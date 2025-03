Atletica, argento all'italiana Dosso nei 60 metri indoor

Zaynab Dosso

I Mondiali di atletica leggera indoor di Nanchino (Cina) sorridono di nuovo all'Italia, con la medaglia d’argento nei 60 metri conquistata da Zaynab Dosso, che ha fatto fermare il cronometro a 7''06. L'oro è andato alla svizzera Mujinga Kambundji, mentre la lussemburghese Patrizia Van der Weken ha conquistato la medaglia di bronzo. Nei 60 ostacoli fuori dal podio Lorenzo Simonelli che chiude la gara al quarto posto. Oro all’americano Holloway, chiudono il podio il francese Belocian in 7.54 e il cinese Liu in 7.55. Dosso era andata molto bene anche in batteria, chiudendo a 7''09.

Terzo titolo mondiale indoor consecutivo nel salto con

l'asta per. Lo svedese, oro ai Giochi di Parigi, ha vinto saltando la misura di 6.15 metri e precedendo il greco Emmanouil Karalis (6.05), argento, e lo statunitense Sam Kendricks (5.80).