Formula 1 dal 5 al 7 dicembre sul circuito di Yas Marina, dove si potrebbero decidere i vincitori delle classifiche piloti e costruttori. Le ultime settimane di dicembre, però, vivranno dell’attesa per l’evento principe del 2026, ovvero le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Se molti sport minori, dal pattinaggio al biathlon, avranno già stabilito i partecipanti, parecchie discipline vedranno le sfide decisive proprio nel corso del mese di dicembre. Specialmente nello sci alpino, le ultime gare dell’anno potrebbero essere determinanti per staccare il biglietto olimpico.

La speranza è che, guardandosi indietro, il 2025 sia stato un annoper gli sportivi italiani. Una cosa è certa: con così tanti appuntamenti, non ci annoieremo di sicuro. Buon 2025 a tutti!