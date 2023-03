Con Andreina e Thomas Rook al via la primavera del galoppo italiano

Il Diario della settimana

Domenica 5 marzo a Pisa

Prestazione eccelsa di Igazgato nel Premio Galilei, l’allievo di Riccardo Pinzauti di proprietà dell’Ads “Datti all’ippica” bissa il successo del 19 febbraio scorso con una prestazione decisamente convincente e con avversari sulla carta migliori…a conti fatti il migliore del lotto è stato proprio il cavallo ungherese che vince e convince. Lo aspettiamo in prove ancor più importanti, e se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle.

Mercoledì 8 marzo a Varese

Zerbinotte con a bordo Dario di Tocco fa un canter, dominando gli avversari con una quinta ruota tutt’altro che facile, vince con un ampio margine e senza sudare, porta a casa la terza vittoria consecutiva. Complimenti al fantino per la monta spavalda ma vincente e soprattutto alla Grizzetti Galoppo; come per Igazgato lo aspettiamo in prove più impegnative…

Venerdì 10 marzo a Roma

I know why, vince alla quota di 12 contro 1 la corsa di centro. Il maschio di 5 anni con a bordo Alessio Satta, ai 200 finali, sul calo di Sunny river, si appropria dello steccato e colpisce duro Raifan, affondandolo. Complimenti al team.

Nel fine settimana

Si corre a Roma e Pisa, ovvero gli ippodromi di Capannelle e di San Rossore, nella capitale una riunione decisamente ordinaria ma che potrà sicuramente fornire spunti per gli ingaggi futuri. Noi abbiamo scelto il premio Optional su dove concentrare l’attenzione. A Pisa invece, la riunione accende i riflettori sul Premio Andreina e Thomas Rook, le prove di preparazione al 133° Premio Pisa.

Prima di parlarvi delle gare in maniera tecnica, alcune “pillole di storia”. Chi era Andreina? Nasce nel 1881 ed è stata una delle cavalle italiane più forti della sua generazione, entrata di diritto nella categoria dei Leggendari per esser il primo cavallo a vincere il Derby Italiano di Galoppo e vincere per ben due volte il Premio Omnium (1884-1885) adesso Premio Presidente della Repubblica. Il giorno del primo Derby, il montepremi era di ben 27.767 lire ed anche Re Umberto I partecipò alla sua realizzazione. Furono scommesse diecimila lire, somma che i cronisti dell’epoca definirono favolosa. Sul traguardo, nello stupore di molti, fu Andreina a prevalere. Il fantino che ha portato la cavalla a queste imprese epiche era Walter Wright.

Andreina fu anche fattrice. I suoi figli, un maschio e quattro femmine però non sono risultati dei campioni. Rimane un fiore all’occhiello del nostro glorioso allevamento. E chi era Thomas Rook? Nient’altro che l’allevatore ed allenatore di Andreina, ma non solo. In verità Thomas Rook nasce fantino ed arriva in Italia alle dipendenze di Re Vittorio Emanuele II, ma quando il sovrano vende le scuderie di Venaria, il fantino inglese si trasferisce nella località Barbaricina, adesso un quartiere della città di Pisa. Lì fonda una dinastia e contribuisce in maniera fondamentale allo sviluppo del galoppo nell’area pisana. Nel 1896 vince il suo secondo Premio Pisa ed il suo secondo Derby con Goldoni, in sella al magnifico purosangue il figlio Albert. Nel suo albo d’oro anche un’altra vittoria nel Premio Pisa con Allegria nel 1886. Thomas Rook muore nel 1897 all'età di 61 anni, colto da colpo apoplettico mentre cavalca alla volta della Sterpaia di San Rossore. Al piccolo grande uomo inglese la Città di Pisa ha dedicato la via che taglia in due il quartiere ormai denominato “Barbaricina, il paese dei cavalli”.





Commento tecnico: Premio “Optional”, handicap sulla distanza 1.600 metri per cavalli maschi di 3 di anni, hanno accettato l’ingaggio in 9. Gara interessante, anche perché il vincitore potrebbe approdare a Pisa il 2 aprile prossimo. Tutti i partenti hanno vinto almeno una volta. Al rientro Doze, Zar Bitter e Regency Buck. Mr Gaetano dopo lungo stop finisce settimo nella corsa vinta a pari merito da Monaldo e Wide Sea, a distanza di 7 giorni progredirà? Taipan Kill, A gonfie vele sono reduci da due vittorie convincenti, Blue Golan sta correndo con profitto e prova il salto di categoria. Fontebranda corre una volta al mese ma dopo aver vinto la maiden il 1° novembre è sempre fuori dal marcatore. Nostri Favoriti: A gonfie vele, Taipan Kill, Mr. Gaetano.





Commento tecnico: Premio “Andreina” condizionata sulla distanza 1.600 metri per cavalli femmine di 3 anni hanno accettato l’ingaggio in 9. Sulla carta la vincitrice di LR Royal lea è la netta favorita, però è al rientro ed allunga la distanza, ragion per cui anche le altre posso ambire a vincere. Atalays spirit, Love deluxe e Modigliana sono anch’esse al rientro. Believe your eyes è fresca vincitrice a Napoli, First fantasy è ancora maiden, It si law ha vinto sulla pista il 2 marzo convincendo il pubblico presente. Sabry del Lupo e Vera amicizia hanno già acceso il motore dimostrando forza e carattere. Nostre favorite: Royal Lea, Sabry del Lupo, Vera amicizia.





Commento tecnico: Premio “Rook” condizionata sulla distanza 1.600 metri per cavalli maschi di 3 di anni, hanno accettato l’ingaggio in 8. 5 cavalli su 8 sono al rientro stagionale ovvero Amabile, Capoliveri, Mangiafuoco, Saputello e Tequila Picante, il primo ed il secondo del Criterium pisano dello scorso 4 dicembre potrebbero ripetere l’arrivo ma Pallapannochiesc (il terzo) ha già rodato i ferri e questo potrebbe essere un bel gran vantaggio…Meran ha fatto vedere un bell’allungo, Sopran Blakey è la mina vagante.