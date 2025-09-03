Ambrogio Beccaria vince la quarta tappa della Ocean Race Europe

Ambrogio Beccaria e il co skipper Thoma Ruyant hanno vinto la quarta tappa della Ocean Race Europe, arrivata nella notte di ieri a Genova. Per lo skipper milanese è un bel riscatto dopo l’incidente della partenza di Kiel con Holcin PRB. Allagrande è una barca della classe Imoca 60 con cui Beccaria ha in programma di partecipare alla prossima edizione del Vendee Globe.

La Ocean Race Europe è partita da Kiel ha fatto tappa

a Portsmouth, Porto, Cartagena, Nizza e dopo Genova arriverà in Montenegro nelle famose Bocche di Cattaro.

In testa alla classifica in posizione piuttosto solida Biotherm, per i nostri eroi è comunque abbordabile il podio.